«Летучий корабль» или «Дева и дракон»? Русская сказка против фэнтези с Милли Бобби Браун

«Летучий корабль», реж. Илья Учитель
В одном бедном царстве государь (Леонид Ярмольник) хочет выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за сына богатого боярина Полкана (Федор Добронравов) — Поля (Андрей Бурковский). Однако Забава не хочет по расчету, а хочет по любви. Та не заставляет себя долго ждать в лице обаятельного матроса Вани (Александр Метелкин). Иван так очаровывает царевну, что она даже готова с ним бежать. Но у моряка есть более хитрый план: отправиться в волшебный лес за несметными сокровищами, чтобы тем самым обогатить царскую казну и завоевать расположение батюшки Забавы. При чем же тут летучий корабль, спросите вы. При том, что лайв-экшн-ремейк легендарного мультфильма Гарри Бардина в пять раз длиннее оригинала, поэтому авторам пришлось много что переделать и переписать. Скажем, летучий корабль тут тоже нужен для добычи золота.
Больше хронометраж — больше и новых героев. Помимо Водяного (Сергей Гармаш) и пяти Бабок-ежек, сыгранных Данилой Козловским, не упомянутым в титрахА так можно было?Оказывается, да. Не только Козловского, но и сыгравшую в фильме гадалку Ксению Раппопорт из самоцензурных соображений вырезали из титров. Оба артиста выступили с антивоенной позицией., в фильме Ильи Учителя («Стрельцов») появится ведьма Леди Джейн (Полина Гагарина), которую Поль держит на привязи, словно джинна кольца, и Соловей-разбойник (Анна Уколова), с которым Ване придется схлестнуться в волшебном лесу. Вообще странствия героя в чаще занимают добрую треть картины и похожи на театр абсурда. Соловей оказывается тем еще рокером (глядя на него, сразу же вспоминается скетч из «Ералаша» про «Потому что мы банда!»), а Бабки-ежки смахивают на двойников Джека Воробья из третьей части «Пиратов Карибского моря». Да что там, и сам «Летучий корабль» сваян на сильных вайбах «Пиратов»: в матросе Иване угадывается кузнец Уилл Тернер, а в царевне Забаве — губернаторская дочка Элизабет Суонн. Не могут без «Диснея» русские сказки, даже самые кислотные.
Вы не ослышались: если как‑то и можно охарактеризовать жанр «Летучего корабля», то это «русская кислотная сказка». На экране царит фестиваль красок холи (герои принципиально одеваются только в яркие цвета — за костюмы стоит сказать спасибо Надежде Васильевой), чуть что, все начинают петь и плясать, будто это индийский фильм. И чем дальше, тем больше эта болливудская машинерия превращается в настоящий психоделический трип.
От травистийных выходов Данилы Козловского, который упоительно наиграл на пять «Оскаров» за целый выводок гендерно-нейтральных Бабок-ежек, зал лежит на полу. А когда избе на курьих ножках, бывшей в завязке, сносит крышу от бутыли самогона, вспоминается уже другая классика с Джонни Деппом: «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». В такой ситуации неудивительно, что главные герои поют чужими голосами (за Трейстер — Анна Пересильд, за Метелкина — Федук) — во время трипа люди творят вещи и пострашнее.
В общем, новый «Летучий корабль» можно описать одним словом: дичь. И в его безумии определенно что‑то есть. Если игровой ремейк «Бременских музыкантов» еще пытался выглядеть респектабельно, то у «Корабля» такой задачи просто не стоит. У авторов фильма, как у бухой избы, начисто отсутствуют тормоза, и они пускаются во все тяжкие. Отсюда в фильме, помимо знакомых песен Юрия Энтина и Максима Дунаевского, целый парад поп-хитов разных лет. Не новые «Бременские», а «Корабль» — самый настоящий караоке-мюзикл. Просто потому, что в караоке каждый поет то, что ему на душу ложится, будь то «Хоп-хей ла-лей», «На заре», «Туда» или «Верхом на звезде».
