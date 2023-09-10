Москва пережила «Притяжение» и «Вторжение». Надо полагать, переживет и «Сто лет тому вперед». И хотя в режиссерском кресле не Федор Бондарчук, а продюсер Александр Андрющенко, творческий почерк компании «Водород» узнается без труда: много взрывов, неона и красивых юных лиц . Даже интересно, что из всего этого бы сделал Егор Баранов, который изначально должен был ставить фильм (с «Аванпостом» он справился неплохо!). Пока главное открытие фильма — это Дарья Верещагина в роли Алисы (ее родителей играют Константин Хабенский и Виктория Исакова), а самое сильное изменение — возраст главных героев (напомним, что в «Гостье из будущего» дело не дошло даже до поцелуев, а тут уже в трейлере между Верещагиной и Эдельштейном чувствуется эротическое напряжение). Изначально картина должна была выйти на Новый год, но из‑за сильной конкуренции ее перенесли на апрель, поближе к Дню космонавтики.