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Rolling Stone: Warner Bros. приостановила работу над фильмами с Эзрой Миллером из‑за его ареста

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:51

Киностудия Warner Bros. приостановила работу над фильмами с участием Эзры Миллера после того, как актера арестовали за хулиганство. Об этом сообщил Rolling Stone.

По информации издания, руководство Warner Bros. и DC провело 30 марта экстренную встречу, на которой обсудили сотрудничество с артистом. Компании пришли к выводу, что им следует поставить на паузу все грядущие проекты с Миллером.

Источники Rolling Stone рассказали, что Миллеру были свойственны «частые срывы» во время съемок «Флэша». Актер, по их словам, не кричал ни на кого и не вел себя жестокого, но все же выходил из себя и отмечал, что «не знает, что делает».

28 марта Миллер был арестован на Гавайях в баре. Артист отнял микрофон у 23-летней девушки, которая пела в караоке, выкрикивал непристойности и набросился на 32-летнего мужчину, игравшего в дартс.

Миллера арестовала местная полиция, но вскоре актер был освобожден под залог в 500 долларов. Ему вынесли обвинения по двум пунктам. Кроме того, 29 марта пара подала иск на временный судебный запрет для Миллера. Это произошло после того, как актер, по словам пары, ворвался к ним в спальню и начал угрожать.

Пострадавшие утверждают, что Миллер также украл паспорт женщины и бумажник мужчины вместе с карточкой социального страхования, водительскими правами и банковскими картами. Суд удовлетворил просьбу пары о судебном запрете.

СМИ напоминают, что это не первые случаи, когда Эзра Миллер оказывался в центре скандала. В апреле 2020 года актер поссорился с женщиной в баре в Исландии. Судя по видео, распространившемуся в сети, он попытался ее душить, но был уведен друзьями.

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