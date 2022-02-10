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Гигантские ящерицы и культовые персонажи в первом трейлере триквела «Мира Юрского периода»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:24

Universal Pictures опубликовал первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Господство», премьера которого состоится 9 июня. Картина станет последней главой новой трилогии «Парка Юрского периода».

В ролике показали, как человечество адаптировалось к жизни бок о бок с динозаврами после того, как их выпустили на волю в конце второй части «Мира юрского периода». Становится понятно, что людям придется перестроиться и переосмыслить свою жизнь на планете, иначе они столкнутся с собственным вымиранием.

«Люди и динозавры не способны сосуществовать. Мы на пороге экологической катастрофы», — замечает в трейлере доктор Элли Сэттлер.

В главных ролях сыграли Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Мамуду Ати, Даниэлла Пинеда, Омар Си и другие. Кроме того, к своим ролям вернулись Сэм Нил (Алан Грант), Лора Дерн (Элли Сэттлер) и Джефф Голдблюм (Ян Малкольм). Все они снимались в оригинальном «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга, который вышел в 1993 году.

Кресло режиссера занял Колин Треворроу, который работал над первым фильмом обновленной трилогии. Он также написал сценарий совместно с Эмили Кармайкл, Дереком Коннолли и Майклом Крайтоном.

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