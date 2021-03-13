Лора Лес из 100 gecs танцует с призраками в клипе «Haunted»

В клипе Лес танцует в темном помещении, в котором находится призрак, пытающийся схватить ее. Сама композиция ничем не отличается от того, что делают 100 gecs.

Участница американской группы 100 gecs Лора Лес выпустила клип на песню «Haunted». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Режиссером «Haunted» выступил Уэстон Аллен, снимавший видео для Дориан Электры, Ребекки Блэк, 3OH!3 и The Garden. Впервые трек был представлен в конце декабря прошлого года, во время трансляции онлайн-концерта сайта A2B2.org, который запустил участник Death Grips Энди Морин.

Для Ребекки Блэк Аллен снял ролик на ремикс ее хита «Friday», которому в феврале исполнилось десять лет. В клипе снялись Дориан Электра, группа 3OH!3 и легенда новоорлеанского баунса Биг Фридиа.