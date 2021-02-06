Рассказываем, почему в этом году нам всем стоит дождаться релиза фильма «Дети глухих родителей» (в оригинале «CODA»), который собрал все основные награды в конкурсе нынешнего «Сандэнса» и был куплен для стриминга Apple TV+.

7 фактов, которые нужно знать о «CODA»: Фильм «Дети глухих родителей» собрал почти все награды в драматической секции прошедшего «Сандэнса»: приз за режиссуру, приз за лучший актерский ансамбль, приз за лучший фильм и даже приз зрительских симпатий — все они ушли к «CODA». Эта аббревиатура расшифровывается как Child of Deaf Adults, к сожалению, у нас в языке нет нормального эквивалента определения таких людей и мы вынуждены пользоваться громоздкими расшифровками. То, что это выдающееся по меркам конкурса кино, было понятно сразу, недаром Apple TV+, не дожидаясь итогов фестиваля, выкупила права на фильм пусть не за рекордные даже для инди-кинематографа, но все же очень значительные 25 млн долларов. Это второй фильм Шан Хедер, первый — «Таллула», тоже впервые был показан на «Сандэнсе» и тоже ушел на стриминги, на Netflix, правда, дело было в далеком 2016 году. «Дети глухих родителей» — адаптация франко-бельгийской картины 2014 года «Семейство Белье». Хедер перенесла героев на берег Массачусетса, полностью переписала сценарий, оставив от него только самое важное, — каркас истории о девочке-подростке, единственной слышащей в семье Росси (мама, папа, старший брат). Они все взрослые люди, но зависят от нее если не целиком, то почти полностью; а она просто не знает другой жизни, кроме как сурдопереводчицы 24/7. Хедер с самого начала хотела снимать исключительно с слабослышащими актерами в соответствующих ролях, кандидатуры слышащих (как это было в «Белье») даже не рассматривались. Так в фильме появились Трой Коцур, Дэниел Дюран и Марли Мэтлин, первая и пока единственная слабослышащая лауреатка премии «Оскар» за главную женскую роль в картине «Дети тишины» (1986). Шан Хедер больше года провела в изучении жестового языка, настолько, насколько это возможно, погружаясь в, по очевидным причинам, довольно закрытую культуру глухих, чтобы максимально аутентично передать быт семьи Росси.

© Apple TV+

О чем фильм Утро главной героини, Руби Росси (Эмилия Джонс из «Ключей Локков»), начинается в три утра: перед тем, как пойти в школу, ей нужно выйти в море с отцом и братом. Ведь единственный способ заработка семьи — это рыбалка и продажа улова перекупщикам, которые с каждым днем становятся все наглее и неуступчивее, ставя рыбаков на грань выживания. В то же время в школе открываются разные новые секции, в том числе пения, куда и записывается Руби. Так строится блестящая в своей простоте экспозиция — чем сильнее проявляется певческий талант девушки, тем плачевнее финансовое положение семьи. Ставки растут: с одной стороны поступление в колледж (аналог актерского училища), с другой — уход от перекупщиков и начало собственного бизнеса. И там и там без Руби не обойтись, девушка разрывается между «хочется» и «надо».

© Apple TV+

Почему фильм стоит дождаться Четыре награды в одни руки — беспрецедентный для «Сандэнса» случай, но глядя на то, с каким изяществом фильм выходит из всех сюжетных поворотов, на которых любая другая картина разбилась бы вдребезги и превратилась в манипулятивную мешанину из сахарных соплей, хочется отдать ему и пятую — за сценарий. Приз за лучший актерский ансамбль вручен, конечно, в первую очередь Эмилии Джонс и тройке членов ее экранной семьи. Но отдельно хочется отметить Эухенио Дербеса, «учителя пения», мексиканского актера, наиболее известного зрителям по фильму «Инструкции не прилагаются». Огонь в его глазах, невероятная мимика, все это могло бы позволить отдать ему приз за «лучшую эпизодическую роль», если бы такой существовал. К сожалению, прошлогодний победитель «Сандэнса», «Минари», так пока полноценно и не добрался до российского зрителя, но если вспомнить других победителей прошлых лет — «Помилование», «Неправильное воспитание Кэмерон Пост», «Рождение нации», то ни один из них не становился в России хитом. В воображаемом соревновании они проигрывали соседям по конкурсной программе — «Прощанию» Лулу Ванг, «Дикой жизни» Пола Дано, «Человеку — швейцарскому ножу» Квана и Шайнерта. Есть уверенность, что в 2021 году эта «традиция», если ее можно так назвать, прервется и плашка Sundance Winner начнет восприниматься как настоящий международный знак качества, а не отголосок какой‑то локально-американской истории.