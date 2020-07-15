Каждую неделю Станислав Зельвенский отслеживает фильмы, которые доступны для домашнего просмотра. По возможности смотрите легальные релизы, настройте американские сервисы iTunes или Amazon.

«Бессмертная гвардия» («The Old Guard»)

Очередная схватка «Нетфликса» с большим жанровым кино — с традиционным результатом. Группа бессмертных наемников (Шарлиз Терон, бельгиец Схунартс, итальянец Маринелли из «Мартина Идена» и голландец Кензари, Джафар из последнего «Аладдина»), много веков боровшаяся за все хорошее, пополняется молодой женщиной (КиКи Лейн), убитой на службе в Афганистане и воскресшей; за ними с понятным интересом охотится фармацевтический магнат. Для мейнстримного комикса шаг вперед с политических позиций: режиссер — черная женщина, одна из главных героинь — тоже, Маринелли и Кензари играют геев (не намеками, как обычно, а с целой речью) плюс Терон, наступающая на пятки Лиаму Нисону, плюс этническое разнообразие и так далее. Но смотреть это, к сожалению, невозможно . Фильму катастрофически не хватает чувства юмора или хотя бы абсурдной безмятежности какого‑нибудь «Горца» (которого тут обидно не упомянуть): это тяжеловесное, вязкое и пустое кино, которому нечего нам предъявить, кроме крестиков в нужных клеточках. От диалогов сводит скулы, у актеров работы нет, экшена мало и снят он, несмотря на неплохую хореографию, скверно, саундтрек подложен безобразно. И по содержанию, и по исполнению похоже на пилот очередного супергеройского сериала средней руки. Единственная радость: главного злодея, криво срисованного с айзенберговской версии Лекса Лютора, играет артист, известный по роли Дадли Дурсля.

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«Палм-Спрингс» («Palm Springs»)

Редкий фрукт — отличный ромком, причем на несколько заезженный, мягко говоря, мотив временной петли. Моложавый раздолбай (комик Энди Сэмберг) бесконечно проживает один и тот же в меру паршивый день: Калифорния, он с нелюбимой подружкой приехал на свадьбу знакомых, все произносят тосты и напиваются. И вот однажды в его петлю попадает сестра невесты (Кристин Милиоти), тоже девушка с проблемами. Дебют, о котором гудели с январского «Сандэнса». Это прежде всего вариация на тему понятно какой картины, но ясно, что авторы насмотрелись и всякой инди-фантастики, и свадебных фильмов, и при этом сумели сочинить что‑то, если и не новое, то свежее. Отдельная радость — Милиоти и как она матерится. Яркая второплановая роль у Дж.-К.Симмонса. Много витамина D, объемные персонажи, убедительная режиссура, остроумно и в меру мизантропично .

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«Реликвия» («Reliс»)

Камерная австралийская хоррор-драма. Женщина (Эмили Мортимер) со взрослой дочерью приезжают из Мельбурна в загородный дом, где стареет в одиночестве их мать и, соответственно, бабушка — та пропала несколько дней назад. Потом она вдруг объявляется, но где была, непонятно. Этот любопытный фильм умело (хотя и несколько однообразно) прикидывается страшилкой про дом с привидениями со скрипучим паркетом, непонятными стуками и многозначительной плесенью. Но его центральная метафора тоже обнажается быстро, вместе с расклеенными по дому записками самой себе: старческая деменция, преобразующая не только отношения трех поколений женщин, но и саму среду их обитания. Очевидно влияние джей-хоррора (к слову, дебютантка-режиссер — наполовину японка) с его вниманием к скрытым травмам и длинным волосам. Финал, может быть, излишне поэтический, но уж точно запоминающийся .

«Пляжный домик» («The Beach House»)

Еще один примечательный дебютный хоррор про недвижимость. Молодая пара в несезон приезжает наладить отношения в пустующий, по идее, летний домик на побережье, принадлежащий отцу парня; как выясняется, там уже поселились родительские знакомые, супруги средних лет. Все вместе пьют вино, едят шоколадку с каннабисом и рассуждают о бактериях, а наутро происходят ужасные вещи. Здесь тоже в избытке метафоры, но поскольку они полноценно распускаются уже во второй половине фильма, не будем их расшифровывать. Тем более что это и не так просто — автор старательно путает следы. Но можно сказать, во-первых, что видно знакомство с Кроненбергом, а во-вторых, что во времена пандемии «Домик» приобрел дополнительное измерение, и его тревожная апокалиптическая серьезность , которая в более мирную эпоху могла бы показаться претенциозной, оказывается очень кстати.

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«Мой создатель» («Archive»)

И четвертый дебют в этой подборке — на этот раз британского художника, который, в частности, был дизайнером в фильме «Луна 2112». О чем иногда вспоминаешь (когда забываешь про «Из машины»): гениальный механик (Тео Джеймс) в не слишком далеком будущем третий год сидит в одиночестве на заброшенной научной базе в японских лесах. Формально он выполняет какую‑то работу для корпорации, а на самом деле мастерит робота, в которого хочет загрузить сознание своей жены (Стейси Мартин), погибшей в аварии. На первый и даже второй взгляды — очередная философская туфта про сингулярность и законы робототехники с неправдоподобно красивыми людьми. Но этому фильму стоит дать шанс: он, как выяснится со временем, не совсем то (или даже совсем не то), чем кажется. И умнее, и глупее, и уж точно интереснее . Да и смотреть одно удовольствие: заснеженный лес, лаборатория, какие‑то киберпанковские злодеи. Выглядит все очевидно в десять раз дороже реального бюджета. Не исключено, что это один из тех фильмов, что вроде не имеют успеха, а спустя годы обнаруживаются в подозрительно большом количестве народных списков любимого сай-фая.