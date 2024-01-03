5 сказочных кинопремьер, которые сделают ваши новогодние каникулы

«Холоп-2», реж. Клим Шипенко
Мажор Гриша (Милош Бикович) исправился, но вскоре расстался со своей зазнобой Лизой (Саша Бортич) и все никак не может найти себе место под солнцем. Потемкинская деревня, в которой раньше исправляли детей богачей, простаивает. Но тут Гриша решает использовать помещичьи декорации еще раз, чтобы наставить на путь истинный дочку федеральной чиновницы Катю (Аглая Тарасова), в которой видит собственное злое отражение. Для этого он похищает девушку и реконструирует перед ней холопскую версию «Шоу Трумана», через которую ему самому когда‑то пришлось пройти. Однако этот сценарий не прокатывает. И тогда прежняя команда во главе с психологом Львом Арнольдовичем (Иван Охлобыстин) решает разыграть историю Золушки, в которой роль Золушки отведена Кате. А Гриша, стало быть, сыграет принца.
«Холопа-2» правильнее было бы назвать «Холопкой», потому что солирует в фильме не персонаж Биковича, а отбитая героиня Аглаи Тарасовой, которая за пять минут экранного времени вызывает такую классовую ненависть, что актрисе приходится основательно постараться, чтобы расположить к себе зрителей. К слову, эти самые зрители так любят истории про попаданцев и когда мучают мажоров, что несколько лет назад вывели «Холопа» в топ российского бокс-офиса. И вот спустя четыре года режиссер Клим Шипенко вернулся не с сиквелом даже, а с сиквейкомСиквел + ремейк., в котором самым радикальным сюжетным обновлением стала гендерная инверсия протагониста.
В остальном продолжение только наращивает масштаб. Героям оказывается опасно оставаться в деревне (Катю активно ищет ее мама-чиновница), поэтому они переезжают во дворец, который купил отец Гриши (Александр Самойленко). Там главную героиню готовит к балу темнокожий французский хореографДа, во втором «Холопе», как и в «Бременских музыкантах», есть дайверсити, но если в «Музыкантах» оно никак не откомментировано, то в «Холопке» авторы не могли не пошутить, что французы сейчас все больше выглядят, как африканцы., Катя все больше превращается в Наташу Ростову, а Гришин реэнактментРеконструкция событий. — в «Войну и мир». В третьем акте Шипенко вообще замахивается на то, чтобы стать новым Сергеем Бондарчуком, то есть большим русским режиссером, как будто ему фильма, снятого в космосе, было мало.
Но, как и «Вызов», «Холопка» не космос. Сюжет едет по уже знакомым рельсам и, как всякий самоповтор, не радует. Реконструкция батального сражения, несмотря на поражающий размах, все же уступает Бородинской битве из третьей серии бондарчуковской экранизации «Войны и мира». Назидательный, квасной патриотический месседж «мы тебя научим родину любить!» вязнет на зубах, а Наполеон (Павел Деревянко) у Шипенко получился еще даже более кринжовым, чем у Ридли Скотта. Теперь непонятно, на кого французские критики должны обидеться больше: на сэра Ридли или на Клима Алексеевича.
Впрочем, если не воспринимать второго «Холопа» всерьез, то над его глупостью можно и посмеяться. Что поделать, если отечественные режиссеры-миллениалы снимают комедии так, будто на дворе не двадцатые, а восьмидесятые или в лучшем случае девяностые (см. также «Лавстори» и «Папашу в бегах»).
Евгения Ткачева
«Бременские музыканты», реж. Алексей Нужный
Юный Трубадур (Мирон Проворов) рано потерял мать (Юлия Пересильд), а отца и вовсе не знал. В городе Бремен он прибился к диккенсовской шпане и «мамке» Атаманше (Мария Аронова), которая обчищала карманы зевак, пока мальчик сладко пел. Но вот однажды хитрая махинация воровки была раскрыта Гениальным Сыщиком (Константин Хабенский), а Трубадур в одиночку сел по малолетке, потому что всем остальным его товарищам удалось убежать.
