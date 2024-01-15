«Настоящий детектив» вернулся! Новый сезон очень похож на первый, и в этом его проблема

Однако после просмотра остается вопрос — а насколько много тут будет действительно своего? Да, возможно, второй и третий сезоны не были до конца удачными, но Пиццолатто достоин уважения как минимум за нежелание почивать на лаврах. Лопес же пока что эксплуатирует хитовую формулу, не добавляя ничего принципиально свежего, кроме гендерной инверсии и новой локации. Очень говорящим в этом контексте выглядит песня в опенинге. Если раньше «Настоящему детективу» удавалось удивить блестящим и неочевидным выбором, то сейчас в заставке звучит заезженная до дыр «Bury a Friend» Билли Айлиш. Вот и весь сериал пока что такой: вроде все качественно, но уж слишком знакомо.