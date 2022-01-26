В очередной раз фестиваль независимого кино «Сандэнс» собирает под своим крылом (в этом году полностью онлайн) смелые американские дебюты и любопытные жемчужины со всего мира: переоткрывает забытые имена и предоставляет шанс заявить о себе будущим звездам профессии. «Афиша Daily» подобрала наиболее интригующие картины смотра.

«Что‑то в грязи» («Something in the Dirt») Next, реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

© Rustic Films

И сразу с козырей — главного фильма лайнапа — новой ленты дуэта вундеркиндов Бенсона и Мурхеда. Возвращение авторов хорррор-элегии «Весна» и собственной мультивселенной, пока состоящей из дебютной «Ломки» плюс оккультного фантастического триллера «Паранормальное». Пару лет назад их тандем предельно аккуратно все-таки притронулся к заметным деньгам индустрии и передовым звездам, сделав исключительно на своих правилах сай-фай «Синхронный», по пути отсеяв кучу более крупных студийных контрактов. Сейчас на кинематографистов большой спрос на телевидении: там Бенсон и Мурхед уже успели поставить лучшие серии перезапуска «Сумеречной зоны», только-только вышел симпатичный проект «Архив-81» с ними в составе, а весной наконец-то появится первый мрачный сериал Marvel «Лунный рыцарь» с их прямым участием. Но в «Что‑то в грязи» режиссеры не отступают от генеральной линии своего домотканого кинематографа, где они все привыкли делать сами: спродюсировать, сыграть роли, написать сценарий, лично постоять за камерой и в итоге все смонтировать. За звук там, к слову, привычно отвечает Джимми Лавалл (основатель некогда влиятельной группы The Album Leaf). Намеренно путанный синопсис не сообщает ничего нового про рьяное увлечение постановщиков сверхъестественным — это все тот же сказ о потусторонних силах , аккуратно вплетенных в реальность, свидетелями которых обычно становятся списанные со счетов люди. Есть надежды, что это кино расширит и без того поразительный лор дуэта. «Второй шанс» («2nd Chance») Premieres, реж. Рамин Бахрани

© Vespucci

Автор «Белого тигра», «451 градус по Фаренгейту» и «99 домов» представляет первую для себя пробу в документальной форме — зато какую. Похоже, это мистификация уровня истории с Джо Экзотиком. В 1969 году обанкротившийся владелец пиццерии (бывший морской пехотинец Ричард Дэвис) изобрел современный бронежилет. Для доказательства концепта человек нанес себе 192 выстрела в упор , а после его компания Second Chance стала одной из крупнейших в производстве бронежилетов во всем мире. Обаятельный и дерзкий основатель фирмы известен бескомпромиссными рекламными кампаниями своего детища — так за ним закрепился статус абсолютной знаменитости среди полицейских и людей, свято чтящих вторую поправку американской Конституции (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. — Прим. ред.). Но, как часто бывает в безупречных историях успеха, и здесь не обошлось без маленькой лжи, вскармливаемой десятилетиями агрессивного маркетинга. После смерти полицейского в жилете Дэвиса и последующего расследования выяснилось, что броня Second Chance пусть и спасла тысячи жизней, но при этом подвергала опасности экспоненциально большее число людей. «Дублированная» («Dual») U.S. Dramatic Competition, реж. Райли Стернс

© XYZ Films

У Сары диагностировали редкое и неизлечимое заболевание, но у нее есть выбор — принять участие в процедуре собственного клонирования. Предполагается, что девушка проведет последние дни с клоном , обучая того для «мягкой» интеграции в свою же семью. Еще одна премьера, не уступающая в ожидании картине Бенсона и Мурхеда. Это третий фильм техасца Райли Стернса — обладателя коричневого пояса по джиу-джитсу, особенного режиссера с исключительной и узнаваемой оптикой. Стернс уже приучил к виртуозному чередованию мрака и абсурда, в результате чего его ленты обладали редким гипнотическим эффектом, достигаемым действительно великими режиссерами вроде Дэвида Линча. Главным образом такой была его первая работа «Изъяны» с Мэри Элизабет Уинстэд, отличалась трансцендентными нотами и «Искусство самообороны» с Джесси Айзенбергом. В новом фильме фирменную интонацию режиссера осваивает актриса Карен Гиллан, а помогает ей пробраться сквозь непробиваемую сатиру научно-фантастического концепта Аарон Пол. Кроме этого «Дублированный» идеально подойдет для дабл-фичера с «Лебединой песней» — новинкой от Apple TV+ с Махершалой Али и абсолютно идентичной завязкой. «Тикток, Бум» («TikTok, Boom») U.S. Documentary Competition, реж. Шалини Кантайя

