В Каннах показали два фильма, которые легко объединить по одной теме — размышлений о режиссерской профессии. Это «Веди мою машину» призера Берлинале-2021 Рюсукэ Хамагути по сюжету Харуки Мураками и «Остров Бергмана» Миа Хансен-Лев.

Юсукэ Кафуку (Хидэтоси Нисидзима) — успешный театральный режиссер, которого пригласили на фестиваль во Владивосток. Приехав в аэропорт, он обнаруживает письмо от дирекции фестиваля, в котором говорится что‑то об отмене рейса. Юсукэ возвращается домой и застает жену Ото (Рэйка Кирисима) занимающейся сексом c молодым мужчиной. Тихо вернувшись в гостиную, Юсукэ молча уходит, не сказав ни слова и не выдав себя. Спустя какое‑то время он, придя домой, находит Ото бездыханной. Следуют похороны. Через два года после смерти жены его приглашают на фестиваль в Хиросиму ставить спектакль «Дядя Ваня» по Чехову. Юсукэ, несмотря на возрастной мискаст, назначает на роль дяди Вани молодого актера Такацуки (дескать, загримируем). Он подозревает, что Такацуки мог быть любовником его жены. Одновременно в Хиросиме ему выдают водителя для его старенькой красной машины — спокойную девушку по имени Мисаки (Токо Миура).

Английское название фильма «Drive My Car» отсылает не только к знаменитой песне «Битлз», но и считывается как идиома, обозначающая призыв «Давай займемся сексом». Фильм снят по рассказу Харуки Мураками, опубликованному в 2014 году. Получив Гран-при на Берлинале в феврале, японский самородок Хамагути возвращается на Круазетт со своим новым трехчасовым фильмом (его картину «Асако 1 и 2» показывали на каннском конкурсе в 2018 году). Фактически основной нарратив начинается только час спустя экранного времени, а заглавные титры появляются только на пятидесятой минуте. Медленно и основательно Хамагути погружает в свою историю.

Ото писала сценарии, по которым Юсукэ ставил пьесы. И свои лучшие идеи она, кажется, придумывала во время секса в постели с мужем. С виду у них все было гармонично, но после ее смерти мужчина пытается понять, почему жена все же изменяла ему. Как и следует ожидать, шоферка Мисаки помогает ему смириться с потерей и найти нового себя.

Как и в своем предыдущем фильме «Случайность и догадка», Хамагути вновь рассуждает на тему любви, но на этот раз не в комическом, а меланхолическом ключе. Общаясь с Мисаки в длинных автомобильных поездках, Юсукэ удается понять, что он был, возможно, слишком закрытым человеком в браке с Ото. Иронии фильму добавляют лишь сцены репетиций «Дяди Вани» с японскими актерами. Иногда Хамагути просто накладывает монологи из пьесы на длинные кадры, иллюстрирующие езду в машине. В фильме даже есть монолог из Чехова, полностью исполненный на жестовом языке руками актрисы.

В целом это отличное кино в духе даже, быть может, другого японского современного классика — Хирокадзу Корээды, по настроению напоминающее «Пылающего» Ли Чхан Дона по мотивам того же Мураками. Но будь оно на час короче, в нем было бы побольше драйва, как завещал другой фильм про водителя.