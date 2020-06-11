«Афиша Daily» запускает проект Homework. Мы просим музыкантов записать свои или чужие песни в новой обработке и, как правило, нестудийной обстановке. Проект будет выходить по понедельникам и четвергам. Наш первый герой — Сергей Сироткин с песней «Планы на это лето», нежнейшим саундтреком для больших чувств и больших надежд.