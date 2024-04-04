«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не покажут в России

Новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не покажут в российских кинотеатрах. Министерство культуры не выдало картине прокатное удостоверение. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
Причина невыдачи удостоверения не уточняется. Поклонникам режиссера и Генри Кэвилла в главной роли теперь остается ждать релиза в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска», ведь продюсерский центр медиасервисов «Яндекса» «Плюс Студия» стал одним из создателей боевика.
Сначала БК назвал дату появления фильма в сервисе 10 мая, но потом исправил пост. Представители «Кинопоиска» говорят, что дата пока не подтверждена.
«Гай Ричи — один из любимых зарубежных режиссеров в нашей стране. „Плюс Студия“ — не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи — „Переводчик“ и „Министерство неджентельменских дел“. В данный момент принимаем решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России. О наших дальнейших планах мы объявим чуть позже», — сообщили изданию представители «Кинопоиска».
Директор «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксения Болецкая считает, что невыдача прокатного удостоверения фильму указывает на желание Минкульта «зачищать» майские праздники от иностранных релизов.
«Их у нас так много выходит, ага. Начал эту практику бывший министр культуры Владимир Мединский в 2015–2020 годах. <…> Военным фильмам сильно легче от этого, впрочем, не становилось — кассу они толком не собирали и на майские каникулы касса у кинотеатров просто заваливалась», — замечает она в личном телеграм-канале.
«Сейчас кинотеатры, судя по их форумам, просто „счастливы“», — приводит она реакцию деятелей киноиндустрии.
«Министерство неджентльменских дел» должно было выйти в официальный прокат 25 апреля. Теперь он отменен.
Картина рассказывает о секретном отряде бойцов, созданном по приказу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и атакующем немцев в тылу.
Кроме Генри Кэвилла в проекте участвуют Алан Ритчсон («Джек Ричер»), Эйса Гонсалес («Скорая»), Тиль Швайгер («Достучаться до небес») и Генри Голдинг («Рождество на двоих»).
Обновлено в 16:47, добавлены уточнение от «Кинопоиска» и комментарий Ксении Болецкой.