Финальный этап подведения итогов года. Выбрали 30 лучших пластинок из России, Беларуси, Украины и Казахстана.
Как мы считали
Сперва мы попросили наших коллег и экспертов из индустрии назвать альбомы, достойные упоминания, затем мы попросили их оценить каждый из дисков по 10-балльной шкале, где 1 — «хуже некуда», а 10 — «лучше некуда».
Дальше перед нами встал вопрос, как посчитать результат. Мы могли бы взять просто сумму, но тогда в первых рядах оказались бы альбомы, которые просто послушали примерно все, но оценки у них так себе.
Поэтому мы поступили следующим образом: взяли все альбомы, которым поставили оценку более трети участников голосования, и высчитали среднее арифметическое (по формуле «сумма всех очков разделить на количество оценок»). Эту методику тоже нельзя считать однозначно репрезентативной — все же какие‑то альбомы послушали не все, — но она, как нам кажется, куда лучше подходит.
Кто участвовал в голосовании
Николай Овчинников («Афиша Daily»), Владимир Завьялов («Афиша Daily»), Яна Циноева («Афиша Daily»), Александра Ларионова («Афиша Daily»), Кристина Сарханянц («Чушь в массы!» и постоянная автор «Афиши Daily»), Артем Абрамов («Stellage», «Ain't Your Pleasure»), Павел Борисов («Альбомы по пятницам»), Александр Горбачев (Lorem Ipsum, «ИМИ», «Новая музыка. Максимально коротко»), Артем Макарский («Канал Макарского» и постоянный автор «Афиши Daily»)), Сергей Степанов (Nepopsa.Ru, «Вольности Перевода» и постоянный автор «Афиши Daily»), Диана Пашковская («Яндекс.Музыка»), Вероника Белоусова (Rush, Sound Up), Татьяна Пантелеева (Doing Great Agency), Катя Штарева (Doing Great Agency), Виктория Давыдова («Афиша Видео»), Игорь Банников («Афиша Видео»), Алексей Дубков («Афиша Видео», «Банька-Парилка»), Анна Шипилова («Афиша Видео»), Глеб Лисичкин, Катя Пирогова («Домашняя pабота»), Илья Зинин («ИМИ»), Настя Салмина (Atariame), Николай Редькин («Вписка», «Сломанные Пляски» и постоянный автор «Афиши Daily»), Влад Микеев («Пикник Афиши»), Юрий Береза («Березовый Сок»), Антон Вагин («Всякая Годная Попса», Александр Мартынов («Ровесник»), Ксения Карло (Powerhouse Moscow), Надя Самодурова («Сторона», Lucidvox, Moscow Music Week), Сергей Мудрик («Вечерний Ургант», «см слушает»), Юлия Щербак («Надо Ехать»), Николай Кубрак («Бадибэг»).
30. «Арсений Креститель» «30»
Самый печальный альбом Арсения Морозова. Прощание с иллюзиями и возвращение в подземелье.
29. Лютик «Банши» EP
Это песни, чтобы все выкусили! Мощный акустический поп-репрезент про сатану и виски от Саши Москалец из Sewage Sour.
29. «Ильямазо» «Весны слуга» EP
Театрализованный постпанк имени Shortparis от художника, лучше многих знающего про жизнь среди панелек.
28. «АИГЕЛ» «Пыяла»
Мрачный электропоп на татарском. Смена языка оказалась идеальным выходом из возможного творческого кризиса.
27. «Сестры» «Когда были волны»
Новые артистки с лейбла Скриптонита. Размалеванный по пустоте неопоп: кому‑то эта пластинка покажется ключевой в жанре, кто‑то воспримет ее как похоронку для него.
26. theabc «7»
Уральский дуэт продолжает исследовать возможности старорежимного электропопа с песнями про стандарты красоты и сложную человеческую натуру. Получается бодрее, чем раньше.
25. ssshhhiiittt! «Третья жизнь»
Лучший альбом от группы с неприглядным названием. Песни про бесперспективность любых начинаний, холод и одиночество — но без напускной театральщины.
23. Ic3Peak «До свидания»
Самый попсовый альбом Ic3Peak. Естественно, с песнями про Россию и смерть.
