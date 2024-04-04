«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не покажут в России

«Их у нас так много выходит, ага. Начал эту практику бывший министр культуры Владимир Мединский в 2015–2020 годах. <…> Военным фильмам сильно легче от этого, впрочем, не становилось — кассу они толком не собирали и на майские каникулы касса у кинотеатров просто заваливалась», — замечает она в личном телеграм-канале.