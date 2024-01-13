Начало «Эха» вбирает в себя все лучшее от «Сорвиголовы» и других сериалов из Daredevil-verseПомимо собственно «Сорвиголовы» это кроссовер «Защитники», «Соколиный Глаз», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».. Тут и морально неоднозначные герои, и криминальная изнанка Большого Яблока, и снятая одним головокружительным пятиминутным кадром перестрелка и драка Майи с Сорвиголовой, и море кровищи, которую в кинотеатральных блокбастерах КВМ обычно стыдливо скрывает детский рейтинг PG-13. Помимо этого, авторки сериала (шоураннерка Марион Дейр и ведущая режиссерка Сидни Фриланд) интересно работают со звуком, то приглушая его ( чтобы мы почувствовали себя на месте протагонистки: Майя — глухая ), то выкручивая на максимум. Кстати, Лопес со своей глухотой идеально вписалась бы в инклюзивную линейку нетфликсовских «Защитников», где был не только слепой адвокат, но и темнокожий громила, и женщина-детектив, и ветеран боевых действий.