Итоги 80-го Венецианского кинофестиваля

Основной конкурс

• «Золотой лев» — «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос

• «Серебряный лев» (Гран-при жюри) — «Зла не существует», реж. Рюсукэ Хамагути

• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — «Я — капитан», реж. Маттео Гарроне

• Приз за лучший сценарий — Гильермо Кальдерон и Пабло Ларраин («Граф»)

• Специальный приз жюри — «Зеленая граница», реж. Агнешка Холланд

• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Питер Сарсгаард («Память»)

• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейли Спэни («Присцилла»)

• Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/актрисе — Сейду Сарр («Я — капитан»)

Программа «Горизонты»

• Приз за лучший фильм — «Объяснение всего», реж. Габор Райс

• Приз за лучшую режиссуру — «Рай в огне», реж. Мике Густафсон

• Специальный приз жюри — «Бесконечное воскресенье», реж. Ален Паррони

• Приз за лучший сценарий — «Рай», реж. Энрико Мария Артале

• Приз за лучшую мужскую роль — Тергел Болд-Эрден («Город ветра»)

• Приз за лучшую женскую роль — Маргарита Роса де Франсиско («Рай»)