Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и мультиинструменталист Влад Чернинвыпустили совместный альбом под вывеской «Семинар», в котором играют восклицательный и крикливый альт-рок о поисках выхода из душевного кризиса. Объясняем, в чем главное достоинство «Семинара», а Рахман и Городний рассказывают о каждой песне.

В новой русскоязычной музыке немного примеров совместных проектов между лучшими ее представителями. Да и супергруппы — далеко не всегда хорошее решение. Впрочем, в случае с «Семинаром» все получилось почти идеально. Кирилл Городний из «Пасош», Расел Рахман из «Спасибо» и звукорежиссер и мультиинструменталист Влад Чернин записали полчаса с небольшим стероидной альтернативы, несущейся в пропасть с немыслимой скоростью и под конец срывающейся в нее.



Это очень громкий и крикливый альбом, который при этом работает как музыкальная терапия. Два очень успешных человека в компании демиурга за пультом успешно борются со своими демонами, рефлексируют по поводу беззаботного прошлого, безысходности быта, вынужденного одиночества. На первый взгляд, удивительно, что идеальным обрамлением для этих мыслей оказался американизированный инди-рок. С другой стороны, нервная гитарная музыка девяностых, записанная в небольших американских городках, была примерно про то же — лицемерную реальность, попытки нащупать собственное «я», потерю вкуса к жизни и его обретению — просто на другом языке.



Важное достоинство альбома «Да!» — в восклицательности и оптимизме, который в конце концов побеждает хтонь. Герои новой гитарной музыки, которую и породили «Пасош» и «Спасибо», очень любят ковыряться в себе и выплескивать желчь. Рахман и Городний показывают, как прекратить это и принять себя.



Понятно, что альбом, начинающийся с песни «Одиночный пикет», не хочется рассматривать в отрыве от контекста. Но в том-то и дело, что даже первый трек — не про уличные акции, а про собственное одиночество. Рахман и Городний показывают: чтобы начать разбираться с тем, что вокруг, надо сперва поговорить с самим собой и договориться, как быть дальше —, и объясняют, как это сделать. За такую позитивную программу не грех проголосовать прослушиваниями.



«Одиночный пикет» Расел: « Синопсис всего альбома как с музыкальной точки зрения, так и с лирической . В следующих сериях вы услышите примерно такую же музыку, разложенную на компоненты с примерно схожими переживаниями. Основную канву и композицию сочинил Кирилл, нам с Владом [Черниным] оставалось сочинить свои партии. Текст я написал после празднования Нового года, на котором плохой идеей стало начать говорить по душам (в говно) со своей бывшей девушкой. Результатом рассуждений на тему собственного одиночества стал текст этой песни». Кирилл: «Как сейчас помню, придумал основу этой песни на гитаре Алика Южного из группы Bicycles for Afghanistan в своей комнате на «Красносельской» в январе 2018 года. Открывающий семпл из какого‑то древнего видео со Славоем Жижеком я хотел где‑то использовать уже лет четыреста как, чуть было не потратил эту идею на записанный для кого‑то микс, но она дождалась своего часа».

«Вообще, история сочинения этого альбома для нас с Раселом — во многом история про внутреннее освобождение и легкость. Ты можешь написать целый куплет про Любляну с максимально странным выбором слов, и если тебе нравится — тебе ничего за это не будет».

«Качели» Кирилл: «Придумал эту мелодию так же, там же и тогда же, что и предыдущую. В какой‑то момент мы с Раселом ехали в метро, обсуждали идеи для текста и пришли к выводу что хотим написать песню со сцены пробуждения лирического героя. Тут у меня возникла идея, что, вопреки базовому нарративу о попытках собрать вчерашний вечер по кускам, мучаясь от похмелья, эта история должна быть об удивлении от того, что ты добрался домой в целости и сохранности , не сделал ничего предосудительного и в целом чувствуешь себя хорошо. Песня названа в честь культового альбома и одноименного трека группы Centr, и если я пишу об этом — значит, так надо». «Хочешь, но не можешь» Расел: «Первая песня на альбоме, в которой зародыш идеи принес я, а не Кирилл. Песня — воспоминание о былых годах, когда ты ловил машину с руки и мчал на вечеринку, забыв купить вино. При всем желании вернуть эмоции и события давно минувших дней уже невозможно. Словами «когда хочешь, но не можешь» Кирилл объяснял моей маме значение термина «фрустрация», когда она гадала ему на картах Ленорман в Святки. По музыке мне кажется, что это как будто Limp Bizkit и The Smiths объединились, для того чтобы сыграть афробит . Влад записал в этой песне примерно все предметы, что были в студии паверхауса, включая стаканы и тарелки». Кирилл: «Одна из моих любимых песен на альбоме: линейная, компактная и наглухо отъехавшая. Очень долго мучались с Раселом, выпивая у меня дома и пытаясь понять, каким образом должна быть устроена вокальная мелодия во фрагментах с пятью четвертями. Считаю получившуюся линию одним из самых прикольных своих вкладов в альбом. Текст вдохновлен воспоминанием о том, как одноклассник моего лучшего друга по имени Георгий любил кичиться тем, что доезжает от Таганки до Арбата за 100 рублей, потому что умеет договариваться с бомбилами. Часто cкучаю по Москве десятилетней давности». «Осталось ждать совсем немного» Кирилл: «Сочинил основу этой песни во время съемок клипа «Пасош» «Отдых и развлечения», пока сидел с гитарой на полу у театрального зала ЗИЛ и скучал, восторженно наблюдая за танцами Петара [Мартича, вокалиста «Пасош»]. Изначально я предлагал в ней использовать абсолютно другие конструкцию и вокальную мелодию, но Рас стремительно дописал свою версию и уже одним этим победил. На немногих (точнее, ровно двух) репетициях втроем с Владом играть ее было веселее всего. Какое‑то время я саботировал идею с женским голосом, но, услышав демо-версию Светиного пения (речь идет о Светлане Матвеевой из «Деревянных китов» — Прим. ред.), понял, что это именно то, что нужно». Расел: «Эта песня сделана по образу и подобию рыцарской саги, в которой герой разговаривает со своей вымышленной спутницей жизни.

