С 24 июня в прокате «Жвалы» — новая комедия от французского абсурдиста и сюрреалиста Квентина (или, на французский манер, Кантена) Дюпье — он же известен как электронный музыкант Mr. Oizo. По этому случаю вспоминаем всю его замечательную фильмографию от самой неудачной работы до главного шедевра.

9. «На посту!» («Au poste!»), 2018

© Atelier de Production

Полицейская комедия «На посту!» — самая интерьерная и разговорная картина режиссера. На каждый фирменный визуальный гэг (например, когда сигаретный дым выходит из дырки в груди) приходится по чисто диалоговому приколу вроде абсурдно запутанных объяснений подозреваемого или одного повторяющегося слова-паразита из уст полицейского ( кино по сути состоит из одного бесконечно затянутого допроса в полицейском участке ). Увы, из‑за этого фильм становится жертвой трудностей перевода — добрая половина действия для незнающего французского языка зрителя банально не работает. Дюпье как будто и сам понимает, что это не самая кинематографичная его работа. Там, где практически все остальные его фильмы оказывались метакомментарием о кинопроизводстве, «На посту!» заканчивается на театральной сцене. И вместе с занавесом окончательно разваливается на бессвязный набор несмешных бородатых анекдотов. 8. «Смени лицо» («Steak»), 2007

© «Люксор»

«Смени лицо» — следующая работа Дюпье, сильнее всего потерянная в переводе. Главные роли здесь сыграл знаменитый на родине комедийный дуэт Эрика и Рамзи; сюжет — что‑то вроде пародии на американские фильмы о молодежных бандах в стильных костюмах (то ли на «Бриолин», то ли на «Заводной апельсин» — члены банды здесь тоже предпочитают молоко) с нездоровым уклоном в пластико-хирургический мотив. В исполнении данного дуэта пародия сводится к настоящей клоунаде и водевильному дуракавалянию — умной синефильской комедии Дюпье здесь снова находится не столь много места. Впрочем, в своем жанре это все равно видная и недооцененная работа — стоит лишь подходить к ней с кое-каким опытом в современной французской кинокомедии.

7. «Шина» («Rubber»), 2010

Пожалуй, для подавляющего большинства зрителей знакомство с Кантеном Дюпье началось с «Шины» — даже опытные кинокритики ошибочно называли эту картину дебютом (из нашего списка должно быть ясно, что на самом деле это его третий полнометражный фильм). В 2010-м «Шина» и правда была сенсацией — хоррор про убивающую людей одушевленную покрышку по имени Роберт до сих пор звучит слишком безумно, чтобы быть реализованным в нашей реальности. Проблема в том, что за пределами безумной завязки «Шина» и не сказать, что полноценно реализована. По сути, сногсшибательного контента здесь есть примерно на короткометражку (или, например, на фейковый грайндхаусовый трейлер), а остальное — скучный филлер-балласт. Обрамляющий основной сюжет метакомментарий о сторителлинге и вовсе сильнее всего в карьере Дюпье отдает неприятным чувством претенциозной студенческой работы.

6. «Не фильм» («Nonfilm»), 2002

Свою редкую дебютную работу под ироничным названием «Не фильм» Кантен Дюпье собственноручно опубликовал на вимео-канале, причем сопроводил видео саморазоблачающим описанием. Приводим этот прекрасный текст без купюр: «Не фильм» смотреть невозможно. «Не фильм» — моя первая попытка сделать фильм (провальная). «Не фильм» — квинтэссенция «беспричинности» (концепцию «беспричинности» объяснял герой в начале «Шины». — Прим. авт.). «Не фильм» — брат-инвалид «Шины». «Не фильм» — дикое животное. «Не фильм» содержит лишь ОДНУ шутку. «Не фильм» был снят на деньги Флэта Эрика (это кукольный персонаж из клипов Mr. Oizo, в том числе его главного хита «Flat Beat». — Прим. авт.). «Не фильм» — отличное кино, если знать, как его смотреть. ПОПРОБУЙТЕ. (ПРОСТИТЕ за ужасный перевод). Нельзя сказать, что хотя бы в одном из пунктов описания режиссер наврал, разве что шуток в фильме все-таки чуть больше, чем одна (как минимум три: обед актеру накладывают прямо на сценарий; член съемочной группы перевязывает огнестрельное ранение магнитной лентой; после гибели оператора съемки «немого и слепого» кино продолжаются без камеры и микрофона).

