7 сентября в кинотеатре Garage Screen состоится российская премьера драмы Рюсукэ Хамагути «Случайность и догадка» — сборника из трех короткометражных новелл, получившего Гран-при Берлинале-2021. Кинокритик Михаил Захаров поговорил с Хамагути о его методе работы с актерами и специфике работы с хронометражем — как коротким, так и многочасовым.

В сюжете триптиха фигурируют такие темы, как совпадения, фантазии, соблазн и женская дружба: подруги независимо друг от друга влюбляются в одного и того же мужчину; студентка навещает преподавателя, чтобы соблазнить и скомпрометировать; женщина узнает в прохожей свою первую любовь. В широкий прокат фильм «Случайность и догадка» выпустит компания «Парадиз» 23 сентября. Помимо «Случайности и догадки», Хамагути выпустил в этом году еще один фильм — трехчасовую драму «Сядь за руль моей машины», получившую приз за лучший сценарий в Каннах. Хамагути и его соавтор Такамаса Оэ — первые японцы в истории, удостоенные этой награды. А в прошлом году он выступил сценаристом военной драмы «Жена шпиона», представленной в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Она воссоединила его с наставником из Токийского университета искусств, культовым режиссером Киеси Куросавой.

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— «Случайность и догадка» состоит из трех коротких новелл. Работа с короткометражным форматом для вас не в новинку — например, вы прибегали к нему в 40-минутном фильме «До рая еще далеко» (2016). В чем для вас заключается специфика работы с короткометражным форматом по сравнению с полнометражным — и в частности, с вашими наиболее продолжительными фильмами, такими как «Счастливый час» (2015)? — Короткометражные фильмы я начал делать давно, когда мне еще не было и тридцати (в декабре 2021-го Хамагути исполнится 43 года. — Прим. ред.). Не знаю, есть ли у меня к этому какой‑то талант, но я этот формат очень люблю. Прежде всего, он дает пространство для экспериментов: например, я могу опробовать новые приемы перед тем, как взяться за крупный проект, сопряженный с большими рисками. С другой стороны, короткометражные фильмы — это еще и способ повторения, способ снова попробовать сделать то, что в прошлый раз не удалось. В частности, во время съемок того фильма, что вы упомянули, «До рая еще далеко», который я снимал как раз после «Счастливого часа», я смог отработать отдельные моменты, связанные с чтением актерами сценарного текста. — В таком случае еще один вопрос о тексте: ваши фильмы литературоцентричны. Обычно считается, что излишняя «литературность» мешает созданию визуального ряда фильма. Как вы работаете с текстом? — Я, если честно, никогда не считал свои фильмы литературными — в них просто очень много слов. Для меня слова — это не столько средство выражения, сколько способ воздействия. В частности, слова воздействуют на актеров: когда определенный актер произносит определенную реплику, в актере происходят некие изменения.

Я использую текст именно как своего рода триггер, чтобы ухватить эти изменения, происходящие в актерах на телесном и эмоциональном уровнях.

Конечно, слова используются и для того, чтобы каким‑то образом упорядочить информацию в фильме, но я на протяжении последних лет занят тем, что при помощи камеры запечатлеваю то, что происходит в актерах под воздействием текста. В особенности для меня это так со времен «Счастливого часа». И я думаю, это не имеет ничего общего с «литературностью».

Кадр из фильма «Случайность и догадка» © «Парадиз»

