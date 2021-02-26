Песни из новогоднего шоу Урганта «Ciao, 2020!» выпустили в виде альбома

Треки на итальянском, прозвучавшие в новогоднем шоу команды «Вечернего Урганта» «Ciao, 2020!», оформили отдельным альбомом.

На пластинке 12 треков, в записи которых участвовали Niletto, Клава Кока, Jony, Artik & Asti, Cream Soda, Дора, Даня Милохин, Николай Басков, Егор Крид, Иван Дорн, Zivert, Little Big, Монеточка и Витя Исаев. Помогли им в этом Иван Ургант (он принял участие в записи двух композиций) и группа «Фрукты».

Послушать сборник «Ciao, 2020!» можно на большинстве музыкальных площадок.