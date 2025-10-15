Шейн Блэк: гид по фильмам автора «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута»

У Блэка очень узнаваемый стиль письма. Свои сценарии он сдабривает шутками и так называемыми блэкизмами — комментариями, которые он адресует руководителям студий и читателям. Так, например, выглядит типичный блэкизм в сценарии «Смертельного оружия»: «Экстерьер: шикарный особняк в Беверли-Хиллз. Сумерки. Вид дома, который я куплю, если фильм будет иметь огромный успех. Желтая краска. Стекло. Резьба по дереву. Кроме того, открытый солярий <…> Это по-настоящему прекрасное место, для того чтобы заниматься сексом».

А так — в сценарии «Последнего бойскаута»: «Помните друга Джимми Генри, с которым мы коротко повстречались в начале фильма? Конечно, помните, если вы внимательный читатель или развитая личность».