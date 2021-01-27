«Donʼt Judge Me»: посмотрите новый клип FKA Twigs

Британская певица FKA Twigs объединилась с рэпером Headie One и продюсером Fred Again для записи трека «Donʼt Judge Me» — это расширенная версия песни «Judge Me (Interlude)» с микстейпа «Gang» 2020 года.
Видео для нового трека снял Эммануэль Аджей — один из режиссеров фильма Бейонсе «Black Is King». В клипе FKA Twigs танцует в пустой комнате, в то время как Headie One идет по городским улицам.
В кадре также появляются известные темнокожие британцы: поэт и активист Solomon O.B., писательница Рени Эддо-Лодж, модель и активистка Кукуа Уилльямс, музыкант и поэт Бенджамин Зефанайя, певица и танцовщица Лиза Элде, общественный деятель Николь Крентсил и радиодиджей Клара Амфо.
В октябре 2020 года FKA Twigs сказала, что уже завершила работу над третьим студийным альбомом. Она записала его, находясь на самоизоляции. Совместная композиция с Headie One, вероятно, попадет на пластинку. Дата релиза, как и ее название, пока неизвестна.
В декабре певица подала в суд на актера Шайю ЛаБафа. Она обвинила его в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального стресса.