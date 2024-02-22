«Я готов быть вашим самым низкобюджетным шоу». Как режиссер Джо Сванберг приручил Netflix

— Извини, дай я настрою эту штуку. (Джо пытается опереть телефон о стойку для конвертов на столе.) Который час там у тебя?

— Десять вечера.

— О, хорошо.

— Ты, я полагаю, в Чикаго?

— Ага-ага.

— Я также предполагаю, что это твой видеомагазин Джо настраивает камеру в Zoom в начале интервью., верно?

— Да, да, все верно.

— О, вау. Он правда находится в подсобке какой‑то пиццерии?

— Да, раньше так и было. Но нас закрыли.

— Эх.

— А потом мы переехали на точку по соседству с пиццерией, но нас продолжили закрывать.

— Серьезно? Почему?

— Просто потому что у меня нет разрешения на открытие видеомагазина.

— Чего у тебя нет?

— Разрешения, бизнес-лицензии и всего такого.

— То есть тебя поэтому закрывают?

— Ага.

— А кто? Арендодатели?

— Нет, городские власти Чикаго.

— Ничего себе. Выходит, ты в бегах. Ты как бутлегер из 1920-х годов или типа того.

— Да, да, да (смеется).

— За исключением того, что ты торгуешь видеокассетами! Мне вообще кажется любопытным, что ты начинал с использования всех этих новых цифровых камер, но потом в какой‑то момент развернулся к пленке.

— Да, несколько фильмов из последних я снял на пленку. Я снял «Счастливого Рождества» на «Super 16», а «В поисках огня» — на 35 мм. Потом я снял фильм с Обри Плазой, который я до сих пор монтирую. Мы сняли его девять лет назад и тоже на 35 мм.

— Ух ты, это потрясающая сенсация (ранее этот фильм с Обри Плазой публично не анонсировался. — Прим. авт.)! А как же тогда началась одержимость VHS?