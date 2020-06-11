«Афиша Daily» запускает проект Homework. Мы просим музыкантов записать свои или чужие песни в новой обработке и, как правило, нестудийной обстановке. Проект будет выходить по понедельникам и четвергам. Наш первый герой — Сергей Сироткин с песней «Планы на это лето», нежнейшим саундтреком для больших чувств и больших надежд.
Песню «Планы на это лето» можно найти на свежем EP Sirotkin'а «И сном и духом». Следующий участник проекта — Zoloto. Серия с ним выйдет 15 июня.
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