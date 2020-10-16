16 октября вышел новый альбом группы «Арсений Креститель» под названием «30». Несмотря на то, что новый проект Арсения Морозова многими воспринимался как продолжение давно почившего Padla Bear Outfit, группа стала самостоятельным и независимым проектом, выпустив свой уже третий и, пожалуй, самый невеселый альбом. Арсений рассказал нам, в чем дело.

— Арсений, почему так печально? — Отнюдь не печально, для меня это очень светлый альбом. — Можно сказать, что этот альбом был сочинен в рамках самостоятельной психотерапии? — Не совсем так. Мне не нравится концепция альбома как психотерапевтического сеанса. Я чувствую, что это сейчас будет модно, и мне не хочется поддаваться этой тенденции. Хотя, возможно, в каких‑то аспектах так и есть, но мне хотелось альбом более классической формы и чтобы он был в какой‑нибудь традиции. Недавно я его переслушал и понял, что это похоже на Бориса [Гребенщикова]: у него половина последнего альбома мрачная, а половина жизнеутверждающая. У нас тоже первые четыре песни минорные, а потом свет пробивается. В конце хеппи-энд . — Как такие серьезные песни сочинялись в гаражной и лоуфайной эстетике? — Наш звукорежиссер Илья очень хотел, чтобы альбом получился «поп», прямо стадионным, притом что мы совсем не поп-чуваки. Но нам все равно было интересно в этом поучаствовать и посмотреть, что получится. В какой‑то момент, особенно сравнив с другими группами, я понял, что альбом получился тяжелым по смыслу, и это зайдет не всем.

«30» — это интеллидженс и артхаус в большей степени, чем развлечение, больше чем просто попытка быть на одной волне с аудиторией. Я не знаю, насколько Илья останется доволен и насколько это «поп» в его понимании. С этим альбомом все было очень непросто. Мы постоянно ругались, и когда репетировали его втроем в Петербурге, и когда репетировали вчетвером на даче в Подмосковье, и когда записывали, и когда сводили, и после мастеринга, и из‑за оформления. Даже выбор места для презентации вызывал споры.

Мне кажется, по-настоящему никто не остался доволен тем, как мы произвели на свет «30». Это наш самый тяжелый альбом.

Он не то что бы не хотел получаться (сами песни были в порядке), но все, что было вокруг него, далось с огромным трудом. Мы жестко страдали, все, кто принимал в нем участие. — Сочинялся альбом тоже страдальчески? — Нет, сочинили мы его очень легко. — Звучит альбом, во всяком случае, очень нелегко. — Достаточно чуть-чуть покрутить клювом, чтобы понять, что сейчас не очень много причин радоваться . Так что если и записывать поп-альбом в нашей действительности, то только вооружившись концепцией Вознесенского: «Когда земле твоей горестно, позорно иметь успех!» Плюс ко всему с определенного возраста у меня ушли иллюзии относительно занятия музлом. Если раньше я думал, что здесь правит эстетика, то теперь я вижу, что здесь правит. — И что же? — Материальные ценности, социальное одобрение. Куча ненастоящих вещей в библейском смысле этого слова, то, что не возьмешь с собой в рай. Это со всех сторон накапливается, и те ребята, которые этого не замечают, они, конечно, прикольные, но выглядят несколько юродиво, в том числе я, когда пытаюсь делать вид, что все как раньше. Хотя твои знакомые становятся бизнесменами, превращаясь в мужиков в свитшотах, на тачках, у которых есть план. Это нормально тоже, ведь нельзя все время зацикливаться на каких‑то школьных или институтских возрастах. Есть люди, которые на этом зациклились и считают, что там было хорошо. По большому счету ничего в моей жизни сильно не поменялось, но я понял, что основа игры не в том, что мне казалось раньше. И раньше моя слепость относительно каких‑то вещей была не так уж и плоха.

