В прошлом году с треском провалились два фильма «Марвела» («Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Капитан Марвел-2») и два DC («Флэш», «Синий Жук»). По такому случаю DC под руководством Джеймса Ганна решило взять паузу в целый год, чтобы перестроить свою киновселенную, а у «Марвела» в 2024-м выйдет только третий «Дэдпул» (примечательно, что предыдущие части не считались частью канона).
Это все, однако, не означает, что супергеройских кинокомиксов совсем не будет на больших и малых экранах. Например, вернется «Джокер» с «Безумием на двоих» (его, как и предыдущий фильм, обещают показать на Венецианском кинофестивале). А студия Sony продолжит обустраивать свой собственный Спайдерверс без Человека-паука. В этом году нас ожидают «Мадам Паутина», «Крейвен-охотник» и третий «Веном».
Также на стримингах (где КВМКиновселенная «Марвел»., кажется, сейчас чувствует себя комфортнее всего) у Marvel Studios выйдет множество сериаловАнонсированы «Агата: Дневники Даркхолда», «Очи Ваканды», «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» и «Зомби Marvel»., а релиз «Эха» уже состоялся на этой недели (на Disney+ и Hulu вышли все пять серий). Сразу предупредим, что это не просто спин-офф «Соколиного Глаза», но еще и самый лютыйЭто объясняется тем, что его разработкой занималось Marvel Spotlight — новое подразделение Marvel Studios, которое будет отвечать за более мрачные истории в КВМ. марвеловский сериал со времен нетфликсовских «Защитников» («Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Люка Кейджа», «Железного кулака» и «Карателя»), которые студия только недавно признала частью канона.
Напомним, что отличительной чертой нетфликсовской супергероики было то, что она строились вокруг приземленных, а не космических историй. Вместо того чтобы спасать мир, Дьявол из Адской кухни просто присматривал за своим районом, Джессика Джонс фрилансила и выясняла отношения с абьюзером-бывшим, токсичной мамашей и подругой, Люк Кейдж пытался выжить в афроамериканском гетто, а Дэнни Железный кулак Рэнд страдал ерундой.
По такому же принципу работал уже вышедший на Disney+ «Соколиный Глаз». Главный герой Клинт Бартон (Джереми Реннер) пытался справиться с гибелью своей подруги Черной Вдовы (Скарлетт Йоханссон), неожиданно находил новую напарницу в лице юной лучницы Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд) и вместе с ней боролся с русской и нью-йоркской мафией. А поскольку действие происходило в сочельник, от сериала шли мощные вайбы рождественских боевиков Шейна Блэка (наверное, неслучайно, что режиссер «Соколиного Глаза» Рис Томас до этого поставил «Товарища детектива» — румынскую версию «Смертельного оружия», главного сценарного хита Блэка).
Также в «Соколином Глазе» впервые появилась главная героиня «Эха» — Майя Лопес (Алаква Кокс), подручная Кингпина (Винсент Д’Онофрио), короля нью-йоркского преступного мира и заклятого врага Мэтта Сорвиголовы Мердока (Чарли Кокс). Узнав, что Кингпин был причастен к смерти ее отца (Зан МакКлэрнон), Майя безжалостно расправилась с гангстером и исчезла из виду. Чтобы через три года всплыть в собственном сольнике.
Первая серия «Эха» — небольшая предыстория Майи, которую мы уже отчасти видели в «Соколином Глазе». Нас чуть более обстоятельно знакомят с прошлым девушки из индейского племени чокто. Как она потеряла в автоаварии правую ногу и мать, профессиональную целительницу. Как переехала с отцом в Нью-Йорк. Как стала заниматься боевыми искусствами. И как встала на преступную тропку, когда ее под свое крыло взял Кингпин — в миру Уилсон Фиск.
