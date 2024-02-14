Нежный Валентин: 4 согревающих романтических фильма на 14 февраля

В первую очередь потому, что очень нарциссическое кино, строящееся на бесконечном любовании собой. У людей искусства есть такая присказка: важно честно ответить себе на вопрос, что вы любите больше — искусство или себя в искусстве? Вот «Тайное влечение» — это как раз второй случай. При этом в нем есть много всего смешного, в том числе непреднамеренно смешного. Есть режиссер-соблазнитель Роман из Польши (не тот!). Есть вайб фильмов Соловьева, наследницей по прямой которого как будто хочет стать Толстая. Есть даже софт-порно в духе Залмана Кинга и Эдриана Лайна — в Голливуде за такой сексплуатейшн (даже вынесенный на постер ) сейчас заклевали бы, как «Кумира» Сэма Левинсона, а у нас этого просто никто не заметит. Есть феноменальные актерские работы — Роза Хайруллина, например, крайне хороша в роли театрального педагога. Однако все режиссерские находки Толстой разбиваются о рифы, словно лодка любви о семейный быт, когда постановщица снова и снова любуется своим отражением в зеркале. В фильме словно есть одно тайное влечение: постановщицы к самой себе.