Несмотря на описываемые проблемы, группа «Арсений Креститель» вживую все еще звучит максимально бодро

— Слепость относительно чего сейчас имеется в виду? — Есть, например, какая‑то условная инди-сцена, на которой есть независимые группы, которым все ***** [пофигу], потому что им не надо на телевизор, потому что инди — производное от панка, потому что инди — молодежное и непохожее на то, что любят твои родители. В моем представлении инди должно быть именно вот таким, а в реальности оказывается немного другим, корявым и недооформленным, потому что участники этой институции между собой не договорились, во что они играют. Маленькие города на это смотрят, мечтают в это все попасть, выбиться в люди, заключить какой‑нибудь контракт вонючий. И исчезает весь прикол, и нет больше прикола, который был лично у меня. Я хотел всем показать, что мы не такие, как эти, те, и те, и вон те, и вообще все. Максимально выпендриться, выпятиться, отделиться и в связи с этим просто угореть по этому поводу. Мы слушали группы непопулярные, нам это нравилось, а сейчас Диана [Морозова, басистка группы] зашла в Spotify посмотреть прослушивания и говорит, что все то, что она любит, по версии Spotify ниже плинтуса. И я понял, что у большого мира (в котором, как мне казалось, я тоже живу) совсем другие правила. Я не знаю, как правильно построить с этим всем взаимоотношения.

Просто и приятно делать продукт у нас никогда не получалось, потому что, как видите, даже если мы пишем «поп-альбом», нас все равно относит в артхаус. А делать все как надо, по учебнику, с соблюдением всех стратегий продвижения — не уверен, что возможно.

— То есть, сочиняя «поп-альбом», ты не собирался делать его общеупотребительным? — Нет, я знал, что для нас этот альбом самый некоммерческий. Первая песня про автокатастрофу. Вторая — монолог психически больного человека. Третья — про Новый год, но такой себе. Четвертая — это типа хит, но тоже упаднический. И так далее. — Почему, кстати, герой четвертой песни — боксер? — Не знаю. Так получилось. Может, это символ поверженной маскулинности, может, еще чего . Раньше, когда музыкальные критики много интерпретировали, было хорошо. Сейчас есть одна группа, которая всем все объяснит, зачем и почему, но это попахивает провинциальным техникумом культурных работников. Ты должен просто чувствовать «клево» или «не клево». Зря, что ли, мы всю жизнь находимся в интернете, нам пора хоть в чем‑нибудь уже начать шарить. Не хочется объяснять сложную концепцию, в интервью хочется жаловаться и ныть.

— Думаешь, что психотерапевтические альбомы и их грядущий наплыв связаны с наступлением осени? — Это более глобально. Запрос времени, какие‑то внешние темы уже высосаны из пальца, потому что пора разбираться в этом всем и копать историю каждой семьи. И вообще семьи в поп-музыке. Пора заниматься этим. Начав это раскапывать, станешь и дальше что‑нибудь менять. — Почему, кстати, так много в течение всего твоего творческого пути ты обращаешься к Иисусу? Ты верующий? — Может, это образ отца? Верить мне бы очень хотелось . — Оказавшись перед Всевышним, что ты ему скажешь? — Сколько вы зарабатываете? — Можно ли твой новый альбом считать признанием, что ты категорически разочарован во всем? — Ну не во всем, но в каких‑то вещах — да. Был тяжелый год, мы мало выступали и почти не жили в музыке. Когда в ней живешь и выступаешь, то чувствуешь себя лучше. Мы устали не выступать. — И как ты спасся? — В смысле? От своей жизни не спасешься. — А сильно ли новый альбом «Арсения Крестителя» заявляет об отличии тебя от окружающих? — Я думаю, что да, но не так, как хотелось бы. Вот в чем прикол. У меня долгое время ощущение, что я герой из рассказа, где взрослые дети оставили маленького ребенка с ружьем сторожить какую‑то херню. Большие ушли, а он остался. У меня чувство, что я все время там стою на страже того, что я уже не помню, что это было. А мне еще к тому же сказали не ходить и не смотреть, что там. Так что надо бы сходить и посмотреть, что там. Приходит время. — Ты сам заявлял, что «Арсений Креститель» появился тогда, когда, как тебе показалось, в Петербурге перестало хватать добра. Изменилось ли твое отношение, учитывая безрадостность новых песен? — Хочется надеяться, что на конциках в любом случае будет, как это говорят, «душевно», светло и радостно. А темы песен такие, потому что это искупление за поп-музыку.

Раз уж это поп-музыка, то пусть она хотя бы будет грузящей. А жизнерадостной поп-музыки у меня не получается.

