Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода»

Universal Pictures опубликовал первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 9 июня. Картина станет последней главой новой трилогии «Парка Юрского периода».
В ролике показали, как человечество адаптировалось к жизни бок о бок с динозаврами после того, как их выпустили на волю в конце второй части «Мира юрского периода». Становится понятно, что людям придется перестроиться и переосмыслить свою жизнь на планете, иначе они столкнутся с собственным вымиранием.
«Люди и динозавры не способны сосуществовать. Мы на пороге экологической катастрофы», — замечает в трейлере доктор Элли Сэттлер.
В главных ролях сыграли Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Даниэлла Пинеда, Омар Си и другие. Кроме того, к своим ролям вернулись Сэм Нил (Алан Грант), Лора Дерн (Элли Сэттлер) и Джефф Голдблюм (Ян Малкольм). Все они снимались в оригинальном «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга, который вышел в 1993 году.
Кресло режиссера занял Колин Треворроу, который работал над первым фильмом обновленной трилогии. Он также написал сценарий совместно с Эмили Кармайкл, Дереком Коннолли и Майклом Крайтоном.