— В ваших фильмах большую роль играют транспортные средства. Действие одной из самых пронзительных сцен «Счастливого часа» происходит в автобусе, а герои «Асако 1 и 2» (2018) постоянно перемещаются на машине. Опять же, ваш новый фильм называется «Сядь за руль моей машины», и в нем автомобиль играет ключевую сюжетную роль. Чем вас как режиссера привлекает пространство автомобиля? — Подвижная съемка — неотъемлемый элемент кинематографа еще со времен братьев Люмьер: кинокартины — это ведь motion pictures. Мой давний интерес к автомобилям проистекает из стремления передать движение, но при ограниченных ресурсах. Где еще можно снять насыщенную, кинематографичную сцену, не имея достаточно денег, кроме как в машине? Когда герои едут в автомобиле, хоть они сами и остаются на одном и том же месте, создается подвижная сцена, поскольку движется автомобиль. Это одна из причин; другая заключается в том, что диалоги вместе с поездкой на транспортном средстве — очень удачное сочетание . Есть что‑то общее между разговором и ощущением движения. — Не могли бы вы тогда рассказать про центральную сцену из первой новеллы «Случайности и догадки», «Магия (или что‑то менее достоверное)», действие которой происходит на заднем сиденье такси? — Во время работы над такими сценами приходится думать о расстоянии между камерой и объектом съемки. Поэтому при съемке снаружи и при съемке непосредственно внутри салона использовались две разные машины. Для того чтобы заснять актрис в салоне, мы задействовали лимузин. Конечно, в узком пространстве автомобиля можно было бы снимать с помощью широкоугольного объектива. Но при использовании такой техники сильно искажается изображение, и тогда я бы сам был недоволен результатом. У нас была только одна камера, которой мы снимали двух героинь. Для этой сцены мы 5–6 раз проехались по автостраде, пока снимали, как актрисы разыгрывают эту сцену от начала до конца.

— Как вам пришла в голову идея второй новеллы — «Распахнутая дверь»? Почему вы решили обратиться к актуальному сюжету о сексуальных домогательствах? Обычно вы избегаете столь острых тем. — Вы правы, я, как правило, не касаюсь каких‑то социальных проблем. Однако при съемке этой новеллы я не ставил перед собой задачу поднять конкретную социальную тему. Скорее, я изобразил ситуацию, которую можно определить как харассмент, случайно возникшую в условиях этого сюжета. Развитие в этой новелле получает игра с расстоянием — дистанцией между персонажами . Вообще, расстояние между двумя персонажами, которое то сокращается, то увеличивается, — это, можно сказать, формальная тема, объединяющая все три новеллы этого фильма, помимо «содержательных», вынесенных в название. Напомню, по сюжету героиня пытается соблазнить профессора, а он этого не замечает, и между героями рождается непонимание. И это все суммируется в состоянии двери: открыта она или закрыта.

Кадр из фильма «Случайность и догадка» © «Парадиз»

Говоря о конкретных источниках вдохновения, я опирался на историю одного из моих приятелей, который работает в университете. Он как‑то сказал мне, что если держать дверь кабинета закрытой, то будет неизвестно, какого характера властные отношения развиваются в этом пространстве . И если вдруг кто‑то из студентов заявит, что стал жертвой харассмента, происходившего за этой закрытой дверью, то у него как у профессора уже не будет никаких шансов. Таким образом, ему нужно постоянно держать дверь в свой кабинет открытой, в том числе и для того, чтобы защитить себя. И это все отражает перемены, произошедшие за последние несколько лет в японском обществе.

Вообще, со мной часто бывает так, что идеи для сюжетов появляются из подобных бытовых мелочей, о которых я от кого‑то услышал, — так было и с каждой из этих новелл.

— В этой же новелле прослеживается тесная связь женской фантазии и сексуальности, характерная для ваших фильмов: героиня вслух зачитывает эротическую сцену из романа. А другая героиня из «Сядь за руль моей машины» вообще сочиняет истории на ходу во время секса. Как вы считаете, почему женская сексуальность и фантазии так тесно связаны? — На самом деле не то чтобы я считал, что женская сексуальность и креативность каким‑то образом связаны. Те сцены, о которых вы говорите, — они о другом. То же касается и третьей новеллы, где героиня-лесбиянка встречает женщину, которую принимает за свою первую любовь, с которой они вместе учились в школе. В этой новелле нет никакой связи между воображением и женской сексуальностью, здесь важнее дистанция. И именно тот факт, что героиня не может найти свою школьную подругу, показывает, что она не может эту дистанцию преодолеть. Дистанция становится импульсом для воображения . Условием функционирования фантазии является что‑то, чего человек не видит или не понимает. И средством, которое приводит воображение в действие, здесь является именно дистанция. В конечном счете все новеллы построены вокруг ситуаций, в которых герои не могут заполучить желаемое, и, наверное, можно сказать, что это и является источником, порождающим фантазию.