— Почему такие тяжелые песни ты сочинил в концепции «Арсения Крестителя», а не Sonic Death, как это обычно происходило? И почему альбом, который задумывался как «популярный», нарушает все законы популярной музыки? Ты не смог пойти против своего естества? — Наверное. Мы же любим инди-музыку и все такое, слушаем не только тяжеляк, а еще и спокойные вещи, нам это даже иногда нравится. Легкий рок имеет место очень сильное. Диссонанса в плане исполнения и того, что мы его записываем, вообще не было. По кайфу типа. А то, что такое наполнение у этого всего, — уже другой разговор. Его никуда не денешь. Жизнь — страдание. Если в рамках Sonic Death мы используем разную культуру, в том числе и культуру старого рока, а также понятные образы типа LSD, Бэтмена и еще чего‑нибудь, это немножко развлечение. «Арсений Креститель» — это не простое развлечение, это для ребят, которым нужно нечто большее, как книга «Бесконечная шутка» . Эта книга сейчас модная, потому что ее недавно перевели, она достаточно трудная для восприятия, тысяча страниц, полно подробностей, сносок. Тяжело читать местами.

— Экзистенциально? — Экзистенциальную литературу, по-моему, достаточно легко читать, Камю читается вообще на ура. А в «Бесконечной шутке» куча мелочей, куча рефлексии, куча странных фактов, несвязностей и прочей херни. У нас альбом почти час идет и тоже сложен из множества музыкальной, смысловой и рефлексивной мелочовки. Но только потому, что там нет громких барабанов и дисторшена, мы называем это «поп». И это забавно. — Если нет громких барабанов и дисторшена — это поп в твоей интерпретации? — Да. Я могу каким‑нибудь людям старше меня включить не суперагрессивную рок-музыку, и им будет типа норм, им не будет хотеться убежать в ужасе. А что это будет за музыка по смыслу, Gratefull Dead, Fox Academy, не так важно. Главное, чтобы не было ора и дисторшена, ор и дисторшен — это другая тема.

— Раз ты признаешь, что жизнь — страдание, то радости ты вокруг себя не видишь? — Нет. Я не то чтобы не вижу, ее надо снова придумать или найти. Радоваться тому, что у нас есть интернет, что нам двадцать пять, что мы купили кроссовки, и тому, что солнышко — это отстой. Власть свергнуть — это вполне себе радость. Это интересная тема. Все расстройства из‑за того, что нет осмысленных радостей. — Хочешь сказать, что ты уже не помнишь, зачем ты начал заниматься музыкой? — В том-то и дело что помню, и это как раз один из поводов грустить. Я начал заниматься музыкой, чтобы отличаться, чтобы не превратиться в русский рок, быть оппозицией телекультуре и быть челом из странного угла интернета. Я сам подпитывался такими странными independent-челами типа Дэниела Джонстона и тоже хотел быть посланником этого weird мира. А не чтобы все умещалось в цифру просмотров на ютьюбе, гонорар и пару ТВ-передач. Хотеть попасть в GQ, собрать «Главклуб» — это старперство. Это не круто. Я старше многих людей вокруг себя, я замечаю, но они большие конформисты в каких‑то вещах. Это удивительно. Я одному знакомому написал: «Блин, чувак, тебе почти тридцон, о чем с тобой говорить?» Хотя мне уже больше чем тридцон, это было смешно и странно, но действительно я почувствовал, что я хочу ему это сказать, а то он какую‑то ***** [околесицу] несет. Изначально смысл был в этом.

Разочарования у меня в последние годы из‑за музла, я уже ******** [устал] расстраиваться. А последней каплей был этот хренов Spotify, который показал, что даже The Beatles вдвое меньше популярны, чем Эд Ширан . О чем можно говорить? Мир, в котором не The Beatles является основой пирамиды потребностей, а какая‑то непопулярная херня, — это кошмар.

Дело не в том, что я старпер и звучу, как будто мне семьдесят лет, потому что мне не семьдесят лет. На какие‑то вещи я был изначально настроен. Музыка должна быть современной — да, она должна быть современной. Музыка должна быть оригинальной, новаторской — это тоже, обязательно. Она должна быть связана с тем, что происходит в жизни сейчас, это все — да. Но то, что, ***** [блин], она должна быть популярной и использовать примитивнейшие механизмы, — это тупо, это отстой! Это и в кино происходит, уже давно ведутся споры, что авторских фильмов не осталось и все ушло под корпорации. А в музыке мне говорят, что мне надо убрать всю ***** [ерунду], не петь про аборт, оставить только хуки и будет типа норм. Я как‑то пропустил момент, когда это стало считаться крутым. Вот. Поэтому у меня очень растерянное чувство. — А ты не думаешь, что это естественный процесс? — Это неестественно. Что естественного в том, что человек позволяет каким‑то неживым схемам и стремным установкам, которые якобы работают, говорить вместо себя? Я, например, ненавижу, когда мне говорят: «Я сейчас тебе альбом скину, тебе понравится», — когда мне так про что‑то в таком духе рассказывают, даже если это действительно хорошо, сразу хочется гадость какую‑нибудь сказать. Я понимаю, что, возможно, это неправильно, возможно, это мой говнистый характер, но он у меня от мамы, так что ничего страшного. И мне не нравится, когда человек говорит не от себя, а говорит какими‑то общими местами, совершенно не задумываясь. И когда человек меня пытается заинтересовать собранным «Главклубом», GQ и так далее (на что сразу необходимо соглашаться, я же «музыкант»!), кажется, что это стало естественным для всех. Никто не задумывается: на хе-ра? Все хотят прославиться, а это — ****** [ужас]. Я сюда пришел совсем не за этим изначально.

