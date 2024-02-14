Нежный Валентин: 4 согревающих романтических фильма на 14 февраля

«Лед-3»
Надя (Анна Савранская) — дочка хоккеиста Саши Горина (Александр Петров) и скоропостижно скончавшейся во время родов фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) — повзрослела, встала на коньки и, подобно маме, завоевала кучу наград в фигурном катании. Непокоренной вершиной остается только Кубок льда. Надя начинает усиленно готовиться к состязанию, но в этот раз без своей бессменной тренерки и, по сути, второй мамы Ирины Сергеевны Шаталиной (Мария Аронова) — у той обнаружили серьезное заболевание, и девушка не хочет отвлекать ее от лечения.
В это же время в иркутскую хоккейную команду «Байкпроммаш», которой теперь руководит Горин, приходит борзый новичок Сергей Орлов (Степан Белозеров). Все пророчат ему будущее в НХЛ, поэтому Сергей не собирается задерживаться в Иркутске, но ровно до того момента, пока на льду не повстречает Надю. Молодые люди стремительно влюбляются друг в друга, что сильно не нравится Горину, который не дает прохода дочке.
За семь лет у «Льда» сменились три режиссера (первую часть поставил Олег Трофим, вторую — Жора Крыжовников, а третью — Юрий Хмельницкий), но это не страшно, ведь бессменным сценаристом франшизы остается Андрей Золотарев, который в триквеле появляется в небольшой роли спортивного комментатора. Ситуация, в общем, как в сериалах, где за стройность мифологии отвечают представители сценарного цеха, а приглашенные постановщики просто вносят свое режиссерское видение.
Самое яркое, понятное дело, было у Крыжовникова, однако технарь Трофим («Майор Гром: Чумной Доктор») и фрешмен Хмельницкий тоже справились неплохо. Вообще «Лед», подобно «Звездным войнам» — любимому кино Саши Горина, работает как четко отлаженный механизм, полноценный студийный кинематограф. Так что в будущем, очевидно, ждем трилогию-приквел и трилогию-сиквел. Пока же хочется отметить, что «Лед» остается интересным и довольно уникальным жанровым экспериментом — спортивным мюзиклом, мелодрамой и семейной драмой. В триквеле к этому триумвирату добавилась еще подростковая драма: Надя и Сергей зеркалят Надю и Сашу, напоминая о круге жизни из другой киноклассики.
И, честно говоря, история молодых героев выглядит намного интереснее истории Александра Петрова, который в первом «Льду» отбил у Милоша Биковича Аглаю Тарасову, но она все равно вернуласьДаже на постере видно, что Аглая Тарасова в шоке от «ледяного» реюниона с Биковичем. к нему во втором «Холопе» (да, в российском кинематографе уже образовался свой мультиверс, похлеще марвеловского). Иначе говоря, пока у родителей-миллениалов Нади кипели мексиканские страсти, у самой Нади отношения с Сергеем развиваются без всякой сантабарбаровщины. Фигуристка больше ссорится с инфантильным, гиперопекающем отцом, чем с парнем, который тайком от Нади советуется с Шаталиной по поводу тренировок и всячески поддерживает девушку. А настоящей кульминацией фильма становится кавер на песню Дельфина «Любовь», который растопит даже самое ледяное сердце.
Оценка:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍
«Рецепт любви»
«La passion de Dodin Bouffant»
Франция, конец XIX века. Повара Додена Буффана (Бенуа Мажимель) называют Наполеоном от мира кулинарии, но, как часто бывает, за великим мужчиной стоит не менее великая женщина — его возлюбленная кухарка Эжени (Жюльетт Бинош). Не просто муза, а полноценная соавторка, с которой они больше времени проводят на кухне, чем в постели. Все дело в том, что Эжени сильно ценит свою независимость и не торопится выходить замуж за Додена. И тогда повар, рассудив, что путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок, решает приготовить самое изысканное блюдо из возможных. В этом ему помогает талантливая девочка Полин (Бонни Шаньо-Равуар), которая очень хочет стать подмастерьем Додена.
То, что французский вьетнамец Чан Ань Хунг («Аромат зеленой папайи», «Велорикша») — гений, можно было понять по его лютому и незабываемому арт-триллеру «Я прихожу с дождем», в котором Джош Хартнетт ловил маньяка, мастерящего из тел своих жертв скульптуры в духе Фрэнсиса Бэкона, и искал на Филиппинах и в Гонконге юношу-миссионера, оказавшегося новым мессией. То кино, впрочем, было только для сильных духом, а «Рецепт любви» (он же «Рагу Додена Буффана» и «Потофе») буквально для всех.
В прошлом году в Каннах фильм получил приз за лучшую режиссуру — и это было одно из справедливейших решений в истории фестиваля, потому что «Рецепт любви» — торжество чистой режиссуры, настоящая магия. Большую часть двухчасового фильма занимает приготовление еды, которое Ань Хунг снимает так, что не отвести глаз. А остроумные рассуждения Додена о кулинарии похожи на разговоры об искусстве, потому что сам Буффан не просто повар — он художник. Увидеть внутреннюю кухню гения — это ли не одно из увлекательнейших зрелищ на свете? К тому же камера так ловко скользит за героями, что в какой‑то момент вообще забываешь, что смотришь кино.
