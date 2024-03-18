3 новых хоррор-хита в кино и сети: «Демоны дома Гарретов», «Кукольная анимация», «Из тьмы»

На улице кукольной аниматорки, проработавшей последние несколько лет ассистенткой у собственной матери-тиранши, случился праздник. Мать, легенда индустрии, вечно перетягивающая на себя все внимание, оказалась при смерти на больничной койке, так что теперь можно наконец-то заняться работой над собственным анимационным шедевром. Проблема в том, что вскоре работа героини над кинодебютом становится скорее похожей на нервный срыв или дебют шизофрении. Ее действиями (не только манипуляциями с куклами, но всей остальной жизнью) руководит воображаемая девочка из соседней квартиры, провалы в памяти сопровождаются следами членовредительства, и в конце концов режиссерка начинает верить, что она и есть та девочка из стоп-моушн-мультика, которую она сама слепила из воска и гнилого мяса.