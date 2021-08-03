Певица Ушко рассказала о пережитом сексуальном насилии

Певица Дарья Короткова, более известная под псевдонимом Ушко, рассказала в интервью The Village о пережитом сексуальном насилии в 14 лет.

По словам певицы, однажды она пришла навестить своего 17-летнего парня, который приболел. Девушка показала ему песню, во время которой он решил ее поцеловать, а после перейти к более решительным действиям.

«Мне не нравилось, я говорила „прекрати, отстань“, но это не сработало. И я решила: окей, я потерплю, мне же 14. Это было отвратительно, я лежала как амеба, пытаясь не обращать внимания на происходящее», — уточнила Короткова.

Девушка рассказала, что об этой ситуации никто не знал. «Я чувствовала себя опустошенной, мне было мерзко. Я ушла домой, его сразу везде заблочила и больше с ним не общалась. Он писал мне с фейков», — отметила она.

Спустя какое‑то время Короткова случайно встретила этого парня, который «начал подкатывать, просить написать номер, говорить, сколько у него денег». На вопрос девушки, почему он так с ней поступил, парень ответил: «Что я такое сделал? Я не помню. Наверное, я тогда жестко набухался, извини».

Певица Ушко ранее была участницей лейбла «Домашняя работа», созданного группой «Пасош». 15 апреля он прекратил свое существования после обвинений сооснователя Петара Мартича в абьюзе. Короткова успела выпустить на нем два альбома «Golden Hits» и «Silver Hits» в стиле брейкбита и драм-н-бейса. В 2020 году СМИ называли ее самой перспективной артисткой с лейбла.

Сейчас певица работает над новым альбомом при поддержке музыканта Moa Pillar. Их творческий союз начался в пандемию, во время которой артисты выпустили совместный трек «Газолина», а следом и линию одежды.