22. «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Катакомба»
Перерождение инди-оркестрика. Теперь не юности чистые глазенки, а напитки покрепче и слова покороче. А также парные танцы, насмешка над русским инди и мечты о путешествиях. Лучший летний альбом.
21. «Тима ищет свет» «Бойня»
Манифест «Новых грустных». 11 песен и два скита про смерть в ее самых разных проявлениях. Новая поп-музыка говорит о том, что творится внутри, и становится совсем страшно — и страшно интересно одновременно.
20. Dima Midborn «Мужчина средних лет»
Как если бы Tequilajazzz буддийской сосредоточенности предпочитали танцы в одиночестве. Пугающе правдивый альбом про возрастной кризис и потерю жизненных ориентиров.
19. «Ада» «Взрослый альбом»
Полный хлестких цитат альбом о неизбежности взросления. Где Мидборн пытается найти точку опоры, группа «Ада» ее нашла, но, кажется, не очень рада.
18. Борис Гребенщиков «Знак огня»
Лучший альбом БГ за 10 лет.
17. «Аукцыон» «Мечты»
Лучший альбом Леонида Федорова за 20 лет.
16. «Дайте Танк (!)» «Человеко-часы»
Возрождение русского рока. Человек из Коломны Дмитрий Мозжухин озвучивает тотальное разочарование его сверстников самым эффектным способом.
15. Kito Jempere «Yet Another Kito Jempere Album»
Кирилл Сергеев дирижирует оркестриком из лучших людей мира: от Джими Тенора до Муджуса. Праздник интеллигентной разноязыкой электроники.
14. «Интурист» «Комфорт»
Самый доступный альбом дикого проекта Евгения Горбунова. Постпанк, сбрендивший фанк, позднесоветский грув и песни с названиями вроде «Пора стать нормальным»
13. Мария Теряева «Conservatory of Flowers»
Журчащая, бурлящая, кипящая и кипучая электроника от московской композиторки. Нестройный гимн весенней свежести.
12. «Семинар» «Да!»
Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и мультиинструменталист Влад Чернин — с самой восклицательной пластинкой нового русского рока.
11. Lucidvox «Мы есть»
Неуемный, туманный и страшно тяжелый альбом о принятии себя и переосмыслении собственных перспектив от лучшей нашей женской рок-группы.
10. Bicycles for Afghanistan «Прятки»
Самый жизнерадостный рок-альбом 2020 года. Песни о детях и о детстве, о лени и о поцелуях, красочно сыгранные и жутко цепкие.
09. «Тальник» «Сипс»
Деконструкция и реконструкция поп-музыки последних 30 лет от загадочной группы. «Чувства, чувства, чувства, чувства, чувства».
08. Mnogoznaal «Круг ветров»
Окончательное оформление большого стиля рэпера из Коми и одна из немногих достойных хип-хоп-пластинок на русском, вышедших в этом году.
07. Sirotkin «И сном и духом» EP
Воздушная акустика о несбыточном от одного из лучших российских сонграйтеров, который в этом году успел поработать даже с Димой Биланом.
06. ЛСП «Свиное рыло»
Поп-опера от Олега Савченко. «Горгород» в постсоветском безвременье и с криминальным сюжетом про волка и трех поросят.
05. Сверкай «Дева в беде»
Коллега Саши Лютик по Sewage Sour с музыкой небесных сфер. Эмоционально перенасыщенная поп-музыка.
04. «Даша и Сережа» «Волшебство»
Главные люди нашего инди-попа — со сказочной красоты пластинкой. Песня «Эпилог» — слезы счастья, каких давно не было в нашей музыке.
03. «Хадн дадн» «Ностальгия»
Варвара Краминова и коллеги исследуют древне- и новорусскую тоску и исполняют сокрушительной мощи песни про недобрую Москву и ночной ларек.
02. «Источник» «Pop Trip»
Чудеса перерождения. Пасош-панк-группа внезапно отказывается от прошлого и выпускает самый удивительный альбом этого года, полный темного грува.
01. Kate NV «Room for the Moon»
Новый и старый русскоязычный поп на экспорт. Советское и постсоветское прошлое, понятые как эстетика. И великая песня «Plans», лучше которой на русском никто и ничего в этом году не спел.