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Песни из новогоднего шоу Урганта «Ciao, 2020!» выпустили в виде альбома

Семён Гудошников
Сегодня в 12:46

Треки на итальянском, прозвучавшие в новогоднем шоу команды «Вечернего Урганта» «Ciao, 2020!», оформили отдельным альбомом.

На пластинке 12 треков, в записи которых участвовали Niletto, Клава Кока, Jony, Artik & Asti, Cream Soda, Дора, Даня Милохин, Николай Басков, Егор Крид, Иван Дорн, Zivert, Little Big, Монеточка и Витя Исаев. Помогли им в этом Иван Ургант (он принял участие в записи двух композиций) и группа «Фрукты».

Послушать сборник «Ciao, 2020!» можно на большинстве музыкальных площадок.

Новогоднее шоу «Ciao, 2020!» вышло в эфире Первого канала 30 декабря. Это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные у советских и российских зрителей. На ютьюбе шоу набрало почти 10 млн просмотров, на него обратили внимание даже итальянские СМИ.

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