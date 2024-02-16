Фильмы Берлинского кинофестиваля 2024 года: оценки российских кинокритиков

Ирландия, 1985 год, смурной Киллиан играет продавца угля с большим сердцем. Он развозит уголь по местной деревеньке и по пути грустит от окружающей его бедности, пьянства, беспризорников и несчастных девушек, которых отдают в монастырь. У самого у него тоже жизнь была не сахар — когда он был маленький, его мать вместе с ним взяла на содержание богатая дама. Жили бедно, но хотя бы не на улице. Все, что ему когда‑то хотелось, это паззл на Рождество. И тот он не получил.