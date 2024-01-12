Ангус Клауд в трейлере вампирского хоррора «Эбигейл» от режиссеров «Крика-6»

Universal Pictures выпустил трейлер вампирского хоррора «Эбигейл». Его премьера в зарубежном прокате состоится 19 апреля.
Действие фильма развивается в жутком особняке с винтовыми лестницами и пугающими подвалами. Сюжет рассказывает о похищении 12-летней балерины, дочери могущественного деятеля преступного мира.
Группа похитителей увозит ее в загородный дом, намереваясь потребовать выкуп в 50 млн долларов. Все идет по плану до тех пор, пока Эбигейл не показывает свою чудовищную сторону.
В основу «Эбигейл» лег фильм 1936 года «Дочь Дракулы». По словам Universal, лента станет «уникальным взглядом на легендарные истории о монстрах и представит новое, свежее направление в воспевании этих персонажей».
В фильме снимаются Алиша Уир («Матильда: мюзикл»), а также покойный актер Ангус Клауд, известный по роли Феско в сериале HBO «Эйфория». Это уже третий фильм с участием актера, который будет выпущен после его смерти.
В «Эбигейл» также сыграли Кэтрин Ньютон из «Большой маленькой лжи», Джанкарло Эспозито из «Во все тяжкие» и Мелисса Баррера, известная по ролям в слешерах «Крик» и «Крик-6».
В качестве режиссеров выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт — постановщики «Крика-6» и «Я иду искать».