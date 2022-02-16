Новая вилла и тайны графини Грантам в трейлере драмы «Аббатство Даунтон-2»

В трейлере Вайолет Кроули, она же графиня Грантам, рассказывает о том, как загадочный мужчина подарил ей виллу на юге Франции. Все члены ее семьи отправятся туда, чтобы сыграть свадьбу Тома Брэнсона и Люси Смит. Но параллельно героям придется разгадывать тайну о том, как графиня и ее прошлое связаны с этим местом.

В сети появился новый трейлер сиквела драмы «Аббатство Даунтон», который выйдет с подзаголовком «Новая эра». Оригинальный ролик можно посмотреть на ютьюб-канале Focus Features, а дублированный опубликовало российское отделение Universal Pictures.

К своим ролям в фильме вернутся Аллен Лич и Таппенс Миддлтон, Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет МакГоверн, Пенелопа Уилтон. Также в картине можно будет увидеть Лору Кармайкл, Гарри Хэдден-Пейтона, Лору Хэддок, Хью Дэнси, Натали Бай и Доминика Уэста.

Сценарий фильма «Аббатство Даунтон 2» написал оскароносный Джулиан Феллоуз. Режиссером выступил Саймон Кертис («7 дней и ночей с Мэрилин Монро», «Крэнфорд», «Прощай, Кристофер Робин»). Продюсированием проекта занимались Гарет Ним и Лиз Трабридж.

Первая полнометражная картина «Аббатство Даунтон» появилась на экранах осенью 2019 года. По сюжету семейство Кроули организовывает прием правящего монарха в родовом гнезде — аббатстве. Однако в череде светских раутов кто‑то из обитателей особняка готовит покушение на короля.

С 2010 по 2015 год на британском телеканале ITV также выходил сериал «Аббатство Даунтон». В шоу о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века было шесть сезонов. В них затрагивались важные социальные темы и исторические события.