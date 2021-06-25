С 24 июня в прокате «Жвалы» — новая комедия от французского абсурдиста и сюрреалиста Квентина (или, на французский манер, Кантена) Дюпье — он же известен как электронный музыкант Mr. Oizo. По этому случаю вспоминаем всю его замечательную фильмографию от самой неудачной работы до главного шедевра.
9. «На посту!» («Au poste!»), 2018
Полицейская комедия «На посту!» — самая интерьерная и разговорная картина режиссера. На каждый фирменный визуальный гэг (например, когда сигаретный дым выходит из дырки в груди) приходится по чисто диалоговому приколу вроде абсурдно запутанных объяснений подозреваемого или одного повторяющегося слова-паразита из уст полицейского (кино по сути состоит из одного бесконечно затянутого допроса в полицейском участке). Увы, из‑за этого фильм становится жертвой трудностей перевода — добрая половина действия для незнающего французского языка зрителя банально не работает.
Дюпье как будто и сам понимает, что это не самая кинематографичная его работа. Там, где практически все остальные его фильмы оказывались метакомментарием о кинопроизводстве, «На посту!» заканчивается на театральной сцене. И вместе с занавесом окончательно разваливается на бессвязный набор несмешных бородатых анекдотов.
8. «Смени лицо» («Steak»), 2007
«Смени лицо» — следующая работа Дюпье, сильнее всего потерянная в переводе. Главные роли здесь сыграл знаменитый на родине комедийный дуэт Эрика и Рамзи; сюжет — что‑то вроде пародии на американские фильмы о молодежных бандах в стильных костюмах (то ли на «Бриолин», то ли на «Заводной апельсин» — члены банды здесь тоже предпочитают молоко) с нездоровым уклоном в пластико-хирургический мотив.
В исполнении данного дуэта пародия сводится к настоящей клоунаде и водевильному дуракавалянию — умной синефильской комедии Дюпье здесь снова находится не столь много места. Впрочем, в своем жанре это все равно видная и недооцененная работа — стоит лишь подходить к ней с кое-каким опытом в современной французской кинокомедии.
7. «Шина» («Rubber»), 2010
Пожалуй, для подавляющего большинства зрителей знакомство с Кантеном Дюпье началось с «Шины» — даже опытные кинокритики ошибочно называли эту картину дебютом (из нашего списка должно быть ясно, что на самом деле это его третий полнометражный фильм). В 2010-м «Шина» и правда была сенсацией — хоррор про убивающую людей одушевленную покрышку по имени Роберт до сих пор звучит слишком безумно, чтобы быть реализованным в нашей реальности.
Проблема в том, что за пределами безумной завязки «Шина» и не сказать, что полноценно реализована. По сути, сногсшибательного контента здесь есть примерно на короткометражку (или, например, на фейковый грайндхаусовый трейлер), а остальное — скучный филлер-балласт. Обрамляющий основной сюжет метакомментарий о сторителлинге и вовсе сильнее всего в карьере Дюпье отдает неприятным чувством претенциозной студенческой работы.
6. «Не фильм» («Nonfilm»), 2002
Свою редкую дебютную работу под ироничным названием «Не фильм» Кантен Дюпье собственноручно опубликовал на вимео-канале, причем сопроводил видео саморазоблачающим описанием. Приводим этот прекрасный текст без купюр:
«Не фильм» смотреть невозможно.
«Не фильм» — моя первая попытка сделать фильм (провальная).
«Не фильм» — квинтэссенция «беспричинности» (концепцию «беспричинности» объяснял герой в начале «Шины». — Прим. авт.).
«Не фильм» — брат-инвалид «Шины».
«Не фильм» — дикое животное.
«Не фильм» содержит лишь ОДНУ шутку.
«Не фильм» был снят на деньги Флэта Эрика (это кукольный персонаж из клипов Mr. Oizo, в том числе его главного хита «Flat Beat». — Прим. авт.).
«Не фильм» — отличное кино, если знать, как его смотреть. ПОПРОБУЙТЕ.
(ПРОСТИТЕ за ужасный перевод).
Нельзя сказать, что хотя бы в одном из пунктов описания режиссер наврал, разве что шуток в фильме все-таки чуть больше, чем одна (как минимум три: обед актеру накладывают прямо на сценарий; член съемочной группы перевязывает огнестрельное ранение магнитной лентой; после гибели оператора съемки «немого и слепого» кино продолжаются без камеры и микрофона).
Однако уже в дебютной работе Дюпье в полной мере демонстрирует свой фирменный стиль — эта история о самых странных киносъемках в мире не менее абсурдная и сюрреалистичная, чем его поздние работы. В качестве фансервиса и напоминания о музыкальном бэкграунде постановщика — френч-хаус-диджей Kavinsky и электро-шансонье Себастьен Телье в главных ролях.
5. «Неверно» («Wrong»), 2012
В следующей после «Шины» картине «Неверно» Дюпье выступил уже в своем полностью сформировавшемся позднем стиле. Жестокие эксплуатационные выходки уступили место нежной сюрреалистической сатире в духе чуть ли не Мишеля Гондри; Дюпье — снова единоличный режиссер, оператор и монтажер, однако выглядит все на порядок кинематографичнее и изящнее.
