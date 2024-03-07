«Оппенгеймер» против «Бедных-несчастных»: наш прогноз победителей «Оскара-2024»

Пришло время скандальных тейков. Нынешняя фронтраннерка в категории «Лучшая актриса», согласно экспертам и букмекерам, — Лили Глэдстоун из «Убийц цветочной луны». Но ее кандидатуру делает неубедительной ряд факторов. Во-первых, это отсутствие даже номинации на BAFTA: без нее «Оскар» в XXI веке выигрывали лишь три актрисы (Хилари Суонк за «Малышку на миллион» в 2005 году, Сандра Баллок за «Невидимую сторону» в 2009-м и Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй» в 2022-м). Во-вторых, тот факт, что «главной» эту роль можно назвать лишь с натяжкой — Глэдстоун присутствует меньше чем в трети фильма, и даже у лос-анджелесских кинокритиков она числилась актрисой второго плана. Ну и в-третьих, нельзя забывать про мемную магию: другие скорсезовские фильмы «Банды Нью-Йорка» и «Ирландец» делят второе место в топе фильмов с самым большим числом оскаровских номинаций без побед (оба фильма претендовали на «Оскар» в десяти категориях и остались ни с чем). Есть все основания полагать, что и «Убийцы цветочной луны» с их десятью номинациями повторят этот «успех»: отсутствие Ди Каприо в категории «Лучший актер» уже говорит о том, что фильм не слишком популярен у киноакадемиков.