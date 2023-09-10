С датой релиза
«Баба-яга спасает мир», реж. Карен Захаров
Не верящий в сказки школьник Сенька (Савелий Кудряшов) случайно попадает в сказочный лес, где живут самые настоящие Баба-яга (Людмила Артемьева), Кикимора (Олеся Железняк) и Леший (Алексей Дмитриев). Все дело в том, что связь между нашим и волшебным миром истончилась. Тогда Яга отправляется в Москву, чтобы выяснить, почему так произошло. В столице ее все принимают за косплеершу, но не актриса Марья (Глафира Тарханова), которая вызывается помочь колдунье.
Сейчас выходит столько плохих российских детских и семейных фильмов, что на их фоне «Баба-яга» смотрится выигрышно. Она в большей степени похожа на кино, чем масса другой ширпотребной отечественной продукции. Однако это не делает ее автоматически хорошим фильмом. Все равно она уступает советским сказкам, как «жигули» «мерседесу». Актеры играют на низких оборотах, даже Ян Цапник в роли богатыря Ивана Додоновича и Григорий Сиятвинда в роли Кощея. Идея противопоставить волшебство смартфонам отдает технофобским душком, а анимационные вставки скорее сбивают с толку. В общем, несмотря на неплохие сборы, «Баба-яга» не выбила страйк, но как пробный шар, как фильм, выступающий на разогреве у более хайповых и потенциально кассовых тайтлов, она заслуживает свою долю внимания.
«Баба-яга спасает мир» сейчас идет в прокате.
«По щучьему велению», реж. Александр Войтинский
Емеля (Никита Кологривый) бездумно использовал два желания, которые ему подарила волшебная щука Василиса (Мила Ершова), поэтому третье он решил приберечь. А поскольку его мечта жениться на царской дочке Анфисе (Алина Алексеева), молодец использует смекалку и помощь принявшей человеческий облик Василисы, чтобы завоевать сердце царевны. Предыдущая экранизация «По щучьему велению» вышла, страшно сказать, в 1938 году (в сталинские времена сказки пользовались не меньшим спросом, чем в застойные 1970-е). Для своего времени постановка великого советского сказочника Александра Роу («Королевство кривых зеркал», «Морозко») была изобретательной и прорывной, но сейчас она выглядит морально устаревшей. Вдохнуть новую жизнь в эту историю взялся режиссер Александр Войтинский, набивший руку на кинокомиксах («Черная молния») и семейном кино («Призрак»). Съемки проходили в павильонах «Ленфильма» и на натуре: Тобольске и Перми. Для передвижения Емели были построены три печи, а Кощея Бессмертного сыграл Федор Лавров (вот это, что называется, точечный кастинг!).
В прокате с 20 октября.
«Бременские музыканты», реж. Алексей Нужный
Странствующие бременские музыканты во главе с Трубадуром (Тихон Жизневский) и его возлюбленной Принцессой (Валентина Ляпина) отправляются на музыкальный фестиваль. В роли Осла — Дмитрий Дюжев, Кошки — Ирина Горбачева, Пса — Роман Курцын. Петуха изначально должен был играть Юра Борисов, но он выбыл из проекта, поэтому его место занял коллега из сериала «Мир! Дружба! Жвачка» Аскар Нигамедзянов (а учитывая то, что Принцессу сыграла Ляпина, можно сказать, что на фильме собралось комбо артистов из «МДЖ»). Новые «Бременские» не будут покадровым ремейком любимого советского мультфильма, несмотря на то что в них используется музыка Геннадия Гладкова из оригинальной картины. Авторы говорят, что поведают о детстве Трубадура и раскроют предысторию его знакомства с животными-музыкантами (артисты, к слову, сами исполнят переаранжированные песни). За постановку отвечает Алексей Нужный — режиссер «Я худею», «Громкой связи», «Огня» и короткометражки (!) «Петух». Роль Короля исполнит Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский, а Атаманши — Мария Аронова.
В прокате с 1 января 2024 года.
«Летучий корабль», реж. Илья Учитель
Царь (Леонид Ярмольник) хочет выгодно выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер) замуж за иностранца (Андрей Бурковский), а девушка не хочет, не хочет по расчету, а хочет по любви! Тогда ее возлюбленный матрос Иван (Александр Метелкин) строит летучий корабль, чтобы улететь к воздушным буям. Лайв-экшен-ремейк легендарного советского мультфильма Гарри Бардина с песнями Юрия Энтина и музыкой Максима Дунаевского разрабатывает студия «Рок», поэтому продюсером картины выступил Алексей Учитель, а режиссером — его сын Илья («Стрельцов»). В фильме будет много CGI-графики, старых песен, а из новых персонажей появится роковая ведьма — леди Джейн в исполнении Полины Гагариной. Невероятно, но факт: исполнитель главной роли Александр Метелкин так проникся съемками в картине, что назвал свою дочь Забавой.
В прокате с 1 января 2024 года.