Начало «Эха» вбирает в себя все лучшее от «Сорвиголовы» и других сериалов из Daredevil-verseПомимо собственно «Сорвиголовы» это кроссовер «Защитники», «Соколиный Глаз», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».. Тут и морально неоднозначные герои, и криминальная изнанка Большого Яблока, и снятая одним головокружительным пятиминутным кадром перестрелка и драка Майи с Сорвиголовой, и море кровищи, которую в кинотеатральных блокбастерах КВМ обычно стыдливо скрывает детский рейтинг PG-13. Помимо этого, авторки сериала (шоураннерка Марион Дейр и ведущая режиссерка Сидни Фриланд) интересно работают со звуком, то приглушая его (чтобы мы почувствовали себя на месте протагонистки: Майя — глухая), то выкручивая на максимум. Кстати, Лопес со своей глухотой идеально вписалась бы в инклюзивную линейку нетфликсовских «Защитников», где был не только слепой адвокат, но и темнокожий громила, и женщина-детектив, и ветеран боевых действий.
Еще «Эхо» симпатично снято. В сериале много не только желтого (главным образом солнечного) света, но и фирменных красных оттенков «Сорвиголовы», ведь Майя тоже своего рода дьявол, точнее дьяволица. Если «Daredevil» был вдохновлен криминальными драмами 1970-х («Французским связным» и «Таксистом»), то «Эхо» — скорее боевиками 1980–1990-х годов с их неоднозначными персонажами — героями последнего фронтира.
По сюжету Майя возвращается домой и, можно сказать, к своим корням. Она разъезжает по индейской резервации на мотоцикле и надирает задницы злодеям, подобно Кэти Лонг в брутальном неовестерне «Женщина без имени» (1995). Есть в сериале и откровенный формалистский выпендреж, как в линделофских «Хранителях». Скажем, начало третьей серии стилизовано под классический черно-белый и немой вестерн, в котором история рассказывается с точки зрения индейцев. Вообще, в сериале много внимания уделяется репрезентации культуры коренных американцев, которая еще в прошлом году снова стала частью мейнстрима.
Такой волны голливудских фильмов и сериалов про индейцев не было, кажется, с 1990-х. Помимо «Убийц цветочной луны» и «Эха», это и второй сезон марвеловского сериала «Что, если…?», в котором появляется оригинальная героиня Каххори из племени ирокезов, и третий (заключительный) сезон «Псов резервации» Тайки Вайтити, и грядущий четвертый сезон «Настоящего детектива», в котором действие будет происходить на Аляске, а одной из главных героинь станет коренная американка.
В связи с этим даже возник дефицит актеров: скажем, Зан МакКлэрнон, исполняющий роль отца Майи, играет буквально в каждом втором проекте, так же как в российском кино Аскар Ильясов отдувается за всех представителей азиатской внешности. Очевидно, что в будущем эту проблему предстоит решить поиском новых лиц в индейском комьюнити — удалось же найти неслышащую Алакву Кокс, для которой «Эхо» стало всего лишь вторым сериалом после «Соколиного Глаза».
Похвально, что «Марвел» сделал выводы из своих провалов и пытается экспериментировать. Другое дело, что «Эхо» не производит впечатления самодостаточного сериала. Кажется, это в большей степени разогрев, аперитив перед «Сорвиголова: Рожденный заново», мостик к которому проложен в сцене после титров «Эха». Когда‑то мы шутили, что, если «сезон в нетфликсовских супергеройских сериалах длится 10–13 серий, вам кажется, что его лучше ужать до 8, но даже если сериал длится 8 серий („Защитники“), вам все равно кажется, что можно было сделать покороче». Так вот, «Эхо» длится всего 5 серий — и заканчивается, как будто не успев начаться.
Складывается впечатление, что авторы припасли для нас еще пять серий, которые просто не показали. Плюс финальная драка оказывается банальным образом слита: от схватки Майи с воскресшим Кингпином мы вправе были ожидать большего! Тем не менее «Эхо» все-таки не заслуживает таких низких зрительских оценок: если на IMDb рейтинг сериала сейчас составляет 6,4 балла, то на «Кинопоиске» и вовсе 4,7. Похожая, к слову, история случилась с сериальной «Обителью зла», которую много зрители восприняли в штыки — в том числе из‑за дайверсити. Кажется, «Эхо» просто стало эхом того нетфликсовского проекта — небезупречного, но живого, интересного и точно заслуживающего внимания.
Евгения Ткачева
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на Disney+ и Hulu (недоступны в России)