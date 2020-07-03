В «Амедиатеке» целиком вышел 2-й сезон альманаха «Сумеречная зона». В нем приняли участие Джордан Пил, Оз Перкинс, Ана Лили Амирпур, дуэт Бенсона и Мурхеда и другие авторы современных ужасов. Однако сборник курьезов для поклонников хорроров по-прежнему остается в тени величия старых выпусков, которые уложил в чертову дюжину Станислав Зельвенский.

Прошлогодний первый сезон реанимированной в очередной раз «Сумеречной зоны» был встречен прохладно, и при подготовке второго Джордан Пил с коллегами учли, видимо, какую‑то критику. Одной из главных претензий была длина серий, и сейчас они, кажется, стали немного покороче: ближе к получасу , чем к часу (хотя некоторые все равно затянуты). Кроме того, стало меньше социальной дидактики: в первом сезоне был явный перебор с проповедями, второй — менее публицистический, более развлекательный. Наконец, в этот раз все десять серий выдали одновременно.

Но в целом прогресс небольшой: и авторы примерно те же, и качество. Есть несколько довольно удачных серий. Например, первая — про то, как герой Джимми Симпсона, отчаявшийся найти себе пару, налаживает телепатическую связь с идеальной женщиной (что, конечно же, никогда не кончается добром). Соло хорошего артиста, плюс разворот в финале — вполне в духе создателя «Зоны» Рода Серлинга. Милая, но как раз со слабой концовкой, третья серия, где безработный актер, ограбив банк, начинает в буквальном смысле перевоплощаться в других людей. Ладный, хотя немного из другой оперы, олдскульный эпизод, поставленный дуэтом Бенсон — Мурхед: мини-хоррор в духе «Нечто» или «Чужого» про группу ученых в Антарктиде, поймавших умного осьминога.