«Оппенгеймер» против «Бедных-несчастных»: наш прогноз победителей «Оскара-2024»

Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая операторская работа, лучший звук, лучший оригинальный саундтрек — «Оппенгеймер»
С «Лучшим фильмом» на «Оскаре» в этом году все очевидно как никогда. Чисто статистически победа «Оппенгеймера» в категории «Лучший фильм» на премии Гильдии кинопродюсеров и в категории «Лучший ансамбль» по версии Гильдии киноактеров гарантируют ему «Оскар» за «Лучший фильм». С такой комбинацией без статуэтки не оставался ни один фильм в истории, включая забытую всеми «CODA» два года назад. Что уж говорить про самый обсуждаемый блокбастер года (не считая разве что «Барби»), снятый в любимом оскаровском жанре исторического байопика режиссером, который давно выслуживался на статуэтку. Режиссерскую статуэтку Нолан, разумеется, тоже получит — и Гильдия кинорежиссеров, и премия Британской киноакадемии BAFTA, имеющие значительные пересечения по членскому списку с американской, его уже наградили, и иных сильных конкурентов не наблюдается.
Несколько месяцев назад, впрочем, все было не так однозначно: сначала главным конкурентом был феминистский ремейк «Пиноккио» «Барби» (кукла сбегает из дому, чтобы стать настоящей девочкой), потом — феминистский ремейк «Франкенштейна» «Бедные-несчастные» (монстрка сбегает от создателя, чтобы стать настоящей женщиной). Возможно, в этом и проблема — между двумя в чем‑то схожими хитами внимание публики разделилось.
Даже скептики не станут отрицать, что звучит и выглядит «Оппенгеймер» уникально. Немотивированное переключение между цветом и монохромом, использование самого дорогого формата IMAX-камер и 65-миллиметровой пленки для интерьерных разговоров, не умолкающий ни на секунду пафосный трейлерный саундтрек принесли фильму награду Гильдии кинооператоров и «Грэмми». А вот со звуком — в том числе трясущим сиденья в зале кульминационным ядерным взрывом — еще не все решено. BAFTA в этой категории выиграла «Зона интересов» (строящаяся вокруг саунд-дизайна драматургически). Но и тут мы делаем ставку все же на «Оппенгеймера» — при прочих равных в ход идет «эффект магнита», когда вместе с крупными «Оскарами» фильму достаются и технически награды поменьше.
Лучший актер — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Удивительно, но факт: у Киллиана Мерфи, ярчайшего артиста поколения, до этого года не было номинаций на «Оскар». Ни культовые хорроры Дэнни Бойла («28 дней спустя», «Пекло»), ни военная драма Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск» не были по достоинству оценены Киноакадемией. И даже за душераздирающий перформанс в квир-трагикомедии «Завтрак на Плутоне» Мерфи ограничился номинацией на «Золотой глобус». Зато сейчас ему воздается по заслугам — за роль Роберта Оппенгеймера, присутствующего практически в каждом кадре фильма, он уже получил BAFTA и премию Гильдии киноактеров.
В иной год «Оскар» был бы в кармане у Пола Джаматти, играющего очень душевного профессора-бирюка и проделывающего что‑то невероятное с фальшивым косым глазом. Этот артист тоже давно заслужил свой «Оскар» (ранее номинировался за «Нокдаун»), но сейчас, увы, смог обойти Мерфи лишь на премии «Выбор критиков», практически не имеющей общих голосующих с Киноакадемией.
Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Пришло время скандальных тейков. Нынешняя фронтраннерка в категории «Лучшая актриса», согласно экспертам и букмекерам, — Лили Глэдстоун из «Убийц цветочной луны». Но ее кандидатуру делает неубедительной ряд факторов. Во-первых, это отсутствие даже номинации на BAFTA: без нее «Оскар» в XXI веке выигрывали лишь три актрисы (Хилари Суонк за «Малышку на миллион» в 2005 году, Сандра Баллок за «Невидимую сторону» в 2009-м и Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй» в 2022-м). Во-вторых, тот факт, что «главной» эту роль можно назвать лишь с натяжкой — Глэдстоун присутствует меньше чем в трети фильма, и даже у лос-анджелесских кинокритиков она числилась актрисой второго плана. Ну и в-третьих, нельзя забывать про мемную магию: другие скорсезовские фильмы «Банды Нью-Йорка» и «Ирландец» делят второе место в топе фильмов с самым большим числом оскаровских номинаций без побед (оба фильма претендовали на «Оскар» в десяти категориях и остались ни с чем). Есть все основания полагать, что и «Убийцы цветочной луны» с их десятью номинациями повторят этот «успех»: отсутствие Ди Каприо в категории «Лучший актер» уже говорит о том, что фильм не слишком популярен у киноакадемиков.
