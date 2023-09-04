Бубнящие киллеры: боевики «Убийца» Дэвида Финчера и «Aggro Dr1ft» Хармони Корина

Один из самых модных режиссеров современности (разве немодный может тусить с Трэвисом Скоттом?) привез в Венецию, где в свое время были показаны его «Гуммо» и «Отвязные каникулы», кино по многим параметрам новаторское и в лучшем смысле слова отъехавшее — в неменьшей степени, чем его же «Трахальщики мусорных бачков», которых Корин постоянно цитирует по ходу фильма. Антагонист, тот самый демон, постоянно повторяет движения трахальщика, держа в руках катану. Очень похоже на жест после победы в файтинге или в Warzone. Кстати, недавно в порыве очередного троллинга Корин заявил, что трейлер новой игры по Call of Duty «выглядит лучше, чем все, что когда‑либо делал Спилберг». Поэтому неудивительно, что в масках, нарядах и оружии героя узнается именно Call of Duty, а в демонах — твари из Dark Souls.