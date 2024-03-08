Что смотреть дома: хоррор про холокост, комедия про расизм и Адам Сэндлер в космосе

Неплохие сборы фильма, несмотря на, в общем-то, безликую «стриминговую» режиссуру Саманты Джейн и Артуро Переса-мл., говорят о том, что культ «Дрянных девчонок» за двадцать лет не исчерпал свой потенциал. Эта история все еще отзывается в сердцах людей — не исключено, что во многом из‑за заточенных под тик-ток музыкальных номеров. Собственно, песни (взять хотя бы застревающую в голове «Apex Predator») — весомая причина для существования ремейка. Другая — модная инклюзивность: все-таки фильм 2004 года не мог похвастаться настолько широкой репрезентацией. Единственное, как это часто бывает с современным социально заряженным искусством, новые «Дрянные девчонки» где‑то, быть может, пережимают с дидактизмом — проговоренные в лоб простые истины «новой этики» не выглядят такими уж новыми, особенно для зумеров, которым в первую очередь адресована свежая постановка. Что касается выросших на оригинальном фильме миллениалов, то они наверняка тоже смогут получить свою порцию удовольствия от ремейка, если, конечно, не будут требовать, чтобы все было, как двадцать лет назад. Е.Т.