© Campfire

Давно назревший комплексный анализ самой, пожалуй, массовой социальной платформы современности. Научный сотрудник Института документального кино Sundance Шалини Кантайя погружается в алгоритмическое, гражданское, политическое, экономическое и культурное влияние китайского суперапа TikTok, действительно оказывающего значительное влияние на ход истории. Это исследование с искренним интересом разбирает как инновационные механики сервиса, так и со здоровым скептицизмом относится к вопросам безопасности, откровенному завиралову, слежке и токсичной стороне приложения. Кантайю завораживают смелые представители поколения Z — в первую очередь их алертность и осознанность. Поэтому документалка активно ссылается на деятельность некоторых отважных активистов: например, на тиктокерку Ферозу Азиз, однажды ставшую жертвой цензуры после сообщения о концентрационных лагерях для мусульман в Китае. «892» U.S. Dramatic Competition, реж. Эби Дамарис Корбин

© Salmira Productions

Ветеран морской пехоты США Брайан Исли решается на ограбление банка с захватом заложников и минированием. После того как СМИ и силы полиции стягиваются на место преступления, становится понятно, что Брайану не нужны ни деньги, ни жертвы: он полон отчаяния, но ему есть что рассказать миру. Этот напряженный и технически примечательный дебют акцентирует свое внимание на достаточно частой людской трагедии: как тихий и смиренный человек, разлученный с семьей и сталкивающийся с систематической несправедливостью, оказывается доведенным до ручки и решается на страшное. Перформанс бритого Джоны Бойеги и одна из последних ролей покинувшего нас Майкла Кеннета Уилльямса. «Когда закончишь спасать этот мир» («When You Finish Saving the World») Premieres, реж. Джесси Айзенберг

© A24

«Когда закончишь спасать этот мир» — наиболее медийная премьера фестиваля: заметный актер поколения Джесси Айзенберг дебютирует в режиссуре, причем на материале своей же аудиодрамы. У подростка Зигги, исполняющего надрывные фолк-баллады из домашней спальни, образовалась солидная фан-база в интернете. Его мать Эвелин, управляющая приютом для жертв домашнего насилия, взволнована резкой популярностью сына. Пока тот пытается произвести впечатление на социально активную одноклассницу нотками гражданской ответственности в тексте новых песен, Эвелин принимает под крыло интерната Энджи и Кайла: мать и сына, между которыми установились такие отношения, каких ей всегда не хватало в собственном доме. Эстетский и крайне продуманный выход Айзенберга предлагает взглянуть на семью, в которой никто не стремится понять ценностей друг друга, а момент славы одного из ее членов только усиливает поколенческий гэп. Финн Вольфхард и Джулианна Мур разыграют главные роли, а Эмма Стоун выступает продюсером проекта.

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«Воскрешение» («Resurrection») Premieres, реж. Эндрю Семанс

© Secret Engine

Если Джесси Айзенберг пробует себя в новом ремесле в этом году, то крещение режиссурой у харазматичной артистки Ребекки Холл произошло на прошлом «Сандэнсе». Похожего изящества картина «Идентичность» в ноябре вошла в ротацию Netflix, а в начале года была отмечена в актерской номинации «Золотого глобуса». Но с первого взгляда «Воскрешение» куда ближе к другому кино с Холл: ее знаменательному перформансу в «Доме на другой стороне» — моментальной классике хоррор-мейкера Дэвида Брукнера. Маргарет воспитывает вполне независимую дочь Эбби и одновременно с этим успевает выстраивать успешную карьеру. Но ее мир начинает рушиться, как только на горизонте появляется мужчина — злобная тень из далекого прошлого. В общем, Ребекка Холл в своей идеальной роли — успешной и непререкаемо шикарной женщины из Апстейта с трагедией за душой. «Наблюдатель» («Watcher») U.S. Dramatic Competition, реж. Хлоя Окуно

© Cinetic Media

Муж Джулии получил должность в Румынии, девушка решает следовать за супругом, отказавшись от актерской карьеры. В совершенно незнакомой стране она часто чувствует себя потерянной и брошенной: скрашивать будни приходится у панорамного окна, наблюдая за прохожими. Однажды Джулия увидит странную фигуру в доме напротив, а потом станет замечать, что за ней будто бы кто‑то следит. Вопрос с тревожностью никак не решает и новость о разгуливающем по окрестностям Бухареста серийном убийце. Да и Джулия все меньше понимает, насколько стоит прислушиваться к собственной интуиции — кроется ли опасность за каждой подозрительной тенью, или это всего лишь плод системного одиночества. Режиссерка Окуно до дебюта с «Наблюдателем» успела поставить эпизод четвертой части хоррор-альманаха про адские видеокассеты «З/Л/О 94» — и этот факт, кажется, довольно много говорит о ее творческих ориентирах. Нельзя и не согласиться с ее выбором актрисы главной роли: кому как не Майке Монро так идет паранойя. Пусть и слегка подзабытая поколенческая икона кино нулевых как раз на ярко выраженном чувстве постоянной опасности и построила свой кинообраз (см. «Оно», «Тау»).