«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко
Навороченный ремейк грандиозной «Гостьи из будущего» (говорю это как человек, пропустивший ее в детстве и посмотревший вот только что), хотя правильнее было бы назвать фильм новой экранизацией фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Гость из прошлого Коля Герасимов (Марк Эдельштейн) и гостья из будущего Алиса Селезнева (Дарья Верещагина) будут противостоять космическим пиратам (Александр Петров и Юра Борисов), задумавшим обрести вселенское могущество.
Москва пережила «Притяжение» и «Вторжение». Надо полагать, переживет и «Сто лет тому вперед». И хотя в режиссерском кресле не Федор Бондарчук, а продюсер Александр Андрющенко, творческий почерк компании «Водород» узнается без труда: много взрывов, неона и красивых юных лиц. Даже интересно, что из всего этого бы сделал Егор Баранов, который изначально должен был ставить фильм (с «Аванпостом» он справился неплохо!). Пока главное открытие фильма — это Дарья Верещагина в роли Алисы (ее родителей играют Константин Хабенский и Виктория Исакова), а самое сильное изменение — возраст главных героев (напомним, что в «Гостье из будущего» дело не дошло даже до поцелуев, а тут уже в трейлере между Верещагиной и Эдельштейном чувствуется эротическое напряжение). Изначально картина должна была выйти на Новый год, но из‑за сильной конкуренции ее перенесли на апрель, поближе к Дню космонавтики.
В прокате с 18 апреля 2024 года.
«Волшебник Изумрудного города», реж. Игорь Волошин
Девочка Элли (Екатерина Червова) вместе с псом Тотошкой попадает в сказочную страну, где встречает Страшилу (Евгений Чумак), трусливого Льва (Артур Ваха) и Дровосека (Юрий Колокольников). Вместе они идут к могущественному Гудвину, чтобы он исполнил их желания.
У «Волшебника Изумрудного города» в России не было громких игровых экранизаций. 20 лет назад вышел фильм режиссера «Гостьи из будущего» Павла Арсенова, однако, несмотря на все мастерство Арсенова, он был далек от совершенства. Поэтому постсоветские зрители больше знакомы с культовым кукольным мультфильмом 1974 года («Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной!»). На него отчасти опирался и режиссер Игорь Волошин при работе над новой экранизацией (точнее — вольной интерпретацией) сказки Александра Волкова. Несмотря на то что в фильме будет много компьютерной графики, специально для картины были выстроены монументальные декорации, а часть съемок проходила в Дагестане. Судя по первым кадрам, этот «Волшебник» выглядит довольно круто, но Волошин вообще интересно работает с визуалом (см. «Косу» и «Одержимую»), так что, возможно, сказка — самый идеальный для него жанр.
В прокате с 26 декабря 2024 года.
«Финист. Первый богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко
Советский «Финист — ясный сокол» был посвящен памяти Александра Роу и поставлен по его последнему сценарию. Великий сказочник даже успел утвердить актеров, но до съемок не дожил, поэтому за режиссуру взялся его ученик Геннадий Васильев. Фильм стал настоящим хитом и собрал рекордную сумму. Новый «Финист» станет частью франшизы «Последний богатырь», а его постановкой занимается автор оригинальной трилогии и самый кассовый на сегодня российский режиссер Дмитрий Дьяченко («Чебурашка»). Отметим, что Финист в исполнении Кирилла Зайцева уже появился в двух частях богатырской саги («Корень зла» и «Посланник тьмы»), а спин-офф про него стал настоящим сюрпризом — в том числе для самого актера. Также в фильме к роли Бабы-яги вернется Елена Яковлева, а в молодости ее героиню сыграет Юлия Пересильд («Вызов»).
В прокате с 1 января 2025 года.
Без даты релиза
«Буратино», реж. Игорь Волошин
Еще один сказочный проект Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города»), про который пока ничего толком неизвестно, кроме того, что это будет современное переосмысление повести Алексея Толстого, одним из авторов сценария выступит вездесущий Андрей Золотарев («Сто лет тому вперед»), а производством занимается компания «Водород».
«Василиса и королева лайков», реж. Павел Лунгин
Боги-хранители так устали от проказ Деда Мороза (Сергей Гармаш), что сослали его на Землю. Там он воспитывает внучку Василису (Мария Лобанова), у которой есть одна особенность (она тает под солнцем) и много невероятных способностей, которыми решает воспользоваться блогерша Даша (Дарья Мороз). Очередная технофобская сказка про злых блогеров. Часть съемок проходили в Карелии, которая изображала Исландию.
«Золотой Петушок», реж. Ренат Давлетьяров
Предыдущая экранизация сказки Александра Сергеевича Пушкина вышла в 1967 году. То был мультфильм, поставленный также по опере Николая Римского-Корсакова. Новая экранизация про царя Дадона и Шамаханскую царицу будет, по словам Рената Давлетьярова, больше вдохновлена «Игрой престолов» (сам Пушкин, кстати, вдохновлялся новеллой «Легенда об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга — тем еще средневековым триллером). На главную роль рассматривается Петр Федоров, а Золотой Петушок, по задумке авторов, будет скорее похож на василиска.
