5 сказочных кинопремьер, которые сделают ваши новогодние каникулы

Подвергся корректировке и образ Атаманши, которая из разбойницы превратилась, по сути, в Фейгина — лидера группы детей, промышляющей карманными кражами. Ладно, это еще не самое страшное, что могло случиться с антагонистской. Так, например, в забытом анимационном триквеле «Новые бременские» она и вовсе была списана с Сергея Мавроди, а ее ОПГ «Бяки-Буки» превратилась в финансовую пирамиду БББ (Банк «Бяки-Буки») по аналогии с МММ. В том мультфильме, кстати, Атаманша мечтала о захвате власти. Грезит она об этом и в игровом фильме — и даже больше: организует вооруженный мятеж и свержение Короля. А затем признается, что всегда мечтала о том, чтобы ее любили, а не боялись. Главная прелесть эзопова языка сказки, конечно, состоит в том, что в нее можно вчитать любую политическую злободневность.