Выйдя через несколько лет на свободу, возмужавший музыкант (Тихон Жизневский) желает во что бы ни стало отыскать Атаманшу, чтобы спросить у нее за все. Но тут он неожиданно знакомится с другими музыкантами: Кошкой (Ирина Горбачева), Псом (Роман Курцын), Петухом (Аскар Нигамедзянов) и Ослом (Дмитрий Дюжев). Их совместное выступление с Трубадуром так поражает Принцессу (Валентина Ляпина), что она решает вместе с ними отправиться на местный Пикник «Афиши» — ночной музыкальный фестиваль, проводящийся за тридевять земель. Вдогонку за бродячими артистами убитый горем Король (Сергей Бурунов) отправляет Гениального Сыщика, чтобы он вернул его ненаглядную дочурку.
Нынче не только «Дисней» снимает лайв-экшн-ремейки своих мультфильмов. За переосмысление культовой советской анимации взялись и отечественные кинематографисты. В марте выйдет новый «Летучий корабль», а в эти новогодние каникулы к нам заехали на час, а то и на все два «Бременские музыканты». Поскольку хронометраж советского рок-н-ролльного мультфильма и его сиквела едва дотягивает до сорока минут, авторы сценария (режиссер Алексей Нужный и оператор Игорь Гринякин) основательно перелопатили историю. Начало картины отсылает не столько к братьям Гримм в переписанном Юрием Энтиным и Василием Ливановым виде, сколько к «Оливеру Твисту» Чарлза Диккенса (или к «Слову пацана»). И если советские «Бременские музыканты» были срисованы с Led Zeppelin, то тут Трубадур дает Джона Бон Джови из клипа на песню «Blaze of Glory».
Подвергся корректировке и образ Атаманши, которая из разбойницы превратилась, по сути, в Фейгина — лидера группы детей, промышляющей карманными кражами. Ладно, это еще не самое страшное, что могло случиться с антагонистской. Так, например, в забытом анимационном триквеле «Новые бременские» она и вовсе была списана с Сергея Мавроди, а ее ОПГ «Бяки-Буки» превратилась в финансовую пирамиду БББ (Банк «Бяки-Буки») по аналогии с МММ. В том мультфильме, кстати, Атаманша мечтала о захвате власти. Грезит она об этом и в игровом фильме — и даже больше: организует вооруженный мятеж и свержение Короля. А затем признается, что всегда мечтала о том, чтобы ее любили, а не боялись. Главная прелесть эзопова языка сказки, конечно, состоит в том, что в нее можно вчитать любую политическую злободневность.
Если с Атаманшей все понятно, то с Королем — не совсем. Бурунов играет страшно мутного типа, который самоизолировал Бремен от внешнего мира, ведь кругом разбойники. «Состоянье у тебя истерическое, скушай, доченька, яйцо диетическое», — напевает обнищавший Король Принцессе. Но тут возникает вопрос: раз монарх такой бедный, откуда у него деньги на яйца? Ответ не заставит себя долго ждать, а сам Король, когда дело запахнет жареным, по итогу окажется с «яйцами» — все-таки выставлять власть слабохарактерной на михалковской студии «Тритэ» не принято. Кстати, в фильме прозвучит фраза «Господа, вы звери!», отсылающая к «Рабе любви» Никиты Сергеевича — и продюсера потрафили, и народ рассмешили.
Надо признать, новые «Бременские…» поставлены с размахом, огоньком и даже, кажется, с душой. Но, как и у диснеевских лайв-экшн-ремейков, у фильма хватает проблем. Сценарий хромает (история с трудом раскладывается на два часа и грешит хождением по кругу), новые песни уступают старым (несмотря на то что к ним приложил руку композитор оригинала Геннадий Гладков, поработавший над свежим саундтреком с Максимом Фадеевым), а Принцесса сильно младше Трубадура. И хотя Ляпина упивается ролью Лолиты на максималках, выглядит это не столько мило, сколько кринжово, равно как и животный CGI. Впрочем, были опасения, что артисты в зверином обличье окажутся выходцами из «зловещей долины», а тут — ну не из долины, а скорее с опушки. В общем, их вид не вызывает сильного отторжения.
