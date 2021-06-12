Кино, названное в честь суперзлодеев, — новый тренд. От «Джокера» и переосмыслений диснеевских злодеек («Круэлла», «Малефисента») до вышедшего на этой неделе сериала «Локи» — злодеи нынче нарасхват. Но все самое интересное впереди: посмотрим, что в жанре суперзлодеики (по аналогии с супергероикой) уже успели проанонсировать основные студии.

— DC Comics «Джокер-2» («Jocker 2»)

© Warner Bros.

Режиссер Тодд Филлипс обещал, что лауреат «Золотого льва» «Джокер» будет ручной работой в единственном экземпляре, но обещание не сдержал и в этом году подписался на сиквел. К аутентично сыгранной роли психически нездорового злодея, пережившего в оригинальном фильме законченную драматическую арку, лауреат «Оскара» Хоакин Феникс также, по идее, собирается вернуться. Большим сюрпризом этот ненужный сиквел , пожалуй, ни для кого не стал. Вероятно, главным художественным вызовом во всем мире супергеройских комиксов и их экранизаций остается создание свежих, новаторских, драматичных произведений в рамках бесконечного тиражного производства. Джокер Феникса и Филлипса был одним из немногих суперзлодеев-протагонистов, который вызывал симпатию не благодаря нехарактерно благородным поступкам, а чисто за счет видимой душевной надломленности. Потому особенно интересно посмотреть, смогут ли создатели сделать тиражный сиквел и при этом остаться верными этосу заглавного персонажа.

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«Миротворец» («Peacemaker»)

© Warner Bros.

«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна не успел выйти в прокат, а съемки сериала-спин-оффа про Миротворца уже практически завершены — вот что значит режиссерский бренд (Ганн написал все сценарии и поставил несколько эпизодов сериала). Надо сказать, что сам Отряд самоубийц совсем не похож на команду именно суперзлодеев — ведь их здесь насильно принуждают играть в героев и творить подвиги. Зато Миротворец, убийца-шовинист, будто сошедший с пропагандистских военных плакатов, — чуть ли не самый аморальный из персонажей франшизы (играет его бывший рестлер Джон Сина). Сам Джеймс Ганн описывает этого персонажа фразой «супергерой/суперзлодей/самый большой мудак в мире» , и хочется верить, что на стриминге HBO Max он сможет позволить и себе чуть больше анархии и мудачества, чем обычно (вспомним, что Ганн начинал как режиссер контркультурной студии «Трома»). «Лобо» («Lobo»)

© DC Comics

Лобо — двухметровый синекожий инопланетянин с готическим гримом, разъезжающий верхом на тяжелом мотоцикле с сигарой в зубах. Нет, это не персонаж с обложек хеви-метал-альбомов из 1980-х, а комиксовый злодей, который в какой‑то момент получил собственную серию в качестве пародийного антигероя. Сценаристы DC задумывали комиксы про Лобо в качестве пародии на гипермаскулинных героев «Марвел» из 1990-х (Кейбл, Каратель, Росомаха), но тот оказался таким неотразимым, что моментально обрел неироничных поклонников (среди них были и знаменитости: Стэн Ли в одном интервью назвал Лобо любимым персонажем DC, но, возможно, он просто троллил). В наше время фильм про Лобо разрабатывается скорее как ответ DC на популярность сквернословного антигероя «Марвел» Дэдпула. На данный момент переговоры о постановке ведет Майкл Бэй, и если он воспользуется наработками своей черной комедии про преступников-бодибилдеров «Кровью и потом», то может случиться шедевр. — Marvel «Морбиус, живой вампир» («Morbius»)

Как и многие другие злодеи, удостоившиеся собственных комиксов и фильмов, Морбиус — злодей лишь номинально (см. также: «Веном»). Да, когда‑то он впервые появился на страницах «Человека-паука» в качестве одного из череды его ежемесячных противников, однако впоследствии стал полноценным антигероем, чьи вампирские способности — просто часть трагической предыстории. Скажем честно, по поводу грядущего фильма «Морбиус» трудно оставаться воодушевленным. Да, Джаред Лето — яркий кастинг, но картина, завершенная более двух лет назад, чья дата релиза переносилась уже пять раз (якобы из‑за пандемии) и в конце концов упала на мертвый январский киносезон, — это с большой долей вероятности грядущая катастрофа . Режиссер Даниель Эспиноса («Номер 44», «Живое») — в лучшем случае постановщик средней руки, а весь фильм выглядит скорее как попытка студии Sony сделать свой супергеройский блокбастер, не обладая правами, собственно, на героев, вместо исследования природы злодейства. «Крейвен-охотник» («Kraven the Hunter»)

Юридический курьез — разделение прав на самого Человека-паука студией Sony со студией «Марвел» и при этом сохранившаяся монополия Sony на злодеев из комикса — приводит порой к абсурдным результатам. Разве можно было бы представить себе отдельный голливудский блокбастер про кровожадного браконьера Крейвена-охотника с говорящей русской фамилией Кравинофф при любом другом раскладе? Режиссером назначен далеко не самый глупый голливудский постановщик Джей Си Чандор («Самый жестокий год», «Тройная граница»), на главную роль взяли обладающего недооцененной злодейской энергией Аарона Тейлор-Джонсона («Пипец», «Под покровом ночи»). В общем, может получиться даже интересно, особенно если кинематографисты не станут открещиваться от свалившегося на них абсурда. «Зловещая шестерка» («The Sinister Six»)