Современный российский массовый кинематограф совершенно справедливо ругают за эскапизм, конформность и самоцензуру, но, обратившись в эпоху «нового застоя» к жанру сказки, он, в отличие от «Нетфликса», хотя бы не боится экспериментировать. Чтобы в этом убедиться, ниже обратимся к свежему релизу стриминга — «Деве и дракону».
Евгения Ткачева
«Дева и дракон» («Damsel»), реж. Хуан Карлос Фреснадильо
Небогатое королевство голодает, поэтому его владыка лорд Бэйфорд (Рей Уинстон) решает выдать бойкую старшую дочь Элоди (Милли Бобби Браун из «Очень странных дел») замуж за принца Генри (Ник Робинсон) из соседнего процветающего государства Аурея, которым управляет подозрительная королева Изабель (Робин Райт из «Карточного домика»). Если бы родная страна принцессы Элоди была побогаче, ее семья (помимо отца, это заботливая мачеха в исполнение Анджелы Бассетт и наивная младшая сестра, сыгранная Брук Картер) подписалась бы на «Нетфликс», посмотрела «Карточный домик» и поняла, что плыть в Аурею точно не стоит. Однако они бедны, и Элоди идет под венец, а после со своим суженым — в пещеру, где должен свершиться древний ритуал. Согласно ему, принцессу-невесту сталкивают в пропасть, где ее должна сожрать злобная дракониха, — тоже, как вскоре выяснится, жертва обстоятельств.
Как часто бывает с алгоритмическим трешем на «Нетфликсе» (а «Дева и дракон» не что иное, как треш-фэнтези, несмотря на приличный бюджет в размере 60–70 млн долларов), фильм Хуана Карлоса Фреснадильо стоит на плечах сразу у нескольких гигантов. С одной стороны, это «Пещера Золотой розы» (1991–1996), профеминистская итальянская сказка, вдохновленная тосканской легендой про деятельную принцессу Фантагиро (Алессандра Мартинес), которая противостояла различным темным силам. С другой — голливудское фэнтези «Сердце дракона» (1996), в котором рыцарь в исполнении Денниса Куйэда поначалу сражался, а потом дружил с огнедышащим драконом, озвученным Шоном Коннери. Это достойные образцы для подражания, проблема только в том, что «Девица» (а оригинальное название картины «Damsel» переводится именно так) заимствует их сюжеты, но, к сожалению, не дух. В этой пещере Золотой розы не бьется сердце дракона.
При этом картина не лишена увлекательности. Фреснадильо («Интакто», «28 недель спустя») — достаточно компетентный постановщик, поэтому полуторачасовой фильм пролетает незаметно. Но дело в том, что он так же быстро выветривается из памяти. Все потому, что «Дева и дракон» — страшно предсказуемый и совершенно безыдейный кинематограф, который грубым образом использует все достижения MeToo-революции. Вы быстро догадаетесь, кто в этой истории герой (девушка), кто — злодей (главным образом рыцари-мужики) и что, очевидно, за драконихой есть своя правда (несмотря на то что она съела порядочное количество принцесс).
В деконструкции рыцарской романтики точно нет ничего плохого — наоборот, рыцари были именно такими, как показано в «Игре престолов» и «Деве и драконе». Плохо, когда сценаристы не потрудились придумать персонажам интересные характеры, а сюжетному финту придать шьямалоновское изящество. В фильме превалирует нравоучительность, переходящая в навязчивый, утомительный дидактизм.
Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам и девицам — урок. Урок, который преподает «Дева и дракон», подан настолько в лоб, что начинаешь искать в торжественно пафосном финале подвох и двойное дно. Ну не могут авторы так просто зарифмовать крылья дракона за спиной у Элоди с крыльями дракона за спиной у Дейенерис Таргариен. Быть может, в будущем эта принцесса-невеста тоже превратится в фюрерку? Однако, судя по благостному финалу «Девы и дракона», вряд ли. Поэтому, если вы хотите посмотреть реально зрелищное фэнтези про женский эмпаурэмент с вайбами «Джона Уика» и «Хищных птиц», то лучше обратите внимание на отличный каскадерский экшн «Принцесса» с Джоуи Кинг.
Евгения Ткачева