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— В ваших фильмах встречаются элементы жанрового кино — например, «Асако 1 и 2» напоминает по своему сюжету детектив, а третья новелла «Случайности и догадки», «Еще раз», — это научная фантастика. Было бы вам интересно в будущем поставить по-настоящему жанровый фильм? — Я очень люблю жанровое кино — как старое классическое, так и новое, которое делают в Японии. Конечно, у меня нет уверенности в том, хватит ли у меня таланта снять нечто подобное. Но, поскольку, как мне кажется, я был воспитан на таких фильмах, мне определенно всегда хотелось снять жанровый фильм , просто, к сожалению, пока не представилось такой возможности. — Но тем не менее в прошлом году вы выступили сценаристом военной драмы «Жена шпиона» Киеси Куросавы. Каково было сотрудничать с этим режиссером? — Киеси Куросава был моим учителем в магистратуре, и на протяжении двух лет обучения я очень многое почерпнул от него то, что заложило основы моей собственной режиссерской работы. Поэтому я был счастлив иметь возможность снова поработать с ним. Жанровое кино — это, собственно, и есть стезя господина Куросавы, и в написании этого сценария — истории о женщине и мужчине на фоне войны — я ближе всего к подошел к жанровому кино. Если бы я сам снимал нечто подобное, то у меня, скорее всего, ничего бы не получилось. Возможно, для господина Куросавы интересные задачи ставила именно работа с нами (в написании сценария участвовал также соавтор Тадаси Нохара. — Прим. ред. ): мы хотели создать историю, в которой непонимание, возникающие между героями — мужчиной и женщиной, — переплетается с темой войны. Изначально мы хотели сделать очень непонятный, неоднозначный фильм, но когда мы представили господину Куросаве готовый сценарий, он сократил его на 15–20 процентов . В результате этого фильм, я думаю, стал гораздо более понятным. Сам бы я на подобный шаг не решился, и в этом смысле работа с ним была очень интересным опытом. Конечно, то, что получилось в итоге, довольно сильно отличается от результата, который мы себе представляли, когда начинали работать. Но я чувствую, что благодаря работе над сценарием «Жены шпиона» я еще на один шаг приблизился к жанровому кино.

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— Вернемся к «Случайности и догадке». В третьей новелле затронута тема двойничества, прежде игравшая центральную роль в «Асако 1 и 2». Чем вас привлекают двойники? — В названных вами фильмах двойники выполняют разные роли. Двойник — это человек, который очень похож на кого‑то, но все-таки отличается от него или от нее. В моих фильмах встречаются ситуации, когда герой или героиня сознательно выбирает что‑то очень знакомое, но потом имеет дело с совершенно отличным от своих ожиданий результатом. Здесь в первую очередь важна уже упомянутая дистанция между героями.

Кадр из фильма «Случайность и догадка» © «Парадиз»

— Одна из героинь «Счастливого часа» целуется с женщиной, главный герой «До рая еще далеко», которым овладел призрак молодой девушки, признается в любви ее возлюбленному, а в «Случайности и догадке» появляется героиня-лесбиянка. Насколько приемлемо поднимать тему квир-отношений в современной Японии? — Если вы имеете в виду уместность, то это, само собой, уместно и ни в коем случае не табу. В Японии снимаются фильмы, которые поднимают эти темы. Конечно, если мы порассуждаем о том, насколько серьезно они касаются этих тем, то есть, конечно, некоторые различия.

У меня есть определенный интерес к этой теме и введению ЛГБТК+ персонажей.

