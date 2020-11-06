Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях». Премьеру фильма перенесли на лето 2022 года

Джонни Депп не будет сниматься в роли темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей» по просьбе Warner Bros. Об этом актер сообщил в своем инстаграме.

В связи с недавними событиями я хотел бы сделать небольшое заявление. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и стоял за меня. Ваши многочисленные слова любви и заботы, особенно в последние пару дней, очень меня тронули. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях». Я уважаю их просьбу и соглашаюсь с ней. Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию. Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес — полная ложь. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру. Спасибо за внимание

Депп потерял роль спустя несколько дней после того, как проиграл дело против таблоида The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором говорилось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд.

За письмом Деппа последовало заявление от Warner Bros., где говорится о переносе премьеры третьей части «Фантастических тварей» на лето 2022 года. Первоначально картина должна была выйти 12 ноября 2021-го. Также студия объявила, что Грин-де-Вальда не будут убирать из сценария: вместо Деппа эту роль исполнит другой актер.