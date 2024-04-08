Иван Ургант в первом трейлере фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова

Автор программ «Ещенепознер» и «Солодников» Николай Солодников опубликовал трейлер своего дебютного фильма «Во сне ты горько плакал». Закрытая премьера ленты прошла в Москве 7 апреля.
В основу ленты лег последний завершенный рассказ Юрия Казакова, обращенный к маленькому сыну Алеше. «Во сне ты горько плакал» представляет собой почти бессюжетную череду зарисовок о природе и потерях, чувстве вины и детских травмах, большой трагедии и простой радости.
Одну из главных ролей исполнил Иван Ургант, это его первая драматическая роль. В фильме также снялись Леонид Бичевин, Полина Агуреева и Алена Кучкова. Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге.
Производством картины занимался Фонд Александра Сокурова «Пример интонации». Съемки проходили в Новгородской области и Петербурге.