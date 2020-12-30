Как мы считали

Сперва мы попросили наших коллег и экспертов из индустрии назвать альбомы, достойные упоминания, затем мы попросили их оценить каждый из дисков по 10-балльной шкале, где 1 — «хуже некуда», а 10 — «лучше некуда».

Дальше перед нами встал вопрос, как посчитать результат. Мы могли бы взять просто сумму, но тогда в первых рядах оказались бы альбомы, которые просто послушали примерно все, но оценки у них так себе.

Поэтому мы поступили следующим образом: взяли все альбомы, которым поставили оценку более трети участников голосования, и высчитали среднее арифметическое (по формуле «сумма всех очков разделить на количество оценок»). Эту методику тоже нельзя считать однозначно репрезентативной — все же какие‑то альбомы послушали не все, — но она, как нам кажется, куда лучше подходит.

Кто участвовал в голосовании

Николай Овчинников («Афиша Daily»), Владимир Завьялов («Афиша Daily»), Яна Циноева («Афиша Daily»), Александра Ларионова («Афиша Daily»), Кристина Сарханянц («Чушь в массы!» и постоянная автор «Афиши Daily»), Артем Абрамов («Stellage», «Ain't Your Pleasure»), Павел Борисов («Альбомы по пятницам»), Александр Горбачев (Lorem Ipsum, «ИМИ», «Новая музыка. Максимально коротко»), Артем Макарский («Канал Макарского» и постоянный автор «Афиши Daily»)), Сергей Степанов (Nepopsa.Ru, «Вольности Перевода» и постоянный автор «Афиши Daily»), Диана Пашковская («Яндекс.Музыка»), Вероника Белоусова (Rush, Sound Up), Татьяна Пантелеева (Doing Great Agency), Катя Штарева (Doing Great Agency), Виктория Давыдова («Афиша Видео»), Игорь Банников («Афиша Видео»), Алексей Дубков («Афиша Видео», «Банька-Парилка»), Анна Шипилова («Афиша Видео»), Глеб Лисичкин, Катя Пирогова («Домашняя pабота»), Илья Зинин («ИМИ»), Настя Салмина (Atariame), Николай Редькин («Вписка», «Сломанные Пляски» и постоянный автор «Афиши Daily»), Влад Микеев («Пикник Афиши»), Юрий Береза («Березовый Сок»), Антон Вагин («Всякая Годная Попса», Александр Мартынов («Ровесник»), Ксения Карло (Powerhouse Moscow), Надя Самодурова («Сторона», Lucidvox, Moscow Music Week), Сергей Мудрик («Вечерний Ургант», «см слушает»), Юлия Щербак («Надо Ехать»), Николай Кубрак («Бадибэг»).

30. «Арсений Креститель» «30»

Самый печальный альбом Арсения Морозова. Прощание с иллюзиями и возвращение в подземелье.