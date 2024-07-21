14 российских киносказок, которые скоро захватят экраны: от «Домовенка Кузи» до «Горыныча»

Уже четвертая (после игровой постановки Александра Птушко и двух мультфильмов) экранизация «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», написанной Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году. Фильм будет состоять из трех съемочных блоков — сейчас на Байкале строятся огромные локации. Каждый город будет отличаться своей архитектурой, а живая натура — совмещена с LED-экранами. Костюмы обойдутся авторам в 150 000 000 рублей, а заявленный бюджет картины — 700 000 000 рублей. Среди авторов — режиссер Сарик Андреасян и сценарист Алексей Гравицкий, недавно адаптировавшие для больших экранов пушкинского «Онегина». По словам продюсера фильма Гевонда Андреасяна: «У [моего брата] Сарика нет привычки делать раскадровки к фильмам, но тут он от страха сделал».