© Sony Pictures Releasing

Кино про команду противников Человека-паука, известную под названием «Зловещая шестерка» (туда входят Доктор Осьминог, Стервятник, Электро, Мистерио, Песочный человек, Крейвен-охотник), — это что‑то вроде заветного проекта постоянного продюсера паучьей франшизы Эми Паскаль. Кино «Зловещее шестерка» с режиссером и сценаристом Дрю Годдардом («Хижина в лесу») было анонсировано еще в 2013 году и с тех пор вроде как кануло в лету, однако в конце 2018-го Паскаль уверяла журналистов, что проект жив и Годдард все еще в деле. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что грядущий фильм «Человек-паук: Нет пути домой» сам по себе собирается объединить злодеев в команду. К своим ролям из других киновселенных вернутся Альфред Молина (Доктор Осьминог) и Джейми Фокс (Электро), а значит, это уже будет что‑то вроде фильма про «Зловещую шестерку» (по слухам, в фильме появятся и другие знаменитые злодеи). Это разочаровывающие новости — ведь в наше время кино, названное в честь суперзлодеев, по умолчанию выглядит свежее, чем аналогичная картина, снятая в очередной раз с точки зрения героя. — Netflix «Суперворы» («Supercrooks»)

© Marvel Comics

В мае на «Нетфликсе» вышел супергеройский сериал «Наследие Юпитера», рассказывающий про несколько поколений семьи героев из независимой вселенной комиксов Марка Миллара. Надо сказать, что шоу с бюджетом в 200 миллионов прошло достаточно незаметно и получило провальную критику (38% на Rotten Tomatoes). Спустя всего пару недель «Нетфликс» заявил, что продолжения «Наследия Юпитера» не будет, а вместо этого франшиза станет альманахом разных милларовских историй. Пожалуй, это было самое проницательное в данной ситуации решение, ведь следующий сериал по комикс-вселенной Марка Миллара расскажет уже не про героев, а про команду суперзлодеев, известных как «Суперворы». По сюжету оригинального комикса американский суперзлодей Джонни Болт собирает команду мерзавцев, чтобы ограбить мадридского суперзлодея с говорящим именем Ублюдок. Кто сыграет Болта и Ублюдка на «Нетфликсе», пока что не сообщается. — Disney Неназванный проект про злых сводных сестер

© Walt Disney Pictures

Успех «Круэллы», по всей видимости, повлечет за собой волну приквелов и про других диснеевских злодеев и злодеек. И хотя витающая в воздухе смелая идея картины о происхождении Урсулы из «Русалочки» пока что не материализовалась (именно ее озвучила в интервью Эмма Стоун, играющая Круэллу), первый анонс фильма из этой серии после «Круэллы» способен удивить. На волне успеха комедии «Барб и Стар едут в Виста-дель-Мар» сценаристки и актрисы Энни Мумоло и Кристен Уиг были наняты студией «Дисней», чтобы разработать сценарий комедийного мюзикла о жизнях злых сводных сестер Золушки. Кино расскажет о детстве, юности и молодости Анастасии и Дризеллы (да, сестер звали именно так) — и это явно звучит интереснее, чем очередная экранизация долгой счастливой жизни их безукоризненной сестры. «Маленький городок» («Little Town»)

© Walt Disney Pictures

Еще один диснеевский приквел, который никто не просил, но никто не прочь увидеть, — это сериал «Маленький городок» по мотивам фильма «Красавица и Чудовище» 2017 года. Сериал на стриминге Disney+ расскажет историю заносчивого солдата Гастона и его эпатажного друга ЛеФу. Как и другие диснеевские приквелы, это злодейское переосмысление, вероятно, будет целиком разворачиваться в традициях эстетики кэмпа. В частности, исполнитель роли Гастона Люк Эванс — гей в реальной жизни, а сыгранный Джошем Гэдом ЛеФу — гей по сюжету. Можно сразу предположить, что этих героев сделало теми, кто они есть, исключительно непонимание внешнего мира. С другой стороны, есть ли вообще другие причины происхождения злодейства?

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— Прочие «Безнадежный» («Irredeemable»)

© Boom! Studios

Комикс «Безнадежный» от знаменитого сценариста мейнстримной супергероики Марка Уэйда — это современная деконструкция мифа о Супермене. По сюжету неуязвимый супергерой Плутонец слетает с катушек и вершит массовые убийства по всему миру, начиная с уничтожения родного города Скай-Сити. Остановить неуязвимого героя никто не может — но его бывшие союзники собираются хотя бы попытаться. Экранизация этого комикса была анонсирована еще в 2016 году студией 20th Century Fox с режиссером Адамом МакКеем у руля. С тех пор эту студию поглотила компания Disney, а МакКей окончательно переключился на кино оскаровского калибра — так что проект застрял в производственном аду. А жаль: для радикальных переосмыслений природы супергеройства и суперзлодейства сейчас самое время. «Ксеркс» («Xerxes»)

© Warner Bros.