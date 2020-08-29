Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший Черную Пантеру в фильмах Marvel

Актер Чедвик Боузман умер в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи, сообщает Associated Press. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel, он также снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», недавнем «Пятеро одной крови» Спайка Ли и других, а также работал и в телешоу.

Уточняется, что рак толстой кишки третьей стадии у Боузмана врачи диагностировали еще в 2016 году, и во всех фильмах за последние четыре года он снимался в перерывах между сеансами химиотерапии и хирургическими операциями. Рак все же перешел на четвертую стадию, и спасти актера не удалось.