Дело в том, что, например, между мужчиной и женщиной якобы пролегает граница, но я всегда задаюсь вопросом о том, насколько она точна. Я бы сказал, что я не просто обращаюсь к теме однополой любви или использую трансгендерных персонажей, а прежде всего обращаю внимание на нестабильность этой самой границы. С этой точки зрения мне и нравится использовать подобные темы в своих сюжетах. — Вы мастерски работаете с актерами, но почти всегда сотрудничаете с новым актерским составом. Почему вы предпочитаете менять актеров? — Может быть, ваш вопрос связан с тем, что мои фильмы не так часто показывают за пределами Японии, потому что на самом деле я часто работаю с одними и теми же актерами . В «Случайности и догадке» половина задействованных актеров — это те, с кем я сотрудничал прежде. Я всегда ищу возможность продолжить работу с актерами. И это также связано с причиной, по которой я часто обращаюсь к короткому метру: как я уже говорил, это способ поэкспериментировать. В таком формате мне проще пригласить уже знакомых артистов, ведь на большие проекты не все готовы подписаться даже при желании. С другой стороны, этот формат удобен и для того, чтобы опробовать сотрудничество с новыми актерами и посмотреть, как мы сработаемся. — А не могли бы вы подробнее рассказать о своем методе работы с актерами? Много ли вы репетируете и прибегаете ли к каким‑то особым приемам? — Прежде всего мы занимаемся чтением сценарного текста вслух без всяких эмоций. По мере читки я, конечно, меняю текст — речь идет не об изменениях сюжета, а о мелких исправлениях реплик. Например, в японском языке есть различные частицы, завершающие высказывание, и разные частицы могут привнести в текст разные довольно заметные нюансы . И, кроме того, места расстановки запятых. Вот над такими вещами мы и работаем. И если таким образом подстроить текст под актеров, то во время съемок они будут играть намного свободнее. Самое главное — безэмоциональное чтение вслух помогает актерам , задействованным в съемках, привыкнуть к «нейтральному» звучанию реплик друг друга. И когда уже на съемках в реплике одного актера выражаются эмоции, то партнер по сцене может их расслышать и, таким образом, реагирует более естественно.

Кадр из фильма «Сядь за руль моей машины» © Bitters End

— Получается, вы перенесли этот метод в сюжет фильма «Сядь за руль моей машины»? — Абсолютно верно. Эти две картины [«Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины»] для меня тесно связаны. Именно в процессе их производства я ставил цель — развить и в большей степени овладеть этим методом работы с актерами. — А вам было бы интересно снять фильм на другом языке — скажем, на английском? Или есть нечто особенное, что привлекает вас именно в японском языке? — Да, несомненно, мне бы очень хотелось поработать таким образом над фильмом не на японском языке. Возможно, у меня бы даже получилось, но все-таки есть вероятность, что с текстом на иностранном языке я бы не смог так же детально и глубоко работать, как на родном. — Наконец, последний вопрос специально для российских читателей: что вас привлекает в Чехове и почему вы постоянно обращаетесь к его пьесам? — Я очень люблю Чехова . Конечно, я не знаком со всем корпусом его произведений, но я очень люблю его творчество, причем как пьесы, так и рассказы. Как я уже говорил, текст влияет на актеров на телесном уровне. И актеры реагируют на реплики Чехова так, как если бы это были их собственные слова. В этом я смог убедиться на своем режиссерском опыте. В фильме «Сядь за руль моей машины» я как раз показываю эту универсальную силу чеховских реплик. Тексты, которые написал Чехов, помогают героям что‑то раскрыть в себе. Это произведения, про которые и не подумаешь, что они написаны 120 лет тому назад, тексты которых звучат понятно и естественно в устах и современных японцев, и вообще всех людей мира. Герои пьес Чехова нередко задаются вопросом о том, что о них подумали бы люди, которые будут жить спустя столетия после них. Но чем больше я читаю произведения Чехова, тем больше спрашиваю себя: не думал ли о том же и сам автор? Не надеялся ли сам Чехов, что его тексты сохранят актуальность для людей, которые будут читать их спустя столетия? Читая Чехова, я не могу не завидовать россиянам, которые могут гордиться таким автором.

«Случайность и догадка» 7 сентября в Garage Screen / с 23 сентября в прокате «Сядь за руль моей машины» в прокате с 18 ноября