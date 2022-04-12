Что будет, если дать посмотреть «Фантастические твари-3» человеку, который не разбирается в «Гарри Поттере»? Разнос со стороны Зинаиды Пронченко, которая всегда была далека от мира Джоан Роулинг. Впрочем, «Тайны Дамблдора» также далеки от российского проката: премьера в России была запланирована на 14 апреля, но ее отложили на неопределенный срок.

Вполне возможно, третьи «Фантастические твари» — выдающийся прорыв в сравнении с двумя предыдущими, но, к сожалению для читателя и к счастью для себя, я не смотрела и не листала ни единого сиквела, приквела, а также спин-оффа «Гарри Поттера». Так что взгляд мой на очередное творение режиссера Дэвида Йейтса остался холодным — ноль ожиданий; молчи, скепсис, молчи. Первое, что бросается в глаза критику, пусть и неофиту во вселенной Джоан Роулинг, так это невероятная лень и небрежность , с которой «Тайны Дамблдора» придуманы и сняты. Все мыслимые и существующие клише из геройских саг для детей, юношества и интеллектуально неприхотливой части человечества здесь налицо. Агрессивный и вместе с тем банальнейший саундтрек, нещадно усугубляющий скуку от экранных разговоров на темы добра и зла. Антропологические, если не сказать расистские клише: все хорошие персонажи буквально вынырнули из чашки ароматного эрл-грея, одеты в потертый твид, поглаживают свои баки и веснушки (эх, Англия, Англия, любил бы я тебя, кабы не туманы с Борисом Джонсоном). Все плохие персонажи, разумеется, родом из «Ночного портье»: типичные арийцы, широко заносят шаг в начищенном сапоге, хрустят кожаным плащом, в качестве приветствия вскидывают руку вверх. Нет-нет, вы ничего такого не подумайте, хотя место действия — Берлин 1930-х. Других аллюзий у сценаристов для вас нет: бойся нацистов всяк в кинотеатр заглянувший, даже если здесь дают поттериану.

Трейлер «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

То же самое касается актерской игры: уважаемые артисты Джуд Лоу и Мадс Миккельсен дожили до седых висков и даже залысин и тем не менее растерянно паясничают на фоне хромакея, пытаясь сообразить, где именно — на плече или за пазухой — им позже на постпродакшене пририсуют говорящего утконоса или кузнечика. На месте Джонни Деппа, которого заменили в фильме, я бы перекрестилась. Ситуация в развлекательном кинематографе для широких народных масс достигла, как мне кажется, критической точки. Сразу после «Фантастических тварей» в мировой прокат выходят сиквелы «Парка Юрского периода» и «Топ Гана», очередной «Марвел» с Камбербатчем и адаптация в кино «Аббатства Даунтон», судя по трейлеру, ничем не отличающаяся от недавней чудовищной «Смерти на Ниле». То есть ни одной оригинальной идеи, топорная и сугубо циничная эксплуатация отработанных франшиз . Не хватило десяти сезонов мартовского чаепития в Даунтон — заполируем полным метром. Том Круз не желает умирать — запустим снова в небо бумажный самолет. Чужой сожрал Хищника — вспомним про динозавров, кажется, они не вымерли в отличие от требовательного зрителя. Нет зрелища печальнее на свете, чем современный Голливуд. Хотя отечественный кинематограф, конечно, пошлее и глупее в десятки раз, но ведь российское кино показывают только в России (теперь уж точно).

© Warner Bros.

К слову о России, в «Фантастических тварях-3» принял участие Александр Кузнецов, вслед за Данилой Козловским делающий дерзкие попытки покорить Запад. Ему досталась роль карикатурного гауляйтера из шайки противников мира во всем мире, окопавшихся в заснеженном Берлине. И примерно столько же реплик, сколько Юрию Колокольникову у Кристофера Нолана: «шнеле-шнеле», «нихт ферштейн». Радостно за соотечественника, явно наметилась культурная тенденция: из бандитов и кагэбэшников в нацисты — можно ли эту тенденцию правда считать карьерным ростом? В целом пересказывать историю ХХ века, вооружившись набором юного волшебника, наверное, не зазорно. Но почему образная сторона этого мероприятия так вторична и неприлична? Почему никто не равняется на главных сказочников и визионеров — Гильермо дель Торо, Тима Бертона, Терри Гиллиама или хотя бы Гора Вербински? Почему в «Фантастических тварях» совсем ничего фантастического — лишь дежавю. Даже так старающийся Эзра Миллер — всего лишь бледная тень Алана Рикмана. Не исключено, что проблема лежит в плоскости мировоззренческого. Во всех фильмах, подобных «Фантастическим тварям», герои спасают планету от злодеев. А надо бы от идиотов. Ибо идиоты, во-первых, приводят злодеев к власти, во-вторых, способствуют деградации кинематографа.