«Илия Муромец», реж. Карен Оганесян
XI век новой эры. На Руси междоусобица, к тому же она подвергается нападению степных кочевников — в частности, половцев. Тогда на помощь князю Владимиру Мономаху (Андрей Мерзликин) приходит богатырь из Муромских земель Илия (Егор Пазенко), который 33 года пролежал на печи, а потом встал и начал крушить врагов. Автором идеи и продюсером этого исторического байопика (создатели фильма настаивают на том, что это именно байопик про прототипа Ильи Муромца) выступил исполнитель главной роли Егор Пазенко. Поэтому это будет не прямо сказка-сказка, как у советского фольклорного монументалиста Александра Птушко («Илья Муромец»), а скорее квазиисторическое полотно про Древнюю Русь.
«Молодая Яга», реж. Ким Дружинин
Яга не дает покоя российским кинематографистам. Следующий фильм про нее снимет Ким Дружинин («28 панфиловцев», «Танки»), и это будет originИстория происхождения героя или героини. сказочной колдуньи. Так, по сюжету на пороге дома древнего рода Ягинь, расположенного на краю дремучего леса, появляется девочка-подкидыш, которую нарекут Ярой, но в фольклор она войдет как Баба-яга. Поскольку сценарий пишет авторка хорроров Святослава Подгаевского «Русалка. Озеро мертвых» и «Яга. Кошмар темного леса» Наталья Дубовая, то и «Молодая Яга», очевидно, будет не только фэнтези, но и фильмом ужасов.
«Огниво», реж. Александр Войтинский
Не «Старая, старая сказка», а нечто совсем иное. В основе фильма Александра Войтинского («По щучьему велению») лежит произведение Ханса Кристиана Андерсена, но изрядно переработанное. В руки странствующего солдата Ивана (Роман Евдокимов) попадает волшебное огниво. Только вызывает оно не собак, исполняющих желания, а девочку Дашу (Антонина Бойко), которую злодей Лиходей (Виталий Хаев) лишил родителей. Теперь солдату, а на самом деле аферисту и авантюристу Ивану предстоит вернуть ее семье. Главный аттракцион картины — деревянный конь по кличке Куда надо, на котором протагонист будет рассекать эклектичные просторы. Все дело в том, что «Огниво» не имеет привязки к какому‑то конкретному месту, поэтому на героях будут необычные костюмы, над которыми работали художницы Ольга Михайлова и Надежда Васильева, вдова Алексея Балабанова. Памятуя о том, во что последняя нарядила чекистов в «Капитане Волконогове», не стоит удивляться тому, что на главном герое будет красно-синий военный мундир, словно из времен Отечественной войны 1812 года.
«Огниво против Волшебной Скважины», реж. Анджей Петрас
Также нас ждет еще одна экранизация андерсеновского «Огнива» — музыкальная сказка-долгострой Анджея Петраса (мы были на ее презентации на кинофестивале в Выборге, и, надо сказать, она производит впечатление). По сюжету, когда датский король услышал предсказание о том, что его дочери суждено выйти замуж за солдата, он запер принцессу (Полина Войченко) в башне. Теперь Данией управляет обер-полицмейстер (Антон Адасинский), который имеет виды на принцессу и доступ к магическим артефактам: Карильону и Волшебной Скважине. Спасти дочку короля и королевство предстоит простому солдату Гансу (Алексей Демидов) — с помощью волшебного огнива и собак-роботов. К слову, как и «Старая, старая сказка», фильм Петраса сделан на стыке игрового и кукольного кино: так, например, выглядит линейка выставочных марионеток из фильма.
«Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов
Не фильм, а сериал, который выйдет на стриминге Start. В режиссерском кресле постановщик «Многоэтажки», «Поехавшей» и первого сезона «Вампиров средней полосы» Антон Маслов. С событий оригинальной трилогии прошло 20 лет. Иван (Виктор Хориняк) отметил полувековой юбилей, у него подрастают две дочки — богатырка Марья (Арина Рожкова) и колдунья Софья (Эвелина Мазурина). Но тут на Белогорье надвигается страшная угроза. Почти все актеры вернутся к своим ролям, кроме украинки Милы Савицкой, — возлюбленную Ивана Василису теперь играет Александра Урсуляк, а Соловья-разбойника — Александр Лыков.
«Руслан и Людмила», реж. Рустам Мосафир
Режиссер хайпового сериала «Король и Шут» и фэнтезийной дичи «Скиф» Рустам Мосафир снимет новую экранизацию поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» (предыдущая, напомним, вышла в 1972 году и считается вершиной творчества сказочника Александра Птушко). Выпуск свежей картины приурочен к 225-летию Пушкина, который будет отмечаться в 2024 году. Фильм будет миксом из поэмы и других русских сказок.