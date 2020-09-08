Мы все лето подпевали хиту «Сатана всегда будет с тобой» Саши Лютик, этой цепкой отповеди тяжелым будням и вечному выгоранию. Теперь у этой песни есть клип — и вы можете посмотреть его первыми на «Афише Daily». Представляем видео с комментариями исполнительницы.

Про песню

«Сатана всегда будет с тобой» — песня, которая по-настоящему удивила меня. Этот трек собирает большую часть прослушиваний на всех стримингах у обоих полов с 15 до 35 лет, и я если честно, совсем не ожидала такого результата.

Для меня это очень важная песня о том, что все твое зло, весь твой хаос — это живая часть тебя, и это может по-своему поддерживать в трудные минуты . На самом деле, ты никогда не бываешь по-настоящему одинок, у тебя всегда есть ты.

Про съемки

Мы сняли клип в самом начале карантина, в команде моих близких друзей: моя коллега по группе Sewage Sour Юля Лед (она же Сверкай. — Прим. ред.) предоставила в мое распоряжение лес у своего дома и помогла со стайлингом, Никита Калугин, снявший большую часть моих обложек, снимал, Катя Боловцова, с которой мы проехали вместе наш первый музыкальный евротур, режиссировала, а Катя Утенышева, снявшая три первых моих клипа (тоже, кстати, в карантин), отвечала за идею, арт-дирекшен и цвет.

Про искренность

В любом собственном творчестве для меня очень важен контекст, детали и честность. Этот клип не стал исключением. Я много раз рассказывала о том, как люблю дуализм, в этой работе я тоже выступаю в нескольких, противоположных друг другу ипостасях.

Первая из них — невеста Дьявола, которая скучает, любит и ждет его. В этом образе я в платье McQ, в котором действительно выходила замуж, а затем гуляла во время нашего свадебного путешествия по Парижу и Венеции. Для меня это самая оголенная искренность на свете.

Вторая роль — роль воина. Здесь я в платье очень близкого мне по духу бренда Inshade, самая важная часть которого — шапочка, похожая на шлем. В руках у меня катаны, которые тоже не просто были куплены по случаю или взяты напрокат, это катаны моего любимого папы, которые он привез из своих путешествий. К разговору об искренности, весь реквизит, лежащий на колдовском столе, от золотых колокольчиков до ритуальных ножей и карт Таро, тоже принадлежит моей семье.

Третья роль, которой, по сути, нет в самом видео, но она подразумевается, — это то, что спускается на землю в самом конце.