Москвич Тимофей Якимов в рамках проекта «Тима ищет свет» делает печальную музыку, основанную на хип-хопе с лирикой в буквальном смысле о поиске лучшего в худшем мире. Его последний альбом «Бойня» — манифест новых грустных, самой передовой поп-музыки момента. Специально для «Афиши Daily» Тимофей сыграл две песни с него.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Герои следующего выпуска — «Тима ищет свет».