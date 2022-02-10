Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода»

Universal Pictures опубликовал первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 9 июня. Картина станет последней главой новой трилогии «Парка Юрского периода».

В ролике показали, как человечество адаптировалось к жизни бок о бок с динозаврами после того, как их выпустили на волю в конце второй части «Мира юрского периода». Становится понятно, что людям придется перестроиться и переосмыслить свою жизнь на планете, иначе они столкнутся с собственным вымиранием.

«Люди и динозавры не способны сосуществовать. Мы на пороге экологической катастрофы», — замечает в трейлере доктор Элли Сэттлер.