В российском прокате «Гарри Хафт: Последний бой» — новый звездный фильм голливудского автора Барри Левинсона, режиссера «Человека дождя». Старорежимное духоподъемное кино, которое мы привыкли видеть на экране. Для тех, кто соскучился по образцовому кинематографу Голливуда, собрали такие ленты, вышедшие в этом году.

«Гарри Хафт: Последний бой» («The Survivor») Бен Фостер выходит на боксерский ринг в фильме Барри Левинсона

Еврей, заключенный в концлагере Освенцим (Бен Фостер), ради благосклонного отношения администрации участвует в боксерских боях. После войны он пытается продолжить спортивную карьеру, превозмогая психологическую травму. Режиссер Барри Левинсон — легенда голливудского духоподъемного кино («Доброе утро, Вьетнам», «Человек дождя»), и его новая, основанная на реальных событиях работа «Гарри Хафт: Последний бой» продолжает этот ряд без особых жанровых сюрпризов. Все изыски тут в деталях: будь то звездный ансамбль (компанию солирующему Фостеру составляют Билли Магнуссен, Питер Сарсгаард, Вики Крипс и Дэнни ДеВито) или авангардная работа телевизионного оператора Джорджа Стила («Острые козырьки», «Песочный человек»). На родине такой старомодный голливудский продукт , как это часто сейчас бывает, выйдет сразу на стриминге HBO Max, а российским зрителям повезло увидеть его на большом экране на несколько недель раньше.

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«Король Ричард» («King Richard») Уилл Смит получил «Оскар» за роль отца сестер-теннисисток Уилльямс

Воодушевляющий байопик Рейнальдо Маркуса Грина, повествующий о Ричарде Уилльямсе — отце титулованных теннисисток Венеры и Серены Уилльямс, который лично взялся тренировать дочерей, чтобы привести их к спортивному олимпу. Сам Ричард никогда не играл в теннис, но это совсем не помешало ему в подготовке будущих спортсменок-суперзвезд. Он не только написал 78-страничный план тренировок, но и нанял, к примеру, детей, чтобы те оскорбляли его дочерей во время тренировок — так он закалял их характер. Образ Ричарда воплотил на экране Уилл Смит, вместе с ним в ленте сыграли Лив Шрайбер и Джон Бернтал.

«Аллея кошмаров» («Nightmare Alley») Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо

Ремейк классического нуара от Гильермо дель Торо, возвращающегося к более взрослому жанру после оскароносной сказки «Форма воды». По сравнению с классикой из 40-х здесь все окрашено в яркие цвета (однако планируется и черно-белая версия), и в кадре светится большое количество современных звезд ( Брэдли Купер в главной роли афериста-экстрасенса, на втором плане — Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и так далее ). В остальном сложно сказать, что особенного может привнести новая версия в устоявшийся жанр. Впрочем, современные нуары так редко появляются на большом экране, что автоматически выглядят соблазнительно. Да и дель Торо не последний человек в вопросах саспенса и мрачного фатализма — даст бог, не превзойдет, но сравняется с классикой.

«Смерть на Ниле» («Death on the Nile») Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство

Второй лощеный детектив-блокбастер Кеннета Браны про Пуаро Агаты Кристи. «Восточный экспресс» пять лет назад собирал звезд А-класса вроде Деппа и Дефо, а на теплоходе «Карнак», помимо самого Браны в главной роли, ныне плывут Галь Гадот, Аннетт Бенинг, Расселл Брэнд и Арми Хаммер. Вопреки голливудскому тренду, последнего актера, попавшего в опалу из‑за обвинений в каннибалистском фетише, не стали заменять и вырезать из фильма — то ли по экономическим соображениям (фильм и так несколько лет пролежал на полке), то ли просто потому, что Хаммер здесь играет слишком подходящую роль мерзавца. Даже если китчевый подход к жанру герметичного детектива вас не прельщает, потенциально последняя главная роль Хаммера на большом экране — уже аттракцион.

«Лакричная пицца» («Licorice Pizza») Беззаботная юность в Америке 1970-х в новой картине Пола Томаса Андерсона

Новая картина Пола Томаса Андерсона — как и всегда, синефильский праздник : критики успели окрестить «Лакричную пиццу» мгновенным шедевром. Андерсон впервые со времен «Любви, сбивающей с ног» берется за жанр романтической комедии (самые извращенные зрители, конечно, и «Призрачную нить» смотрели как ромком) и снимает свое самое легкое и оптимистичное кино. В ход идут оммажи школьной классике Нового Голливуда («Американские граффити», «Как быстро летит время в школе Ричмонт Хай»), собственные воспоминания режиссера о юношеских мечтах (главный герой — 15-летний подросток, влюбляющийся в 25-летнюю девушку ) и крайне обаятельные лица дебютантов на главных ролях (сын Филипа Сеймура Хоффмана Купер и музыкальная исполнительница Алана Хаим). Главное же оружие в арсенале Андерсона — безупречное владение режиссерским ремеслом: его динамичная камера, длинные монтажные планы и искусная работа со светом и цветом (он снова лично выступил оператором) даже банальные сюжеты наполняют неподражаемой энергетикой.

