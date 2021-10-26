Девяностые, олимпийки и потасовки в клипе Брутто и Niletto на трек «Панда»

Рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) и поп-исполнитель Niletto (Данил Прытков) выпустили клип на песню «Панда». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале Прыткова. Niletto заявил, что ролик вдохновлен воспоминаниями из эпохи 90-х. «С большим теплом и трепетом отдаем вашему сердцу эту ностальгию», — написал артист в своем инстаграме.

Клип сделан в формате 7-минутной короткометражки. Главные герои — два мальчика, которым на вид 10–12 лет. Они растут не в самом благополучном районе, поэтому уже пробуют курить, дерутся и гуляют по ночам.

Главные роли исполнили Гриша Столбов и Никита Жикоренцев. Режиссером выступил Gex, ранее снимавший клипы для Нюши, Левана Горозии, Айзы, Паши Техника и других популярных артистов. Судя по комментариям под роликом, авторам удалось передать дух прошлого.

1 из 3 2 из 3 3 из 3