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«Джин-юс: Трилогия Канье» («Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy») Premieres, реж. Чике Оза, Кларенс Куди Симмонс

Мегаломанскому тщеславию артиста — столь же мегаломанское прижизненное документальное посвящение, собираемое двадцать лет . Естественно, по такому поводу существует байка насчет того, как проект вообще состоялся: юный Кларенс Симмонс как‑то встретил такого же молодого, но уже многообещающего 21-летнего битмейкера Канье Уэста (с недавних пор Йе) на вечеринке у Джермейна Дюпри, и, вероятно, понял, что амбициям человека нет предела. С тех пор Куди начал последовательно документировать жизнь музыканта, вдохновившись хроникой «Баскетбольные мечты». Когда Йе отправился заключать свой первый контракт с лейблом, Кларенс следовал за ним с камерой в руке. В таком темпе он и его соратник по климейкерским делами Чике Оза (они же и сняли знаменитое видео на «Through the Wire», составленное из снимков Polaroid) проследили путь от начинающего продюсера до покорения мира и статуса самого популярного и одновременно с этим самого противоречивого артиста XXI века. Подчеркнем, что результат трудов выходит в максимально кризисный для рэпера период: у него развод, драка с фанатом, участие в сомнительном благотворительном концерте Free Larry Hoover. Вопреки вышеописанному он все еще способен сотрясать умы и делать шум как из ничего, так и из чего‑то значительного, но на волнах современности с главенствованием новой этики его уже заметно пошатывает.

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«Ты не будешь в одиночестве» («You Won’t Be Alone») World Cinema Dramatic Competition, реж. Горан Столевски

В Македонии XIX века лесной дух похищает девочку-младенца у матери и обращает ее в ведьму. Впоследствии та непреднамеренно убьет жителя деревни и переселится в него. И так годами, перемещаясь из тела в тело и приспосабливаясь к окружающему быту, ведьма все больше начинает понимать местных. До тех пор, пока древний дух не вернется, чтобы получить то, что ему причитается. Отборщики конкурса обещают такой фильм о ведьмах, какого еще никто не видел . Здесь натурализм сцен сочетается с поэтически-чувственными размышлениями о самой жизни, причем сугубо гуманистическими. Даже к древнему духу, рожденному из страдания и одиночества, можно проникнуться эмоцией, как и к ведьме, за свой век побывавшей и девушкой, и мужчиной, и матерью, и ребенком, ведь она знает, что такое быть человеком. Одну из реинкарнаций ведуньи воплощает Нуми Рапас. «Свежая» («Fresh») Midnight, реж. Мими Кейв

© Legendary

Знаменитая секция полуночных ужасов в этом созыве представлена довольно скромно, зато на девяносто процентов состоит из лент женщин-режиссеров. «Свежий» выглядит самым любопытным экспериментом из всех. Разочарованная в современном дейтинге Ноа так устала от утомительных и скучных свиданий, что дала свой номер обаятельному пластическому хирургу Стиву, по старинке подкатившему к ней прямо в продуктовом. После свидания в баре и дальнейшей страстной ночи наедине девушка осмеливается надеяться, что вот он — тот самый человек, с которым можно обрести счастье. Но романтическая поездка на выходных подвергает сомнению первое впечатление: оказывается, у ее нового любовника крайне специфические вкусы. «Свежая» — пронзительный триллер об опасностях, поджидающих женщин после первого свидания , и заодно показательный пример того, что у определенной части пользователей приложений для свиданий существуют не только благие цели. В роли Ноа — британская звезда «Нормальных людей» Дейзи Эдгар-Джонс, за Стива — Себастиан Стэн, Баки Барнс из кинематографической вселенной Marvel. А режиссерка Мими Кейв известна тем, что снимала клипы, например, рэперу Дэнни Брауну. «Колышек» («Sharp Stick») Premieres, реж. Лена Данэм

