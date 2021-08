А альбом «Donda» — это его личное «Голосуй или проиграешь» (даже странно, что у него все еще нет песни «Vote God»). Или его личный манифест, получше и погромче, чем на том же сайте «Kanye for President».

При всех разговорах о Канье и его взглядах и поступках, музыка остается на втором, даже на третьем плане. Как такой необязательный фон. И если в случае с «Ye» или «Jesus Is King» это вполне оправдано, то «Donda» уже в силу своей монструозности, в силу того, что здесь столько (26) песен и столько (более 26) гостей, не может быть пропущен и проигнорирован.

«Donda» — это альбом-бенефис. Канье здесь — вольно или нет — возвращается к своим предыдущим альбомам. Есть печальная электроника родом из «808 and the Heartbreak» (например, «Jonah»). Есть мегаломанские радости будто из эпохи «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (прежде всего «Jesus Lord», эта «Runaway 2.0», в двух вариантах, второй из которых длится 11 с лишним минут). Есть жужжалки-пыхтелки, будто из запасников сессий к «Yeezus» («Jail», тоже в двух вариантах, на втором Уэсту подпевает Мэрилин Мэнсон). Есть грустные танцы словно из времен «The Life of Pablo» («Believe What I Say»). Канье здесь как бы проходится по своей дискографии, подводит итоги, шевелит мускулами, выворачивает свою противоречивость наизнанку, читает и поет, берется то за грозный минималистичный бит, то за патетический синти-поп без ударных. Всем этим песням можно при желании найти условных двойников из прошлого («Jesus Lord» — как мы уже говорили, «Runaway», «Believe What I Say» — «Fade», «Come to Life» — «Ultralight Beam», и так далее). И не все они этим двойникам проигрывают.

Как и любой бенефис, альбом «Donda» — это просто тьма гостей. Причем даже по меркам современного хип-хопа их будто бы слишком много. Они толкаются у микрофона, и Канье за ними периодически исчезает. Но эта толкотня оправдана — скажем, для Джей Зи и The Weeknd их парты — лучшее, что им удавалось лет эдак за шесть, Трэвис Скотт и Плейбой Карти честно отыгрывают собственные амплуа, а малоизвестный рэпер и сонграйтер Вори (Vory) из Техаса получает достаточно времени, чтобы мы обратили на него внимание и точно не забыли. Даже Воскресный хор Канье здесь выглядит максимально уместно.