Однако уже в дебютной работе Дюпье в полной мере демонстрирует свой фирменный стиль — эта история о самых странных киносъемках в мире не менее абсурдная и сюрреалистичная, чем его поздние работы . В качестве фансервиса и напоминания о музыкальном бэкграунде постановщика — френч-хаус-диджей Kavinsky и электро-шансонье Себастьен Телье в главных ролях. 5. «Неверно» («Wrong»), 2012

© «A-One Films»

В следующей после «Шины» картине «Неверно» Дюпье выступил уже в своем полностью сформировавшемся позднем стиле. Жестокие эксплуатационные выходки уступили место нежной сюрреалистической сатире в духе чуть ли не Мишеля Гондри; Дюпье — снова единоличный режиссер, оператор и монтажер, однако выглядит все на порядок кинематографичнее и изящнее. Актер с идеальным страдающим лицом Джек Плотник играет мужчину на грани нервного срыва, который отправляется на поиски любимой собаки. Судьба заносит его в рабочий офис, где идет вечный дождь ; в кабинет к детективу, изучающему воспоминания собачьих экскрементов; наконец, в секту похитителей собак, возглавляемую злодеем-телепатом. Дюпье как будто старается нарушить вообще все привычные ожидания зрителей в вопросах сюжетостроения и в процессе рисует всю собственную, ни на что не похожую картину мира, состоящего из загадочных несуразиц, формальных абсурдностей и сюрреалистичных недопониманий.

Гений Дюпье состоит в том, что в картине этого странного мира находится неожиданно много правды о нашем собственном мире.

4. «Жвалы» («Mandibules»), 2020

© «A-One Films»

Новейшая работа абсурдиста Дюпье «Жвалы» — во многих отношениях самое зрительское его кино. Это не Бунюэль, а скорее выход в чистом жанре комедии о торчках-лоботрясах (предшественники «Жвал» — фильмы «Тупой и еще тупее» и «Где моя тачка, чувак?»). По сюжету два придурка находят в угнанной машине гигантскую муху , после чего все силы пускают на то, чтобы выдрессировать ее для ограбления банка; даже Адель Экзаркопулос здесь играет кретинку. Надо сказать, что в своем жанре «Жвалы» — это блестящий выход, не больше и не меньше. Дюпье лишь повышает планку идиотизма в течение всего хронометража; персонажи, как и полагается образцовым лоботрясам, обладают огромными запасами дурацкого обаяния. В общем, все очень смешно, но и немного трогательно в конце.

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3. «Оленья кожа» («Le daim»), 2019

© Legion Media

Несмотря на то, что Кантен Дюпье снял несколько околохорроров (как минимум «Шину» и «Оленью кожу»), он никогда не был саспенсовым режиссером, нагнетающим жуткую атмосферу. Наоборот, все неоправданные жестокости в его хоррорах описываются с безразличной интонацией; все происходит, как было сформулировано еще в «Не фильме», «без причины». Вполне может быть, что из‑за этого эти фильмы смотрятся только жутче. По сюжету «Оленьей кожи» мужчина распродает все свое имущество, а на вырученные деньги получает классный кожаный прикид (куртка с бахромой, шляпа с широкими полями), любительскую камеру и номер в отеле. Вскоре для съемок сцен любительского фильма он начнет убивать людей. Жан Дюжарден из «Артиста» играет эту роль в состоянии дьявольского дэдпена, компанию ему составляет Адель Энель из «Портрета девушки в огне» в неожиданном амплуа. Заметно невооруженным глазом, что Дюпье достиг того завидного статуса в карьере любого режиссера, когда даже самые большие звезды легко оказываются на одной волне с самой туманной логикой и самыми психопатичными идеями постановщика .

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2. «Неправильные копы» («Wrong Cops»), 2013

© «A-One Films»

Последним на данный момент чисто американским (по героям и месту действия) проектом Кантена Дюпье стали «Неправильные копы». Это квинтэссенция его видения современной англоязычной комедии, продолжающей традиции сюрреализма «Монти Пайтонов» и бесконечной иронии «Мистера Шоу». В главных ролях жестоких и продажных копов-недотеп заняты многие видные артисты жанра: Эрик Уэрхейм из дуэта Тима и Эрика, Эрик Жюдор из Эрика и Рамзи, Стив Литтл из «На дне». Вишенка на торте — подающий надежды альтернативный комик Мэрилин Мэнсон в постироничной роли школьника-рокера . Сюжет «Неправильных копов» тоже напоминает скорее не полнометражный фильм, а набор скетчей с канала Adult Swim или Comedy Central — с одним лишь важным уточнением, что Дюпье не задействует импровизацию, а до конца следует своим тщательно прописанным комедийным сценариям. Собственно, ровно по этой же причине это кино могло бы развалиться на глазах, а оно взяло и оказалось абсолютно уморительным — а значит, полностью состоявшимся.

1. «Реальность» («Réalité»), 2014

© Realitism Films