© FilmNation Entertainment

Спустя одиннадцать лет после своего предыдущего фильма создательница сериала «Девчонки» Лена Данэм возвращается в конкурс. И продолжает по сути заниматься тем, чем и всегда: раскрывать через провокативное и слегка смущающее видение уязвимости собственных персонажей , некоторые черты которых были списаны с себя же. Трогательная и наивная 26-летняя Сара живет с мамой и сестрой на окраине Голливуда и ухаживает за Заком с расстройством аутистического спектра. Стремясь потерять девственность, девушка заводит роман сначала с отцом Зака, а потом, понимая обреченность таких отношений, полностью посвящает себя раскрытию вырывающейся наружу сексуальности. Отметим еще и внушительный кастинг ленты: Джон Бернтал, Дженнифер Джейсон Ли, Скотт Спидман, Кристин Фросет и Тейлур Пейдж. «Удачи тебе, Лео Гранде» («Good Luck to You, Leo Grande») Premieres, реж. Софи Хайд

© Cornerstone

Школьная учительница на пенсии Нэнси в исполнении величественной Эммы Томпсон почти уверена, что в ее жизни никогда не было хорошего секса, но теперь она полна решимости что‑то с этим сделать. На помощь Нэнси появляется максимально уверенный в себе мужчина — секс-работник с именем Лео Гранде, утверждающий, что на удивление хорошо справляется со своим призванием. С ним преподавательница и собирается наверстать необходимый опыт, отдаваясь каждому аспекту телесности. Создатели картины отмечают, что эта интим-комедия в первую очередь сосредоточена на настоящей химии , возникающей между людьми, на секс-позитивности и женском удовольствии. А за баланс между шутками и серьезным самопринятием отвечает внимательная режиссура Софи Хайд. «Нежная» («Gentle») World Cinema Dramatic Competition, реж. Анна Эзтер Немеш, Ласло Чуя

© Films Boutique

Кандидатка на пояс чемпиона мира по бодибилдингу находится под строгим контролем своего тренера Адама, бывшего чемпиона, тщательно следящего за питанием и тренировками девушки, критикуя ту за малейшее неповиновение. Чем ближе соревнование, тем нарастает эмоциональное и физическое бремя спортсменки, но выясняется, что Эдина может найти ментальный покой в весьма неожиданном месте — работе специального эскорта. Пара венгерских режиссеров запечатляет изнанку индустрии с не самой очевидной стороны: если недавняя «Девушка по вызову» осмысляла эскорт с точки зрения науки, то здесь явный акцент на мускулы. У непрофессиональной актрисы Эстер Чонки, несмотря на выдающееся телосложение, получилось тонко передать зыбкость каждодневного выбора, особенного когда на одной чаше весов потенциальный чемпионский титул, а на другой — личная свобода прямо сейчас. «Встретимся в ванной комнате» («Meet Me in the Bathroom») Midnight, реж. Уилл Лавлейс

© Pulse Films

По сути это вольная экранизация довольно культовой одноименной книги Лиззи Гудман, рассказывающей, как глубоко встряхнут музыкальную сцену Нью-Йорка события 11 сентября 2001 года. Полные мечтаний о славе рок-звезд вчерашние дети из богатых семей, при этом все же мыслящие как аутсайдеры, одни за другими образовывали группы, определившие эпоху. Пластинки The Strokes, The Moldy Peaches, LCD Soundsystem, Yeah Yeah Yeahs, Interpol не то чтобы как‑то сильно продавались, баллом тогда все еще правил ню-метал и поп-панк, но их музыка оказала колоссальное влияние на весь дальнейший музыкальный ландшафт. Ранее не публиковавшиеся кадры, хроника закулисья площадки Mercury Lounge, комментарии Джеймса Мерфи (LCD Soundsystem), Джулиана Касабланкаса (The Strokes), Карен О (Yeah Yeah Yeahs) и многих других людей, переживших тогдашнюю вспышку творчества. Наибольший интерес для документалистов представляет все же группа The Strokes — авторы не только последнего важного гитарного альбома «Is This It», сыгранного классической четверкой из белых мужчин, но и создатели альбома «The New Abnormal», на котором музыканты смогли себя если не пересобрать, то как минимум снова заставить в себя влюбить. Каким образом эта лента оказалась в секции «Полуночники» — вопрос, конечно, животрепещущий. «Навальный» («Navalny») U.S. Documentary Competition, реж. Дэниел Роэр

© CNN Films

Фильм-сюрприз американского документального конкурса, который долгое время значился в программе как некая премьера без названия — в последний момент, когда фестиваль уже начался, выяснилось, что это будет документалка о ныне заключенном Алексее Навальном, снятая для CNN и HBO Max. Съемки фильма проходили тоже секретно и в большинстве случаев производились самими главными героями во время подготовки последних громких расследований. Лента затрагивает период от злополучного отравления до возвращения Навального в Россию и заключения под стражу. Авторы обещают устроить онлайн-премьеру на стримингах в ближайший месяц.