«Donʼt Judge Me»: посмотрите новый клип FKA Twigs

Британская певица FKA Twigs объединилась с рэпером Headie One и продюсером Fred Again для записи трека «Donʼt Judge Me» — это расширенная версия песни «Judge Me (Interlude)» с микстейпа «Gang» 2020 года.

Видео для нового трека снял Эммануэль Аджей — один из режиссеров фильма Бейонсе «Black Is King». В клипе FKA Twigs танцует в пустой комнате, в то время как Headie One идет по городским улицам.

В кадре также появляются известные темнокожие британцы: поэт и активист Solomon O.B., писательница Рени Эддо-Лодж, модель и активистка Кукуа Уилльямс, музыкант и поэт Бенджамин Зефанайя, певица и танцовщица Лиза Элде, общественный деятель Николь Крентсил и радиодиджей Клара Амфо.