Прообразом и фантазией были светлые истории преданности и любви в духе жен декабристов.

Светлана Матвеева придала этой песне особые сказочные ноты, и если бы я так не орал в этом треке, то я мог бы смело представить ее саундтреком в каком‑то красивом мультфильме о любви . Голос к этой песне мы записывали в самый последний момент, чтобы уже не жалеть себя и орать во всю глотку. Я доорался до того, что в финальном дубле у меня защемило в затылке — и я боялся, что в тот день уже не смогу двигаться. До сих пор лечу защемление с того дня, берегите себя» «Да!» Расел: «Это, наверное, самая необычная песня на альбоме с самой смелой попыткой в тексте. Основной гитарный риф принес я с оглядкой на гаражно-психоделические медляки в духе The Beatles периода 1967 года. Кирюха своей гитарной партией привнес туда немного бритпопа, и вышло то, что вышло. Придумать мелодию, тему и лирику в подобную конструкцию оказалось одной из самых сложных задач на альбоме. Была попытка попробовать написать про права — водительские и человеческие, — но в итоге из меня вывалились рассуждения на тему снобизма. Я считаю, что оценочные суждения на тему вкусов в нашем светлом и открытом периоде метамодерна архаичны и существуют лишь для самоутверждения определенной прослойки людей, испытывающих фантомные боли по аристократии с целью классового самовозвышения. На мой взгляд, это одна из самых смелых песен альбома во всех смыслах сонграйтинга — большой эксперимент для меня лично и для местной поп-культуры ». «Тише» Расел: «Второй фит на альбоме, снова с шугейзершей с прекрасным голосом. На этот раз свою партию и лирику сочинила Катя из групп «Сияние» и Katiny Slezki. Легенда якутской эмо-сцены и ныне одна из мощнейших эмо-голосин и сонграйтерок Северной Пальмиры. Эта песня, на мой взгляд, максимально равномерно сочинена всеми участниками группы в равной степени. Изначально рифф принес Кирилл, но я сделал его трактовку абсолютно иной за счет идей, которые во многом прекрасно трактовал Влад на басу и барабанах. Песня была вдохновлена группами Ovlov и Deftones своим грувом «назад», с которым никто из нас троих не работает в своих основных проектах. Текст песни — откровенный диалог/рефлексия в полубредовом состоянии двух персонажей разного пола. Легкость, тяга друг к другу и открытость, возникшая между героями, которые оказались близки лишь в этот момент, в этом состоянии является откровением и их заветным переживанием.

Может ли быть так хорошо с кем‑то тому, кто чаще испытывает состояние одиночества и закрывается в себе? Может, все это мираж и воображение породило именно такое идеальное для этого момента создание? Ответы и вновь поставленные вопросы вы сможете найти внутри данного трека, приятного трипа». Кирилл: «Песня, зазвучавшая разительно иначе в процессе микродоработки от первой демки до финальной записи. Возможно, это не самая оригинальная трактовка темы эмоциональной связи через образ секса в измененном состоянии сознания, которую когда‑либо предлагало человечество — зато честно и красиво. Катин парт однозначно сложил для меня пазл в голове касательно этой песни, в которой я изначально был не настолько уверен. И да — в этой песне есть 30-секундный африканский фрагмент в размере 11/8 с шестью тоннами перкуссий. Просто потому что нам было весело. Ну и группу «Кококо» мы тоже любим». «Забери меня» Кирилл: «Лучшая, по моему скромному мнению, песня из тех, что мы написали для этого альбома. Путь, который проделывает герой за этот альбом, действительно кажется мне большим и важным, пусть в процессе редактуры альбома мы и пропустили те главы, где он переживает смерть друга, грустит из‑за необходимости садиться в такси и нарезает понты перед окружающими, рассказывая, какие все вокруг дураки, а он один в белом платье стоит красивый.

Мне сейчас 26, и путь от неспособности сформулировать свои желания самому себе к способности артикулировать их другим, от «почему мне так хочется внимания» до «забери меня к себе домой» мне кажется одним из самых важных путей, которые нужно пройти в этом возрасте».

Расел: «Тексты для всего этого альбома мне пришлось писать сразу после релиза моего главного на данный момент в жизни альбома «Спасибо» моей группы «Спасибо». Его я писал долго и мучительно, выворачивая свою душу наизнанку, после него было очень сложно найти слова внутри себя настолько же глубокие и важные, определяющие мой жизненный путь. Я был щедро вознагражден большим вниманием к альбому и успешными концертами, весь декабрь после выхода альбома мы провели в презентациях, концертах и прочих радостных энергозатратных событиях с соответствующими празднованиями. Честно говоря, я был совершенно не готов к опустошению и серотониновой яме после всего пережитого и не могу представить, как и чем бы я спасался, если бы мне не надо было рассказать об этом сразу следом на новом альбоме своей новой группы. «Забери меня к себе, забери меня домой» — это слова, которые я в истерическом бреду повторял по кругу, валяясь в своей стремной холодной съемной комнате после очередной из праздничных вечеринок в честь нашего триумфа . Рад, что все это прошло не зря и сегодня я могу спокойно рассказать вам об этом. Берегите себя. Альбом «Да!» есть в Apple Music, Spotify, YouTube Music и «ВКонтакте».