«Камон Камон» («C’mon C’mon») Хоакин Феникс в черно-белой инди-драме от Майка Миллса

Черно-белая бессюжетная инди-драма от воспевателя повседневности Майка Миллса, мастера кино для чувствительных интеллигентов («Начинающие», «Женщины XX века»). Чуть ли не главная составляющая успеха этого режиссера — это безупречный вкус в актерах, и здесь он превзошел сам себя: журналиста, делающего детские интервью и налаживающего трогательные отношения с племянником, играет Хоакин Феникс. Последнему давно пора было вернуться к ролям обычных (что не обязательно означает простых) людей после партий Иисуса и Джокера (буквально две последние его роли). На случай если трепетный инди-кинематограф Миллса обычно вас раздражает, критики считают новую работу без пяти минут шедевром, и вообще с годами этот режиссер становится только лучше — стоит вспомнить, что свою лучшую на сегодняшний день работу он снял в 2019 году, и это был получасовой клип для группы The National.

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«Лулу и Бриггс» («Dog») Ченнинг Татум дебютирует в качестве режиссера

Ченнинг Татум пропал с радаров пять лет назад: последние две кинопремьеры с его полноценным экранным участием — «Удача Логана» и «Kingsman: Золотое кольцо» — состоялись еще в 2017 году. Теперь же он возвращается не просто с главной ролью, а с целым режиссерским дебютом . В комедийном роуд-муви «Лулу и Бриггс» Татум выступит постановщиком и сыграет главную роль — ветерана, путешествующего на похороны друга в компании вредной бельгийской овчарки Лулу. Сорежиссером и автором сценария здесь выступает Рид Кэролайн, ранее написавший дилогию «Супер Майк!» с Татумом в главной роли. Именно неповторимая нежная интонация , с которой Кэролайн в прошлый раз рассказывал о мужественности в современной Америке (в тот раз это были стриптизеры, в этот — солдаты), и есть основная причина увидеть новый фильм.

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«Парни под прикрытием» («Panama») Адреналиновый боевик Марка Невелдайна с Мелом Гибсоном

Первый за семь лет фильм режиссера дилогии «Адреналин» и «Геймера» Марка Невелдайна. У поклонников жанра боевика уже потекли слюни, а для всех остальных стоит прояснить, что этот постановщик делает максималистское экшен-кино , у которого вообще нет конкурентов. В «Парнях под прикрытием» ветеран ролей второго плана Коул Хаузер и Мел Гибсон играют наемников, оказавшихся впутанными в панамское вторжение США 1989 года (интересный тайминг для такого урока истории). Честно говоря, непонятно, торт ли еще режиссер Невелдайн (все-таки все его главные хиты выходили еще в нулевые), но сцена из трейлера, где Гибсон делает «массаж сердца» ножом и голыми руками сворачивает шею противнику под бит Канье Уэста (на самом деле бесплатный его аналог) уже оправдывает стоимость билета.

«Вестсайдская история» («West Side Story») Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга

Удивительно, но король зрительского кино впервые за свою долгую карьеру взялся за самый зрительский жанр из имеющихся. Стивен Спилберг наконец-то снял мюзикл. Премьера оригинальной бродвейской постановки «Вестсайдской истории» состоялась в 1957-м, киноадаптация вышла на четыре года позже. Спилберг не стал менять ни время действия, ни эстетику, ни сюжет этой истории Ромео и Джульетты в нью-йоркских кварталах. Его «Вестсайдская история» — это кино глубоко ностальгическое, любовный взгляд на собственную юность . Особый пафос этому оммажу добавляет недавняя кончина автора оригинальных песен Стивена Сондхайма. Если кто‑то из режиссеров и в состоянии переснять классику так, чтобы был смысл смотреть ее вместо оригинала, то это Спилберг.

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«Сирано» («Cyrano») Питер Динклейдж в роли выдающегося поэта-острослова

Очередную киноадаптацию героической комедии «Сирано де Бержерак» поставит начисто лишенный иронии режиссер Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина»), превращающий все в меланхоличную мелодраму. Зато на заглавную роль физически неполноценного острослова и дуэлянта сделан поистине гениальный выбор — Сирано сыграет Питер Динклейдж (он уже играл эту роль на сцене). В роли его безответной любви Роксаны — Хейли Беннетт, за нежную музыку отвечают братья Десснер из рок-группы The National . Остается только понадеяться, что и здесь найдется хотя бы один музыкальный номер, сравнимый по величию с исполнением «Нирваны» в райтовском «Пэне».