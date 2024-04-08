Иван Ургант в первом трейлере фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова

В основу ленты лег последний завершенный рассказ Юрия Казакова, обращенный к маленькому сыну Алеше. «Во сне ты горько плакал» представляет собой почти бессюжетную череду зарисовок о природе и потерях, чувстве вины и детских травмах, большой трагедии и простой радости.