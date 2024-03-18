3 новых хоррор-хита в кино и сети: «Демоны дома Гарретов», «Кукольная анимация», «Из тьмы»

«Демоны дома Гарретов» («Raging Grace»), реж. Пэрис Зарцилла
94% на Rotten Tomatoes, Гран-при основного конкурса фестиваля SXSW
Англия, наши дни. Нелегальная филиппинская иммигрантка пытается как можно быстрее заработать последние 5000 фунтов, недостающих на покупку ВНЖ у уличного дилера. И, когда подворачивается вакансия домработницы в особняке зажиточных англичан (прикованного к кровати старика и его токсичной племянницы), она, естественно, соглашается. Работа, впрочем, пыльнее, чем кажется. Нужно не только умудриться незаметно протащить в новый дом малолетнюю дочь в чемодане, но и профессионально притвориться, что твой желудок переносит чай с молоком и тонны пассивной агрессии от новой начальницы.
Самое же трудное начинается, когда, благодаря чудодейственной народной медицине Филиппин, старик приходит в сознание и рассказывает про свою особую страсть к работницам из этой страны. Оказывается, забальзамированное тело его филиппинской няни даже хранится в подвале дома.
«Демоны дома Гарретов» — очередной грошовый ужастик с антиколониальным посылом (см. также «Дурной глаз» 2022 года, где благородная филиппинка так же противостояла мерзким британцам). «Грошовый» не в смысле «низкобюджетный» (что есть норма для жанра хоррора), а в смысле с дефицитом фантазии. Социальная «сатира» тут сводится к фразам вроде «Как же я обожаю красоту Юго-Восточной Азии, недавно вот насладилась Кенией!», скримеры — к не имеющим отношения к сюжету ночным кошмарам, злодей — к ветерану второго плана Дэвиду Хейману, изо всех сил пародирующему великого Кристофера Пламмера в его самом готическом режиме.
Из приятного — операторская работа Джоэла Ханиуэлла, кадрирующего замкнутый готический интерьер почти что с изяществом и пижонством сериала «Дом с прислугой». Увы, чем дальше, тем яснее становится, что интерьер дома гадких английских богачей не способен сравниться по красоте с многоэтажной филадельфийской квартирой шьямалановского повара и журналистки. Да и в принципе никакая красивая обертка не вернула бы интригу в этот в корне банальный и бессмысленный фильм. Вот и авторы (режиссер-дебютант Пэрис Зарцилла и его покойный котик Блинчик, с подачи автора указанный соавтором сценария на IMDb и «Кинопоиске», — что есть, вероятно, самый интересный факт о фильме) не придумали ничего креативней, чем в конце сжечь все.
«Кукольная анимация» («Stopmotion»), реж. Роберт Морган
88% на Rotten Tomatoes — 1-е место в зачете за 2024 год на данный момент, специальный приз жюри на хоррор-фестивале в Ситжесе, награда «Лучший режиссер» на Fantastic Fest
На улице кукольной аниматорки, проработавшей последние несколько лет ассистенткой у собственной матери-тиранши, случился праздник. Мать, легенда индустрии, вечно перетягивающая на себя все внимание, оказалась при смерти на больничной койке, так что теперь можно наконец-то заняться работой над собственным анимационным шедевром. Проблема в том, что вскоре работа героини над кинодебютом становится скорее похожей на нервный срыв или дебют шизофрении. Ее действиями (не только манипуляциями с куклами, но всей остальной жизнью) руководит воображаемая девочка из соседней квартиры, провалы в памяти сопровождаются следами членовредительства, и в конце концов режиссерка начинает верить, что она и есть та девочка из стоп-моушн-мультика, которую она сама слепила из воска и гнилого мяса.
Результат всей работы, как и полагается экспериментальному искусству, двойственен: на одной чаше весов лежит готовый криповейший мультфильм с гладчайшей анимацией, на другой — несколько трупов близких людей, которыми оказывается завалена студия героини после усердной работы.
Роберт Морган — настоящая легенда страшной кукольной анимации: в 1990-е снял криповейшего «Человека в нижнем левом углу фотографии», в 2000-е завирусился с «Котом с человеческими руками», в 2010-е номинировался на BAFTA за своего «Бобби», а сейчас вот дебютировал с игровым полным метром «Кукольная анимация», посвященным самой главной, самой личной теме в жизни. Для фанатов жанра это само по себе большое событие, но что насчет всех остальных?
Увы, можно констатировать, что в отрыве от уникальной темы и легендарного автора «Кукольная анимация» — вполне стандартный психологический триллер, смесь любимой Морганом «Квартирной трилогии» Полански и готической британской классики вроде «Подглядывающего» (здесь тоже главным орудием убийства становится штатив кинокамеры). Но все-таки даже самые слабые повороты и очевидные, излишне проговоренные вслух мотивы выдающаяся художественная техника может сделать снова убедительными. И кукольные дизайны руки Моргана именно такие выдающиеся: кроме безглазой девочки из гнилого мяса тут есть злой пепельный человек из останков лисы, потертый деревянный клоун и обитый бархатом линчианский гроб, где все в конце концов и заканчивается. Если хотите вдоволь отвратиться и испугаться, это надо видеть.
«Из тьмы» («Out of Darkness»), реж. Эндрю Камминг
85% на Rotten Tomatoes — 2-е место в зачете за 2024 год на данный момент, 5 номинаций на Премию британского независимого кино
Европа, каменный век, 45 000 лет до нашей эры. Очень маленькое племя первобытных homo sapiens переплывает неназванный пролив в поисках более сытой доли. Первой ночью некий лесной монстр похищает сына лидера племени, следующей ночью жестоко убивает одного из людей.
Какая‑либо попытка спасти ребенка или хотя бы сбежать фатально осложняется недружелюбной окружающей средой — не только ночной тьмой, но и дневным туманом, холодом, голодом и непроходимостью леса. О характеристиках ночного демона героям тоже ничего не известно, однако те зрители, которые помнят из уроков истории, что именно в это время в Европе последний раз обитали сразу два разумных биологических вида, уже догадались, что к чему.
«Из тьмы» — любопытная жанровая картина в редком сеттинге (доисторические люди в кои-то веки разговаривают на полностью вымышленном языке), и это скорее даже не хоррор, а очень темное и брутальное приключенческое кино. К сожалению, картину по неплохому сценарию дебютантки Рут Гринберг подводит технически слабая постановка Эндрю Камминга. Он так увлечен блеклым естественным освещением, что пропускает тот момент, когда оно мешает увидеть, собственно, кульминационный экшн (удар героини копьем в злодея так смазан, что даже при покадровой перемотке его невозможно рассмотреть).
Иронично, что самая эффектная сцена фильма как раз завязана на искусственной игре со светом северного сияния, — в кислотном ночном эпизоде кино на минуту напоминает о Николасе Виндинге Рефне и его «Вальгалле» 2009 года. Вот бы только такие фильмы о врожденной человеческой жестокости на фоне брутальных природных красот Шотландии (и «Из тьмы», и «Вальгалла» сняты целиком там) выходили чаще чем раз в 15 лет.