Понятно, что новые «Бременские» — качественная постановка. Глупо сравнивать производственные мощности фильма Алексея Нужного, скажем, с психоделической экранизацией Александра Абдулова (равно как «Волшебника Изумрудного города» Павла Арсенова с грядущей постановкой Игоря Волошина). Но новой картине отчаянно не хватает азарта, куража, какого‑то уникального, парадоксального, быть может, авторского видения. Это вообще беда почти всех лайв-экшн-ремейков, которые отчаянно пытаются перепридумать находки оригинала, но получается такое лишь у единиц.
Евгения Ткачева
«Химера», реж. Аличе Рорвахер
«La chimera»
Англичанин с лицом футбольного фаната (Джош О’Коннор, будущая звезда «Претендентов») откидывается с зоны в живописной Италии эпохи толстых стопок бумажных лир и первым делом чуть не устраивает драку с торгашом в поезде. Несмотря на внешность, повадки и грубый акцент, герой — гениальный археолог, обладающий сверхъестественным даром чуять спрятанные сокровища, который он использует для расхищения этрусских могил.
Выглядит это так: англичанин в помятом пиджаке со смешным прутиком в руках ведет за собой толпу красивых итальянских оборванцев разных возрастов и гендеров. Вместе они вскрывают гробницу чуть ли не голыми руками, а потом продают награбленное черным спекулянтам, скрывающимся за ширмой (буквально) ветеринарной клиники. Обитающий в романтической халупе из жести и сайдинга англичанин, впрочем, жаждет вовсе не богатства — он совсем не в шутку надеется отыскать вход в царство мертвых, чтобы спасти свою Эвридику.
«Химера» — самая уютная, умиротворяющая, если не сказать убаюкивающая, сказка на каникулы. В отличие от своих героев-маргиналов, режиссерка Аличе Рорвахер совсем ничем не рискует, снимая кино по всем канонам и лекалам южноевропейского магического реализма. Заливает зернистую пленочную картинку теплейшим солнечным светом, как заливал Эмир Кустурица солнцем сказку «Время цыган» (Каннский приз за лучшую режиссуру — 1989). Замедляет темп повествования до скорости сказки «Странный случай Анжелики» 100-летнего (на момент съемок) португальца Мануэла ди Оливейры (приз каннской программы «Особый взгляд» — 2009).
В случае с 40-летней Рорвахер, впрочем, комбо из проверенных временем (в том числе фильмографией самой режиссерки) приемов ни на какой каннский приз не хватило. Наоборот, чем дальше, тем сильнее бесконечный карнавал, ностальгическая романтизация бедности, многозначительность магических намеков и камео заслуженных артистов (великая Изабелла Росселлини здесь почти так же бесполезна, как в недавнем сандэнсовском триллере «Кошки-мышки») начинают не умилять, а раздражать.
Оказывается, даже уютная старомодная сказка способна обрести магию только благодаря свежим невиданным ходам — простого повторения старых поэм о главном тут недостаточно.
Никиты Лаврецкого
Новогодний короткометражный спешел, выступающий на разогреве у второй части «Чебурашки», которая выйдет еще очень нескоро: 31 декабря 2025 года. В «Выходном» Гена (Сергей Гармаш) и Чебурашка (голос Ольги Кузьминой) отправляются почиллить в парк. Но ушастый зверек слишком активный, а садовник — слишком уставший, чтобы подыгрывать ему. Из трения между двумя принципиально разными стратегиями отдыха разгорается конфликт, который разрешится тем, что ушастик пойдет считать пальмы. Чебурашка все также излучает килотонны милоты, поэтому сложно сопротивляться его обаянию. Вот даже у сварливого Гены это не получается.
Смотреть на Start, «Кинопоиске», «Иви» и Okko.
Во втором «Ральфе» был эпизод, когда диснеевские принцессы собрались на пижамную вечеринку. В «Сказочном голосе» принцессы советской анимации (Бременская, Забава, Золушка и Дюймовочка) пошли дальше и решили организовать свой гёрлз-бэнд, чтобы выступить на музыкальном конкурсе — не все же мужикам сцену покорять! Вот только перед самым выступлением Шамаханская царица украла у них песню, так что теперь девчонкам придется как‑то выкручиваться. Зажигательный мультфильм-концерт с Водяным в образе конферансье и Драконом в роли продюсера.