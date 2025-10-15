Шейн Блэк: гид по фильмам автора «Смертельного оружия» и «Последнего бойскаута»

Это исправленная и дополненная версия материала, которые впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 20 июня 2016 года.
Даже если фильм не собрал приличную кассу, он все равно стал культовым и разошелся на цитаты благодаря обилию сардонических острот.
В фильме очень много кросс-культурных цитат и аллюзий. С большой долей вероятности вы не считаете их все.
Источником вдохновения для автора служит палп-фикшн, детективы-нуар Мики Спиллейна, Раймонда Чандлера, Дональда Гамильтона и Бретта Холлидея — роман последнего («Тела там, где ты их нашел») Блэк экранизировал в своем режиссерском дебюте «Поцелуй навылет».
В фильме непременно кого‑нибудь похитят (скорее всего, девочку или девушку), а действие будет разворачиваться под Рождество.
Образ героя строится на разрыве шаблона: полицейский-социопат с ярко выраженными суицидальными наклонностями («Смертельное оружие»), учительница, вдруг вспоминающая, что она — элитный киллер («Долгий поцелуй на ночь»), или Тони Старк, полфильма разгуливающий без костюма Железного человека («Железный человек-3»).
Это бадди-муви, то есть кино про напарников, которые сначала терпеть друг друга не могут, а потом становятся близкими друзьями.
Как правило, один напарник белый, другой — черный. Впрочем, это не всегда прописано в сценарии. Например, в «Смертельном оружии» изначально нигде не было указано, что сержант Роджер Мерто, сыгранный Дэнни Гловером, цветной. На это также никак не намекает его типично ирландская фамилия, которая происходит от слова, означающего «моряк».
События, за редким исключением, происходят в Лос-Анджелесе.
Насилие и экшен перемежают неспешные бытовые сцены, а если в картине случается какая‑то кровавая драма, то все происходит совсем как в жизни: быстро, спонтанно и без предупреждения. Блэк против монотонного насилия, когда жестокость перестает пугать.
В фильм есть деталь, которая, как чеховское ружье, выстрелит в третьем акте. Например, в «Последнем бойскауте» это плюшевая игрушка, которая превращается в смертельное оружие.
Вот тут, к слову, Блэк достаточно подробно описывает методы, к которым он прибегает при работе над сценариями.
Взлеты и падения Шейна Блэка в датах
1983
Изучал театральное искусство в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Намеревался стать актером, но по совету друга, сценариста и режиссера Фреда Деккера, решил попробовать себя в сценарном искусстве. Первой его работой стал сверхъестественный триллер «Темная компания» — микс из «Взвода» Оливера Стоуна и «Изгоняющего дьявола» Уилльяма Фридкина. Ни одна студия его не купила.
1984
За шесть недель написал сценарий к фильму «Смертельное оружие» (1987), который его агент продал за три дня продюсеру Джоэлу Сильверу. Блэк получил гонорар в размере $250 000, а фильм стал хитом: при бюджете в $15 000 000 он собрал в прокате $120 000 00 и породил успешную боевиковую франшизу с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером. Кстати, ее режиссер Ричард Доннер долго не мог поверить в то, что у фильма такой молодой сценарист (Блэку было 23). Он принял Шейна за мальчика на побегушках, который будет приносить ему кофе.
1987
Помог Фреду Деккеру в написании комедийного ужастика «Взвод чудовищ» про детей из американского пригорода, которые встречаются с Дракулой, монстром Франкенштейна, созданием из Черной лагуны, Человеком-волком и Мумией. Снялся у Джона МакТирнана в «Хищнике» в роли радиста Рика Хоукинса — Блэка брали в расчете на то, что на съемках может понадобиться сценарная помощь, однако его авторский талант так и не пригодился.
1987–1988
Находясь в тяжелой депрессии, написал вместе с романистом Уорреном Мерфи (книжная серия «Дестроер») мрачный сиквел «Смертельного оружия», в финале которого должен был погибнуть один из главных героев франшизы — Мартин Риггc в исполнение Мела Гибсона. Студии сценарий не понравился, она хотела чего‑то более светлого и комедийного, хотя сам Блэк считал эту работу одной из своих лучших. Покинул проект, заработав только $125 000 (другая половина гонорара ушла Мерфи).
1991
Выходит «Последний бойскаут» Тони Скотта с Брюсом Уиллисом и Деймоном Уэйансом. Тоже криминальное бадди-муви, тоже — масса поклонников. Блэк становится первым сценаристом, получившим гонорар в размере $1 750 000. Вскоре его рекорд, правда, побьет Джо Эстерхаз, продав сценарий «Основного инстинкта» за $3 000 000.
1993
Вслед за «Последним бойскаутом» следует постмодернистский боевик «Последний киногерой» с Арнольдом Шварценеггером, за переписывания которого Блэку полагается $1 000 000.
1996
«Долгий поцелуй на ночь» закрепляет Блэка в статусе самого дорогого на тот момент сценариста в Голливуде — он зарабатывает $4 000 000. Однако фильм в постановке Ренни Харлина проваливается в прокате, и сообщество голливудских сценаристов начинает роптать из‑за слишком высоких гонораров своего более молодого коллеги. Деньги действительно не идут Блэку на пользу, вместе с ними постоянными спутниками Шейна становятся алкоголь, наркотики и юристы — последние улаживают проблемы, связанные с рассерженными подружками сценариста.