Актер с идеальным страдающим лицом Джек Плотник играет мужчину на грани нервного срыва, который отправляется на поиски любимой собаки. Судьба заносит его в рабочий офис, где идет вечный дождь; в кабинет к детективу, изучающему воспоминания собачьих экскрементов; наконец, в секту похитителей собак, возглавляемую злодеем-телепатом. Дюпье как будто старается нарушить вообще все привычные ожидания зрителей в вопросах сюжетостроения и в процессе рисует всю собственную, ни на что не похожую картину мира, состоящего из загадочных несуразиц, формальных абсурдностей и сюрреалистичных недопониманий.
4. «Жвалы» («Mandibules»), 2020
Новейшая работа абсурдиста Дюпье «Жвалы» — во многих отношениях самое зрительское его кино. Это не Бунюэль, а скорее выход в чистом жанре комедии о торчках-лоботрясах (предшественники «Жвал» — фильмы «Тупой и еще тупее» и «Где моя тачка, чувак?»). По сюжету два придурка находят в угнанной машине гигантскую муху, после чего все силы пускают на то, чтобы выдрессировать ее для ограбления банка; даже Адель Экзаркопулос здесь играет кретинку.
Надо сказать, что в своем жанре «Жвалы» — это блестящий выход, не больше и не меньше. Дюпье лишь повышает планку идиотизма в течение всего хронометража; персонажи, как и полагается образцовым лоботрясам, обладают огромными запасами дурацкого обаяния. В общем, все очень смешно, но и немного трогательно в конце.
3. «Оленья кожа» («Le daim»), 2019
Несмотря на то, что Кантен Дюпье снял несколько околохорроров (как минимум «Шину» и «Оленью кожу»), он никогда не был саспенсовым режиссером, нагнетающим жуткую атмосферу. Наоборот, все неоправданные жестокости в его хоррорах описываются с безразличной интонацией; все происходит, как было сформулировано еще в «Не фильме», «без причины». Вполне может быть, что из‑за этого эти фильмы смотрятся только жутче.
По сюжету «Оленьей кожи» мужчина распродает все свое имущество, а на вырученные деньги получает классный кожаный прикид (куртка с бахромой, шляпа с широкими полями), любительскую камеру и номер в отеле. Вскоре для съемок сцен любительского фильма он начнет убивать людей.
Жан Дюжарден из «Артиста» играет эту роль в состоянии дьявольского дэдпена, компанию ему составляет Адель Энель из «Портрета девушки в огне» в неожиданном амплуа. Заметно невооруженным глазом, что Дюпье достиг того завидного статуса в карьере любого режиссера, когда даже самые большие звезды легко оказываются на одной волне с самой туманной логикой и самыми психопатичными идеями постановщика.
2. «Неправильные копы» («Wrong Cops»), 2013
Последним на данный момент чисто американским (по героям и месту действия) проектом Кантена Дюпье стали «Неправильные копы». Это квинтэссенция его видения современной англоязычной комедии, продолжающей традиции сюрреализма «Монти Пайтонов» и бесконечной иронии «Мистера Шоу». В главных ролях жестоких и продажных копов-недотеп заняты многие видные артисты жанра: Эрик Уэрхейм из дуэта Тима и Эрика, Эрик Жюдор из Эрика и Рамзи, Стив Литтл из «На дне». Вишенка на торте — подающий надежды альтернативный комик Мэрилин Мэнсон в постироничной роли школьника-рокера.
Сюжет «Неправильных копов» тоже напоминает скорее не полнометражный фильм, а набор скетчей с канала Adult Swim или Comedy Central — с одним лишь важным уточнением, что Дюпье не задействует импровизацию, а до конца следует своим тщательно прописанным комедийным сценариям. Собственно, ровно по этой же причине это кино могло бы развалиться на глазах, а оно взяло и оказалось абсолютно уморительным — а значит, полностью состоявшимся.
1. «Реальность» («Réalité»), 2014
«Реальность» — самая эффектная комбинация в фильмографии Дюпье, берущая все лучшее от обоих комедийных миров — ироничного американского и сюрреалистичного французского. Ален Шаба солирует в роли француза-режиссера, мечтающего снять эксплуатейшен о телевизорах-убийцах, но для начала ищущего идеальный болезненный крик. В сценах-грезах компанию ему составляют американцы Джон Хедер («Наполеон Динамит») и Эрик Уэрхейм («Клевое шоу Тима и Эрика»): первый носит костюм грызуна и страдает от чесотки; второй ездит на джипе в женском белье.
«Реальность» делает очевидным тот факт, что бессвязными сюжетами из фильмов Дюпье управляет не просто логика скетч-шоу и даже не логика кошмарного сна, но чистое чувство меланхолии. На этот раз вместо ироничной электроники самого Дюпье за кадром играет лишь величественный Филип Гласс, а немногочисленные шутки повторяются так много раз подряд, что сначала становятся смешными, а потом грустными. В конце концов становится понятно, что мир Дюпье, состоящий целиком из беспричинной человеческой тревоги и неразрешимых социальных парадоксов, — это болезненно реальный и до боли в сердце печальный мир.