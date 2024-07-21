14 российских киносказок, которые скоро захватят экраны: от «Домовенка Кузи» до «Горыныча»

«Домовенок Кузя», реж. Виктор Лакисов
Домовые в топе: вслед за мультфильмом «Финник» и хоррором «Домовой» выходит новая экранизация книги Татьяны Александровой о приключениях домовенка Кузи. Это будет такой же лайв-экшен ремейк, как и «Чебурашка». Сбежав из плена Бабы-яги (Алика Смехова) Кузя оказывается в нашем мире, где ему срочно надо отыскать волшебный сундучок, исполняющий желания и открывающийся только тем, у кого доброе сердце. В этом ему помогут девочка Наташа (София Петрова) и ворчливый домовой Нафаня.
Обещают анимированных главных героев (Кузю, например, озвучивает Сергей Бурунов) и избу на курьих ножках. Производством картины занимается компания одиозных братьев Андреасян, режиссером выступил Виктор Лакисов (чья «веселая новогодняя комедия» «Спартакиада. Локальное потепление» на «Кинопоиске» отмечена оценкой 1,7), а сценаристом — автор «Чикатило», «Жизни по вызову» и «Онегина» Алексей Гравицкий. В общем, немного страшно, но есть надежда на лучшее: все-таки «Манюня» у Андреасянов, как ни крути, получилась неплохой.
В прокате с 19 декабря.
«Баба-яга спасает Новый год», реж. Карен Захаров и Армен Ананикян
Продолжение прошлогодней сказки «Баба-яга спасает мир». В этот раз Яге (Людмила Артемьева) предстоит спасти Новый год. Дело в том, что несколько тысяч лет назад Снежная королева (Юлия Такшина) украла у Деда Мороза (Сергей Никоненко) магический артефакт, за что тот заточил ее в ледяную тюрьму. В наши дни мальчик Юра (Алексей Сошин) находит посох Королевы и случайно освобождает ее. Теперь колдунья жаждет мести. Она похищает парня и хочет заморозить весь мир. На спасение Юры бросается его отец, не верящий в волшебство физик Андрей (Евгений Михеев), и Яга.
В фильме будет много не только льда, но и LED-экрановЭто технология, благодаря которой заранее нарисованный фон транслируется на огромный экран. Он дает нужный свет и отражения, а картинка на нем становится ориентиром для актеров и операторов. Артисты словно попадают внутрь фантастической среды. . Режиссерское кресло с Кареном Захаровым в этот раз делит Армен Ананикян («Одной левой», «Артек. Большое путешествие»). К своим ролям вернутся Олеся Железняк (Кикимора), Глафира Тарханова (Марья Искусница) и Ян Цапник (Иван Царевич). Причем последним двум будет посвящена отдельная сюжетная арка: Иван не замечает, что его жена Марья беременна (уже представляем, какие это будут гэги). Из новых героев отметим собирателя сказочных артефактов Антикварщика, сыгранного Артемом Ткаченко.
В прокате с 26 декабря.
«Стальное сердце», реж. Карен Оганесян
Илья Муромец (Владимир Любимцев, «Легенда о Коловрате» и «Сердце пармы») победил Соловья Разбойника (Никита Ефремов) в честном бою, после чего тот решил отомстить богатырю, переписав историю. Соловей присвоил себе все заслуги былинного героя и с помощью волшебного эликсира темного бога Велеса дожил до наших дней. Илья Муромец же оказался замурован во льдах подводной пещеры и забыт. Но не всеми. Богатыря с помощью своей последней разработки «стальное сердце» оживляет профессор Киселев (Антон Васильев), а его сыновья — Максим и Егор (Марк-Малик Мурашкин и Тимофей Кочнев) — берутся восстановить честное имя Ильи на «Робоарене», где в бою сходятся гигантские роботы-воины. Эти поединки, к слову, проводит Соловей, ставший главой крупной корпорации и решивший воскресить бога Велеса, чтобы захватить мир.
Авторы фильма утверждают, что роботы — не графика, а настоящие костюмы. И вообще, вместо того, чтобы паразитировать на советском сказочном наследии, они взяли и поместили знакомых героев в новый сеттинг — условно говоря, «Трансфомеров» (хотя сражающиеся на арене роботы, если честно, больше напоминают «Живую сталь» Шона Леви с Хью Джекманом). За переосмысление былинных героев взялся режиссер Карен Оганесян, который при вменяемом бюджете (см. первый сезон «Игры на выживание») умеет тонко чувствовать жанр. Ждем с интересом.
В прокате с 22 мая 2025 года.
«Горыныч», реж. Дмитрий Хонин
Не столько даже сказка, сколько, как утверждает сценарист фильма Александр Архипов, эксцентричная комедия, которую студия СТВ задумала еще десять лет назад. Однажды старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Александр Петров) спускается в батискафе на дно Балтийского моря, где огромное чудовище уносит его в былинную старину. Там герой встречает оставшегося без мамы малыша дракона, которого он берет под свою опеку.
Изначально картину должен был снимать Александр Войтинский («По щучьему велению», «Огниво»), но в итоге режиссер остался на должности креативного продюсера, а постановщиком выступил Дмитрий Хонин. В фильме будет пять или шесть музыкальных номеров. «Это решение пришло не сразу, но теперь уже сложно представить „Горыныча“ без песен. Думаю, они органично впишутся в сюжет», — говорит продюсер фильма Сергей Сельянов.
Автором песен стал сценарист Александр Архипов, для которого «Горыныч» очень личная и отчасти автобиографическая история:
Музыку к картине написал композитор Михаил Чертищев, работавший над несколькими частями «Трех богатырей», а роль князя исполнил Сергей Маковецкий — голос Князя Киевского в «богатырской» франшизе.