Если бы я хотел прославиться, я бы занимался совсем другими вещами сразу же. Даже, наверное, не музлом. Музло было прикольным местом, где собирались какие‑то увлеченные, подкованные люди с горящими глазами, как собираются толкиенисты, геймеры или исторические реконструкторы. Это было не для всех, это было для пяти-десяти-двадцати знакомых. И это было прикольно. То, что это стало выходить из подвалов и превращаться во что‑то большое и, на самом деле, *** [хрен] пойми во что. Все потеряли изначальный ориентир. Забылось, зачем все изначально начиналось, а начиналось все потому, что хотелось отличаться, хотелось тусоваться не с быдланами, а с интересными людьми. В итоге сейчас все сводится к торговле образов перед молодежью. — Это что, лучше бы ты оставался в подвале? — Да! Я больше скажу: лучше было бы устраивать турне по соседним подвалам и каждому подвалу делать свое СМИ — украшать свой подвал и развивать! Но я понимаю, что, на самом деле, это жесткая утопия. — А если уже негде выступать? — Да я постоянно слушаю, что в Москве негде выступать! Всю жизнь это слышу, прикинь? — В смысле — что подвала внезапно перестает хватать? — Если подвала внезапно перестает хватать, то, возможно, ты начал делать что‑то не то. Если ты, конечно же, не начинал всем этим заниматься, чтобы избежать бедности. Многие в 1950-е и 1960-е занимались музлом, чтобы выбраться из нищеты. А когда The Beatles начали сочинять более навороченные альбомы, то все начали заниматься музыкой не ради изменения своего социального положения, а ради демонстрации какой‑то интересной точки зрения. Поп-музыка стала искусством. Сейчас она обратно возвращается в свое животное состояние, когда круто купить маме розовый «кадиллак», как Элвис, чтобы все видели, что ты не в жопе.

Я считаю, что в жопе надо оставаться, просто ее надо украсить.

Именно твоя жопа делает тебя тобой. Выбравшись из нее в какую‑то квартиру со средним достатком, ты потеряешь свою идентичность и просто сольешься в какую‑то среднеклассовую околомещанскую жижу, в которую превратилось сейчас большинство богемной Москвы. В места, куда ходят все, в общепринятые компании — в то, против чего был Ги Дебор. Я ненавижу Совок, но в плане культуры это плохо. Даже хипстерство из‑за своего явного западного направления хотело чего‑то большего. — Чего именно? — Вырасти и перепрошиться культурно, а сейчас все хотят перепрошиться социально. Ходить туда, потому что туда кто‑то ходит, одеваться в это, потому что это что‑то значит, и так далее. Общие устремления идут не к культурной перепрошивке, а к более ********* [комфортабельной] хате и статусной жизни, и все. Раньше мне казалось — может, потому что я был моложе —, что суть в том, чтобы узнать побольше необычного, странного контента (в моем случае — музыки), и чем больше в этом ты разбирался, тем более ты был крутой. — В чем крутость того, что ты знаешь то, что другим не нужно? — Что значит… (задыхается от негодования) Блин! Ты же крутой! Ты что‑то знаешь такое, что никто не знает! А вот это слово утилитарное «нужно» и разрушило мою идеалистическую картину. Не было никакого «нужно», было «прикольно» и «не прикольно». Группа The Sun City Girls — это «прикольно» не только из‑за необычной смеси этники и психоделии, например, а еще потому, что они выдумали свою религию, исходя из которой ты был ближе к верховной богине, чем более пьяный и несчастный был. А сейчас диктатура усредненности , Николай, вот что происходит.