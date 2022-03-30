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Александр Кузнецов не смог попасть на мировую премьеру новых «Фантастических тварей»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Российский актер Александр Кузнецов не смог попасть на мировую премьеру новой части «Фантастических тварей» в Лондоне, в которой он сыграл одну из ролей. Артист не успел получить визу вовремя и задержался во французской столице.

«Лежу на полу здесь, в Париже, на Северном вокзале, и слушаю, как украинский парень играет на пианино, и смотрю, как команда французского Красного Креста раздает чай и еду беженцам. Большое спасибо всем, кто помогал мне добраться до Лондона, — вы, ребята, мои герои», — написал Кузнецов в инстаграме*.

Актер пожелал удачи коллегам по съемочной площадке и поблагодарил за совместную работу. Отдельное спасибо за возможность «воплотить в жизнь детскую мечту» он сказал режиссеру картины Дэвиду Йейтсу.

В фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Кузнецов сыграл роль Гельмута Вайса. Вместе с российским актером на экране появятся Джуд Лоу, Эдди Редмейн, Мадс Миккельсен, Кэтрин Уотерстон и Эзра Миллер.

Премьера картины в России была запланирована на 14 апреля, но ее отложили на неопределенный срок.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной на территории страны.

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