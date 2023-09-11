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Венеция-2023

Итоги Венецианского кинофестиваля 2023 года — и где смотреть все эти фильмы

Евгений Ткачев,Никита Лаврецкий
Сегодня в 12:00
Полезный список для всех тех, кто вместе с нами следил за Венецией-2023: список победителей, тексты про главные премьеры и даты релизов фильмов на больших и малых экранах.

Итоги 80-го Венецианского кинофестиваля

Основной конкурс

• «Золотой лев» — «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос
• «Серебряный лев» (Гран-при жюри) — «Зла не существует», реж. Рюсукэ Хамагути
• «Серебряный лев» за лучшую режиссуру — «Я — капитан», реж. Маттео Гарроне
• Приз за лучший сценарий — Гильермо Кальдерон и Пабло Ларраин («Граф»)
• Специальный приз жюри — «Зеленая граница», реж. Агнешка Холланд
• Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Питер Сарсгаард («Память»)
• Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Кейли Спэни («Присцилла»)
• Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/актрисе — Сейду Сарр («Я — капитан»)

Программа «Горизонты»

• Приз за лучший фильм — «Объяснение всего», реж. Габор Райс
• Приз за лучшую режиссуру — «Рай в огне», реж. Мике Густафсон
• Специальный приз жюри — «Бесконечное воскресенье», реж. Ален Паррони
• Приз за лучший сценарий — «Рай», реж. Энрико Мария Артале
• Приз за лучшую мужскую роль — Тергел Болд-Эрден («Город ветра»)
• Приз за лучшую женскую роль — Маргарита Роса де Франсиско («Рай»)

Фильмы, которые можно будет увидеть в России

🦁 Конкурсная программа


  • «Догмен» Люка Бессона — в прокате в октябре (Arna Media и «Атмосфера кино»)
  • «Предчувствие» Бертрана Бонелло с Леа Сейду, Джорджем МакКеем и Дашей Некрасовой — в прокате с 9 ноября (Capella Film)
  • «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном — в прокате с 9 ноября (Arna Media и «Атмосфера кино»)
  • «Феррари» Майкла Манна с Адамом Драйвером — в прокате с 21 декабря («Каропрокат»)

🛶 Внеконкурс


  • «Великая ирония» Вуди Аллена — в прокате с 28 сентября («Вольга»)
  • «Дворец» Романа Полански — в прокате с 23 ноября («Про:взгляд»)
  • «На земле святых и грешников» с Лиамом Нисоном (программа «Горизонты экстра») — в прокате с 30 ноября («Экспонента»)
  • «Наемный убийца» Ричарда Линклейтера — в прокате в январе 2024 года («Парадиз»)
  • «Идеальный лжец» с Питером Сарсгаардом и Сарой Гейдон (фильм закрытия параллельной секции «Дни авторов») — в прокате в марте 2024 года («Атмосфера кино» и Arna Media)
  • «Даааааали!» Кантена Дюпье — в прокате в 2024 году («Русский репортаж»)

🛋️ Фильмы, которые выйдут на Netflix (и других стримингах, недоступных в России)


  • «Граф» Пабло Ларраина (основной конкурс) — на Netflix с 15 сентября
  • «Чудесная история Генри Шугара» Уэса Андерсона (внеконкурс) — на Netflix с 27 сентября
  • «Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“» Уильяма Фридкина (внеконкурс) — на Showtime и Paramount+ с 6 октября
  • «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером (основной конкурс) — на Netflix с 10 ноября
  • «Маэстро» Брэдли Купера (основной конкурс) — на Netflix с 20 декабря
  • «Общество снега» Х.А.Байоны (фильм закрытия) — на Netflix в конце 2023 года

Рецензии, обзоры, оценки

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