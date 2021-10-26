Девяностые, олимпийки и потасовки в клипе Брутто и Niletto на трек «Панда»

Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) и поп-исполнитель Niletto (Данил Прытков) выпустили клип на песню «Панда». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале Прыткова.
Niletto заявил, что ролик вдохновлен воспоминаниями из эпохи 90-х. «С большим теплом и трепетом отдаем вашему сердцу эту ностальгию», — написал артист в своем инстаграме.
Клип сделан в формате 7-минутной короткометражки. Главные герои — два мальчика, которым на вид 10–12 лет. Они растут не в самом благополучном районе, поэтому уже пробуют курить, дерутся и гуляют по ночам.
Главные роли исполнили Гриша Столбов и Никита Жикоренцев. Режиссером выступил Gex, ранее снимавший клипы для Нюши, Левана Горозии, Айзы, Паши Техника и других популярных артистов.
Судя по комментариям под роликом, авторам удалось передать дух прошлого.
Сингл «Панда» попал в трек-лист последнего альбома Тимура Одилбекова «Гаддем-2», вышедший в этом году. Это продолжение дебютного сольного альбома Брутто «Гаддем» 2019-го. Ранее Одилбеков выступал вместе с Анаром Зейналовым в составе рэп-группы «Каспийский груз», пока она не перестала существовать в 2017 году.