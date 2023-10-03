Хаяо Миядзаки начал разработку новой картины

Режиссер Хаяо Миядзаки уже начал работать над новым фильмом. Об этом французскому изданию Libération рассказал продюсер его анимационных картин Тосио Судзуки.
«Он думает о новом проекте каждый день. Я больше не могу его останавливать и я отказался от этого. Больше никаких попыток его отговорить, даже если может получиться плохой фильм. В жизни его пленит лишь работа», — говорит Судзуки.
Он отмечает, что Миядзаки наверняка будет работать до тех пор, пока ему не стукнет 90. Сам Судзуки уже хотел бы уйти на пенсию, но не сделает этого, пока Хаяо Миядзаки создает новые проекты.
«Пока он работает, я не уйду на пенсию. Ему 82 года, и я думаю, что он будет работать до тех пор, пока ему не исполнится 90 лет. А я буду сопровождать его на этом пути», — добавил продюсер.
Ранее сообщалось, что картина «Мальчик и птица» станет последней работой Хаяо Миядзаки, однако вице-президент студии Ghibli Дзюнъити Нисиока опроверг эту информацию. По его словам, у постановщика уже есть новые идеи для мультфильмов.
Анимационный фильм «Мальчик и птица» дебютирует в российских кинотеатрах 7 декабря. Он расскажет о парне по имени Махито. Его мать погибает во время взрывов в Токио, и отец увозит мальчика в сельскую местность. Там он встречает говорящую цаплю, и та обещает ему встречу с матерью, если они отправятся в заброшенный особняк.