Эмма Стоун имеет все шансы обойти Глэдстоун. Это яркий, даже вызывающий перформанс, со множеством трансформаций (физических и психологических) и памятных сцен — словом, никто не поспорит, что у Стоун истинная главная роль. Да, Глэдстоун обошла ее на премии актерской гильдии, зато у Стоун — BAFTA и «Выбор критиков». Пожалуй, это самая неоднозначная категория, за которой стоит пристально следить на церемонии этого года.
Лучшая актриса и лучший актер второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные») и Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
Тут снова все предельно просто: премия актерской гильдии плюс BAFTA плюс «Выбор критиков» равно «Оскар» — никаких отклонений в прогнозе по актерским наградам второго плана в этом году не наблюдается. Помогает и тот факт, что суперзвезда Дауни-мл. давно статуэтку заслужил (ранее номинировался за «Чаплина» в 1993 году и «Солдат неудачи» в 2009-м), а Рэндолф растопила сердечко вообще каждого, кто видел «Оставленных». Где‑то в альтернативной вселенной «Оскар» достается Райану Гослингу, но в нашей он «всего лишь Кен».
Лучшие сценарии — «Американское чтиво» и «Анатомия падения»
Кадр из фильма «Анатомия падения»
Кадр из фильма «Американское чтиво»
Сценарные категории традиционно одни из труднопрогнозируемых на «Оскаре». Фронтраннеров на сегодняшний день можно выделить разве что по итогам BAFTA — Гильдия сценаристов раздаст свои награды аж в апреле, при этом номинироваться европейские сценарии, написанные не в юрисдикции гильдии, не могут. BAFTA в адаптированной и оригинальной категориях выиграли «Американское чтиво» и «Анатомия падения», так что и в случае с «Оскаром» есть смысл делать ставку на них. Тем более что оба фильма показали себя большими фестивальными хитами (у «Чтива» — приз зрительских симпатий в Торонто, у «Анатомии» — «Золотая пальмовая ветвь»), к тому же осмысляющими актуальную социальную проблематику. Текст «Американского чтива» — свежий и остроумный взгляд на расовую идентичность в Америке, а тема «Анатомии падения» — продолжающаяся эволюция феминизма в жанровой обертке судебной драмы. Словом, оба кандидата идеально вписываются в рамки оскаровского формата.
Лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы, лучший грим и прически — «Бедные-несчастные»
Даже последние хейтеры стимпанк-эстетики (как, например, автор этих строк) признают, что выглядят «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса просто умопомрачительно. И дело не только в утонченном сочетании исторических театральных декораций и кислотных фантастических CGI-фонов (простите нас, создатели головокружительного пластикового Барбиленда), но и в костюмах (простите нас, дизайнеры шубы и ковбойской рубашки Кена), прическах и гриме (прости, «Маэстро» с накладным носом, но шрамированный Уиллем Дефо в сто раз круче).
Итак, по нашим прогнозам второе место на «Оскаре» после «Оппенгеймера» и его семи статуэток займут «Бедные-несчастные» с четырьмя.
Лучшая оригинальная песня — Билли Айлиш («Барби»)
А вот «Барби», самому популярному фильму в мировом прокате 2023 года, придется, судя по всему, довольствоваться призом за «Лучшую песню». Зато это приз без пяти минут гарантированный: за душераздирающую балладу Билли Айлиш готовится получить свой второй «Оскар» (после «No Time to Die» из одноименного фильма про Бонда), ее ближайший конкурент — рок-оперный выход Райана Гослинга из того же самого фильма. Да, на «Выборе критиков» Гослинг обошел Айлиш и при этом сам был в шоке, но все-таки мы верим, что в воскресенье Айлиш станет самой молодой двукратной оскаровской лауреаткой в истории.
Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»
Новый японский «Годзилла» оказался не только неожиданным хитом проката, но и внезапной темной лошадкой на «Оскаре». Несколько месяцев назад никто бы не стал предсказывать и номинацию этого фильма, сейчас же все прочат ему победу. Оно и неудивительно: в конкурентах только очередной фильм уставшей марвеловской франшизы («Стражи Галактики-3») и разной степени кассовые провалы («Наполеон», «Создатель», «Миссия невыполнима-7»). Главное недоразумение категории — тот факт, что лауреат BAFTA за спецэффекты «Бедные-несчастные» у американцев даже не номинирован.
Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
Вторая после «Лучшей актрисы» самая напряженная гонка за «Оскар-2024». Анимационная BAFTA — у «Мальчика и птицы» Миядзаки. Премия Гильдии кинопродюсеров, профильная премия «Энни» и «Выбор критиков» — у «Человека-паука: Паутина вселенных» по комиксам «Марвел». Большая часть примет указывает именно на победу гиперактивного мультика про подростка-супергероя, а не взвешенного антивоенного шедевра живого классика аниме (почти то же самое произошло на «Оскаре-2019», когда «Человек-паук: Через вселенные» обошел Мамору Хосоду). Возможно, Миядзаки подвел сам себя, когда в очередной раз отказался от заявлений о том, что эта работа — его лебединая песня. Стоило подождать до понедельника после «Оскара»!
Лучший международный фильм — «Зона интересов»
Еще одна простая, как дважды два, категория: до сих пор ни одна иностранная картина, номинированная на «Лучший фильм», не проигрывала в международной категории. То, что «Зона интересов» не станет исключением, — даже не прогноз, а почти что статистический факт. Конкурентом этому сухому кино про то, что даже директору концлагеря красиво жить не запретить, могла бы стать также номинированная на «Лучший фильм» «Анатомия падения», но французский оскаровский комитет выдвинул вместо нее «Рецепт любви» — согласно слухам, по политическим мотивам.
Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»
Десять лет назад Американская киноакадемия ввела правило, согласно которому в итоговом голосовании в категории «Лучший документальный фильм» могут участвовать все члены, а не только документалисты. Позже аналогичная реформа коснулась и короткометражных категорий — теперь в голосовании за все статуэтки имеют право принять участие все десять тысяч киноакадемиков. Правда, им нужно поставить галочку, что они смотрели все фильмы. Не будем сомневаться в честности профессионалов, скажем лишь, что в подавляющем большинстве случаев за последние десять лет побеждал банально самый популярный документальный фильм. Даже уникальный европейский анимадок «Беглец» не смог обойти фильм-концерт «Лето соула» с «Диснеем» в качестве дистрибьютора.
Вот и в этом году победа фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, снятая для американского канала PBS, выглядит очевидной. Все дело в том, что у ближайшего конкурента, чилийской «Вечной памяти», количество оценок на IMDb буквально в разы меньше.
Лучшие короткометражки — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко», «Чудесная история Генри Шугара», «Азбука запрета на книги»
Кадр из «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
Кадр из «Чудесной истории Генри Шугара»
Кадр из фильма «Азбука запрета на книги»
Один из главных курьезов оскаровских номинаций этого года — Уэс Андерсон в короткометражной категории с «Чудесной историей Генри Шугара» (полнометражный «Город астероидов» при этом остался ни с чем). Андерсон — всего лишь третий в истории человек (после Кеннета Браны и Альфонсо Куарона), который смог за карьеру заработать номинации в пяти разных оскаровских категориях («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший анимационный фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и теперь вот «Лучший короткометражный игровой фильм»). При этом «Оскара» у Андерсона еще нет — и стоит ожидать, что он его получит в этот раз, ведь короткометражные категории нынче во многом конкурсы популярности.
Поэтому и в документальной, и в анимационной короткометражной категориях мы не будем мудрить с прогнозами, а просто доверимся ставкам букмекеров. Скорее всего, победит мультфильм «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (фактически расширенный музыкальный клип на одноименный хит 1971 года) и док «Азбука запрета на книги» — краткий экскурс современного запрета книг на квир- и расовую тематику в школьных библиотеках США.