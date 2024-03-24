«Летучий корабль» или «Дева и дракон»? Русская сказка против фэнтези с Милли Бобби Браун

Больше хронометраж — больше и новых героев. Помимо Водяного (Сергей Гармаш) и пяти Бабок-ежек, сыгранных Данилой Козловским, не упомянутым в титрахА так можно было?Оказывается, да. Не только Козловского, но и сыгравшую в фильме гадалку Ксению Раппопорт из самоцензурных соображений вырезали из титров. Оба артиста выступили с антивоенной позицией., в фильме Ильи Учителя («Стрельцов») появится ведьма Леди Джейн (Полина Гагарина), которую Поль держит на привязи, словно джинна кольца, и Соловей-разбойник (Анна Уколова), с которым Ване придется схлестнуться в волшебном лесу. Вообще странствия героя в чаще занимают добрую треть картины и похожи на театр абсурда. Соловей оказывается тем еще рокером (глядя на него, сразу же вспоминается скетч из «Ералаша» про «Потому что мы банда!»), а Бабки-ежки смахивают на двойников Джека Воробья из третьей части «Пиратов Карибского моря». Да что там, и сам «Летучий корабль» сваян на сильных вайбах «Пиратов»: в матросе Иване угадывается кузнец Уилл Тернер, а в царевне Забаве — губернаторская дочка Элизабет Суонн. Не могут без «Диснея» русские сказки, даже самые кислотные.