1998
Пропадает с голливудских радаров. Пресса намекает на то, что Блэк завязал со сценариями, в то время как он пытается справиться с творческим и личностным кризисом.
2005
После неудачи с «Долгим поцелуем на ночь» дебютирует в режиссуре с «Поцелуем навылет». Единственным продюсером, поверившим в Блэка, становится Джоэл Силвер, работавший с ним над несколькими картинами. Он находит $15 000 000 на фильм и ничего не имеет против Роберта Дауни-мл. в главной роли (тот только недавно вышел из тюрьмы и прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости). Благодаря этой работе Джон Фавро предлагает Дауни роль Железного человека. Блэку, однако, везет меньше. «Поцелуй», хоть и получает культовый статус, не может похвастаться удачными сборами (всего $15 600 000 в мировом прокате).
2008–2009
Блэк пускается во все тяжкие. Ему приходит иск от бывшей подружки, которая утверждает, что во время их отношений он бил, душил, пинал ее ногами и пытался застрелить. Шейн решает взяться за ум, опустошает все свои запасы алкоголя и берется за начатый еще в 2001 году сценарий «Славных парней».
2011
«Славных парней» приходится отложить: Блэку звонит Роберт Дауни-мл. и говорит, что хочет видеть его в режиссерском кресле третьего «Железного человека» (2013). Шейн проходит боевое крещение «Марвелом». Супергеройский блокбастер становится самой прибыльной частью триквела про Тони Старка — более одного миллиарда долларов в мировом прокате. При этом в фильме чувствуется узнаваемый почерк Блэка.
2015
Пытается запуститься на Amazon с вестерн-сериалом «Окраина» по палп-фикшну Джорджа Гилмана о грозном ковбое Эдже. Собственноручно поставил пилотную серию, сценарий к которой написал вместе с Фредом Деккером. Но проект не получает зеленый свет.
2016
Наконец-то выходят «Славные парни», разработка которых заняла в общей сложности 13 лет. Блэк и его соавтор Энтони Багароцци даже пытались продать эту историю в формате сериала на HBO, однако потерпели фиаско. В итоге сценарий, данный на откуп агентам, попал в руки Райану Гослингу, а затем и Расселлу Кроу. Благодаря инициативе актеров картина, которая не могла сложиться чертову дюжину лет, запустилась за четыре дня. Одним из ее продюсеров по традиции стал Джоэл Сильвер.
2018
Блэк неожиданно снимает продолжение «Хищника» — как будто, чтобы расквитаться с инопланетным охотником, который в оригинальном фильме растерзал его героя первым (все-таки месть — это блюдо, которое надо подавать холодным). Никому не нравится, критики называют картину «несмешной и вегетарианской», а кто‑то — детской. Но это не баг, а фича. Блэк вместе со своим соавтором Фредом Деккером решил превратить «Хищника» в третьего «Робокопа» (к которому они тоже когда‑то приложили руку) и оказалось, что франшизе подходит такой вайб.
2025
После очередного продолжительного молчания Блэк снова возвращается в игру. На этот раз с «Грязной игрой» — экранизацией криминальных романов Дональда Э.Уэстлейка (написанных под псевдонимом Ричард Старк) про грабителя по имени Паркер, чей образ до этого на экране воплощали Ли Марвин («В упор»), Роберт Дювалл («Команда»), Мел Гибсон («Расплата») и Джейсон Стэтем («Паркер»). В этот раз его сыграл Марк Уолберг, уже отметившийся блэковским по духу криминальным боевиком «Правосудие Спенсера». «Грязная игра» снята для Amazon Prime — и, конечно же, чувствуется, что это стриминговый продукт. Но талант Блэка — стремительное повествование, восхитительные персонажи второго плана, чернейший юмор и отсутствие пиетета перед героями (погибнуть может, кто угодно) — делает его исключительно родным.
Как Шейн Блэк пишет сценарии
У Блэка очень узнаваемый стиль письма. Свои сценарии он сдабривает шутками и так называемыми блэкизмами — комментариями, которые он адресует руководителям студий и читателям. Так, например, выглядит типичный блэкизм в сценарии «Смертельного оружия»: «Экстерьер: шикарный особняк в Беверли-Хиллз. Сумерки. Вид дома, который я куплю, если фильм будет иметь огромный успех. Желтая краска. Стекло. Резьба по дереву. Кроме того, открытый солярий <…> Это по-настоящему прекрасное место, для того чтобы заниматься сексом».
А так — в сценарии «Последнего бойскаута»: «Помните друга Джимми Генри, с которым мы коротко повстречались в начале фильма? Конечно, помните, если вы внимательный читатель или развитая личность».
«Последний бойскаут», кстати, в итоге был довольно сильно переписан. В оригинальной версии действие в последней трети фильма происходило на воде, а не на матче по американскому футболу, а главными злодеями были сенатор Бейнард и его сын Луис, которые погибали в финале. Несмотря на измененный третий акт, фильм все равно нашпигован узнаваемыми шутками Блэка — пожалуй, из всех постановок по его текстам «Последний бойскаут» остается чемпионом по количеству панчлайнов.
Вообще, словесное кунг-фу — главный конек Блэка. По его собственным словам, он старается компилировать подходы двух сценаристов: Уилльяма Голдмена и Уолтера Хилла. Первого он называет своим гуру, а прозу второго характеризует как лаконичную, спартанскую и вместе с тем крайне энергичную.