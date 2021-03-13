Лора Лес из 100 gecs танцует с призраками в клипе «Haunted»

Участница американской группы 100 gecs Лора Лес выпустила клип на песню «Haunted». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В клипе Лес танцует в темном помещении, в котором находится призрак, пытающийся схватить ее. Сама композиция ничем не отличается от того, что делают 100 gecs.
Режиссером «Haunted» выступил Уэстон Аллен, снимавший видео для Дориан Электры, Ребекки Блэк, 3OH!3 и The Garden. Впервые трек был представлен в конце декабря прошлого года, во время трансляции онлайн-концерта сайта A2B2.org, который запустил участник Death Grips Энди Морин.
Для Ребекки Блэк Аллен снял ролик на ремикс ее хита «Friday», которому в феврале исполнилось десять лет. В клипе снялись Дориан Электра, группа 3OH!3 и легенда новоорлеанского баунса Биг Фридиа.