В прокате с 1 января 2026 года.
«Морозко», реж. Эдуард Бордуков
Новая интерпретация народной сказки от режиссера спортивных драм «Коробка» и «На острие» Эдуарда Бордукова. Главные героини Настя и Марфа теперь не антагонистки, а близкие подруги. Только если Марфа страшно эгоцентрична и инфантильна, то Настя, напротив, бескорыстна и готова пойти на жертвы. В этой версии не будет Бабы-яги. Злодейкой выступит не мачеха, как у Александра Роу, а ведьма. Она усыпила волшебника Морозко, из‑за чего в мире наступили засуха, неурожай и голод. Таким образом, авторы хотят ввести в фильм еще и экологический подтекст.
В прокате с 14 февраля 2026 года.
«Сказка о царе Салтане», реж. Сарик Андреасян
Уже четвертая (после игровой постановки Александра Птушко и двух мультфильмов) экранизация «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», написанной Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году. Фильм будет состоять из трех съемочных блоков — сейчас на Байкале строятся огромные локации. Каждый город будет отличаться своей архитектурой, а живая натура — совмещена с LED-экранами. Костюмы обойдутся авторам в 150 000 000 рублей, а заявленный бюджет картины — 700 000 000 рублей. Среди авторов — режиссер Сарик Андреасян и сценарист Алексей Гравицкий, недавно адаптировавшие для больших экранов пушкинского «Онегина». По словам продюсера фильма Гевонда Андреасяна: «У [моего брата] Сарика нет привычки делать раскадровки к фильмам, но тут он от страха сделал».
В прокате с 19 февраля 2026 года.
Если Жан Кокто переосмыслил «Красавицу и чудовище», то сценаристка Дана Жанэ — «Аленький цветочек». В новой экранизации темной сказки Сергея Аксакова, записанной им «со слов ключницы Пелагеи», будет не только история любви купеческой дочки Анастасии и чудовища, но и злой ведьмы и короля, отца этого чудовища. Таким образом, создатели фильма расскажут о двух типах любви — токсичной и, наоборот, светлой. Постановкой занимается Юлия Трофимова («Страна Саша», «Лгунья»).
Царь Еремей и подводный владыка Чудо-Юдо заключают сделку, которая меняют их жизни. Ремейк сказки Александра Роу, который совместно разрабатывают «Марс Медиа» и киностудия имени Горького. В основу сценария, за который отвечает Евгения Грибкова («Звоните Ди Каприо!», «Сказки Пушкина. Для взрослых»), легла не только советская картина, но и народная сказка о Морском царе и Василисе Премудрой, а также «Сказка о царе Берендее» Василия Жуковского. Авторы обещают юморную, легкую и даже дерзкую историю.
Чтобы спасти родителей, девушке по имени Василисса (Екатерина Суворова) предстоит отправиться в чащу темного леса и узнать тайну своего происхождения. «Ворожея» основана на оригинальной сказке «Василисса», написанной драматургиней Марией Малухиной и идущей сейчас в РАМТе. Режиссеркой этой волшебной истории, замешанной на славянском фольклоре, стала Каролина Кубринская («Постучись в мою дверь в Москве»), а съемки проходят на студии «Ленфильм», в живописных районах Ленинградской области и на просторах Карелии.
Первая анимационная картина «Марс Медиа», разрабатываемая совместно с Воронежской анимационной студией. По задумке экранизация сказки Корнея Чуковского будет похожа на российский «Мадагаскар».
Еще одна экранизация сказки Пушкина. Руслан — Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Людмила — Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). В фильме мы увидим несколько миров — каждый со своим визуальным стилем. Скажем, в мире людей дома будут в виде лосей, медведей и зайцев. А замок злого колдуна Черномора будет похож на огромную мрачную дамбу, ведь его царство расположено под водой. В режиссерском кресле Рустама Мосафира («Скиф») сменил Егор Чичканов («Лада Голд»), который уверяет, эта история будут рассказана современным киноязыком. Заявленный бюджет — 800 000 000 рублей.
Студия «Переворот», занимающаяся авторскими фильмами («Межсезонье», «Пришелец»), готовит современную интерпретацию сказки Александра Островского «Снегурочка». У семейной пары, находящейся на грани развода, появляется снежная девочка, которая меняет жизнь супругов к лучшему. Проходит время, и девочка летом влюбляется в деревенского паренька. Над проектом работает семейный подряд Добромысловых: Максим — продюсер, его жена Ольга — режиссерка, а их дочь Варвара — исполнительница главной роли. Съемки пройдут на Кольском полуостров, где 60 лет назад Александр Роу ставил «Морозко».
Барская дочка Катя влюбляется в обычного камнереза Данилу. Понимая, что отец такой брак никогда не одобрит, девушка призывает возлюбленного обратиться за помощью к Хозяйке Медной горы. Юноша соглашается — и пропадает без вести. Тогда Катя отправляется на его поиски в компании волшебной ящерки, которая будет отвечать за юмористическое наполнение фильма. В основу картины легла не только «Хозяйка Медной горы», но и другие сказки Павла Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка». Сценаристка — Екатерина Мавроматис («Пальма», «Мира»).
Байопик про русского князя Александра Невского — история его детства и юности, охватывающая период с 5 до 13 лет. В анамнезе фильма различные летописи и агиографии. Среди референсов представительница студии Rock Films Анна Митина называет «Домовенка Кузю» (!) и «Андрея Рублева» (!!!). Неофициальный слоган: «Чем больше сила, тем больше ответственность».