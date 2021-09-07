Умер актер Майкл Уильямс. Он известен по сериалам «Прослушка» и «Подпольная империя»

В Нью-Йорке на 55-м году жизни скончался актер Майк Уильямс, более всего известный по сериалам «Прослушка» и «Подпольная империя». Об этом сообщил The New York Post.

Тело Уильямса обнаружил в его квартире племянник. По информации издания, причиной смерти артиста могла стать передозировка наркотиков, предположительно героина или фентанила.

Некое наркотическое вещество, как утверждают журналисты, было рассыпано на кухонном столе в пентхаусе актера. Уильямс был найден в столовой комнате.

Официальных данных об обстоятельствах смерти Уильямса пока нет. В данный момент известно, что дверь в квартиру актера была заперта, а помещение выглядело прибранным.

Уильямс четыре раза за свою карьеру был номинирован на премию «Эмми». Он родился и жил в Нью-Йорке всю свою жизнь и сыграл в более 50 кино- и телепроектах, в том числе «Однажды ночю», «Бесси», «Сообщество», «12 лет рабства» и «Страна Лавкрафта».