Фильмы Берлинского кинофестиваля 2024 года: оценки российских кинокритиков

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«Такие мелочи» («Small Things Like These»), реж. Тим Милантс
Ирландская драма с Киллианом Мерфи — об исправительных монастырях для девушек
«Ну что я вам могу рассказать про новый фильм с Киллианом Мерфи „Такие незначительные вещи“ (Small things like these), который открыл Берлинале. Если бы не Киллиан, вряд ли бы им кто‑нибудь заинтересовался, скажу вам честно.
Ирландия, 1985 год, смурной Киллиан играет продавца угля с большим сердцем. Он развозит уголь по местной деревеньке и по пути грустит от окружающей его бедности, пьянства, беспризорников и несчастных девушек, которых отдают в монастырь. У самого у него тоже жизнь была не сахар — когда он был маленький, его мать вместе с ним взяла на содержание богатая дама. Жили бедно, но хотя бы не на улице. Все, что ему когда‑то хотелось, это паззл на Рождество. И тот он не получил.
Весь фильм Мерфи ходит грустный, тяжело дышит, вспоминает прошлое и моет черные от угля руки. Смотреть на актера приятно, но причина его душевных переживаний более или менее становится понятна только к концу второго действия, что несколько фрустрирует.
Оказывается, в Ирландии до 96го года существовали женские исправительные учреждения при монастырях, которые эксплуатируют женщин. Страшную мать-настоятельницу в фильме играет великая Эмили Уотсон из „Рассекая волны“. То, что этот монастырь — сеть и что в нем происходит что‑то отвратительное, из фильма не особо понятно. О чем идет речь поясняют одной скупой строчкой в конце картины, а надо было в начале! Потому что без этого Киллиан так усиленно грустит и сопит почем зря. Эмоций это никаких не вызывает. Фильм улетучивается из головы сразу же при выходе из кинотеатра».
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«Пепе» («Pepe»), реж. Нельсон Карлос де Лос Сантос Ариас
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В 1800 году венецианскую музыкальную школу взрывает приобретение фортепиано
«Кому я принадлежу» («Mé el Aïn»), реж. Мериам Жобёр
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