Еда не впервые становится метафорой взаимоотношений влюбленных, но Ань Хунгу удалось поставить не просто гастрономическую мелодраму, а величайшую из них. Немаловажным ингредиентом, как и в другом эпохальном романтическом фильме — «Любовном настроении» Вонга Карвая, — стали элементы триллера, нешуточного саспенса. Эжени нездоровится, ей все чаще становится плохо, любовное настроение резко сменяется тревожным, а страх Додена растет вместе со зрительским — ведь каждый, кто на свете жил, хоть раз любимых да терял. И каждый знает, что боль от потери притупляется, но никуда не исчезает. Также и «Рецепт любви» — ни много ни мало один из тех волнующих, не идущих из головы фильмов, что остаются с тобой навсегда.
Оценка:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
«Кто угодно, кроме тебя»
«Anyone But You»
После неудачно закончившегося свидания Би (Сидни Суини) и Бен (Глен Пауэлл) терпеть друг друга не могут, но им придется на время потушить огонь ненависти, когда близкие (Хэдли Робинсон и Александра Шипп) приглашают их на свою свадьбу в Австралию. А повстречав там своих бывших, главные герои вообще решают притвориться парой. Бен, чтобы вернуть свою экс-возлюбленную (Чарли Фрейзер), а Би — чтобы от нее отстали гиперопекающие родители (Дермот Малруни и Рейчел Гриффитс). Сначала у главных героев это получается так себе, а потом все лучше и лучше.
Неожиданный кассовый хит конца прошлого и начала этого года, доказывающий, подобно «Без обид», что взрослая комедия в Голливуде жива. Окей, подает признаки жизни! Хотя вначале вроде ничего не предвещало. У фильма был несмешной первый трейлер, противоречивые отзывы, он очень плохо стартовал в прокате, но тут неожиданно в тиктоке завирусились видео с танцующими под песню «Unwritten» актерами в финале. Сборы картины резко поползли вверх и сейчас составляют внушительные 170 млн долларов (неплохо для ромкома с бюджетом в 25 млн).
При этом отметим, что тикток-флешмоб запустила сама студия Sony. То есть это был ловкий маркетинговый трюк со стороны компании. Но он бы не сработал, если бы «Кто угодно, кроме тебя» вообще ничего собой не представлял. Да, в фильме Уилла Глака («Отличница легкого поведения», «Секс по дружбе») нет ничего выдающегося — он не совершает революцию в жанре, как, например, «500 дней лета». Но это качественно поставленное, а местами и вовсе ужасно смешное кино, которое держится на химии между двумя харизматичными артистами: Гленом Пауэллом и Сидни Суини, которая тут выступила одной из исполнительных продюсерок. Насколько эта пара ровня, скажем, Ричарду Гиру и Джулии Робертс, можно спорить до посинения. Но здесь гораздо интереснее подумать вот о чем.
Казалось, что романтическим комедиям больше нет места в кинотеатрах (только на стримингах). Казалось, что все классные ромкомы уже сняли — и зумерам остались только объедки с пиршества восьмидесятых, девяностых и, может быть, нулевых. Казалось, что секс больше никому не интересен в кино. Но, как выясняется, это просто не так. Людям все еще интересны другие люди — особенно когда они попадают в дурацкие ситуации. Им все еще интересны ромкомы — особенно, когда они написаны с душой, а не так, будто их сценарий сгенирировала нейросеть. Рецепт успеха на самом деле прост. Главное — не бояться шутить (иногда ниже пояса) и не бояться никого обидеть (как этого не боится мультсериал «Харли Квинн»).
Оценка:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍
«Тайное влечение»
Студентка актерского факультета Вета (Мария Янычева) намерена через постановку спектакля изжить детскую травму, связанную с отцом (Найк Борзов). Изначально картина ученицы Сергея Соловьева Стаси Толстой так и называлась «Вета», но затем она сменила название на более претенциозное «Тайное влечение», также как режиссерка после замужества сменила фамилию Венкова (под которой показывала фильм на 45-м ММКФ) на Толстая. Вообще в этом полнометражном дебюте много всего претенциозного, поэтому лента скорее проходит по ведомству веселого кринжа и разряду «так плохо, что уже хорошо».
В первую очередь потому, что очень нарциссическое кино, строящееся на бесконечном любовании собой. У людей искусства есть такая присказка: важно честно ответить себе на вопрос, что вы любите больше — искусство или себя в искусстве? Вот «Тайное влечение» — это как раз второй случай. При этом в нем есть много всего смешного, в том числе непреднамеренно смешного. Есть режиссер-соблазнитель Роман из Польши (не тот!). Есть вайб фильмов Соловьева, наследницей по прямой которого как будто хочет стать Толстая. Есть даже софт-порно в духе Залмана Кинга и Эдриана Лайна — в Голливуде за такой сексплуатейшн (даже вынесенный на постер) сейчас заклевали бы, как «Кумира» Сэма Левинсона, а у нас этого просто никто не заметит. Есть феноменальные актерские работы — Роза Хайруллина, например, крайне хороша в роли театрального педагога. Однако все режиссерские находки Толстой разбиваются о рифы, словно лодка любви о семейный быт, когда постановщица снова и снова любуется своим отражением в зеркале. В фильме словно есть одно тайное влечение: постановщицы к самой себе.
Оценка: