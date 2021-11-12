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Вышел первый тизер-трейлер «Лунного рыцаря». В главной роли Оскар Айзек

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:27

Disney+ показал первый тизер-трейлер сериала Marvel «Лунный рыцарь». Его представили в рамках масштабной презентации студии.

«„Лунный рыцарь“ — это новый приключенческий сериал о мстителе, страдающем диссоциативным расстройством личности. Множество личностей, живущих внутри него, оказываются втянутыми в смертельную войну на фоне современного и древнего Египта», — сказано в официальном описании.

Этот персонаж впервые появился в выпуске Werewolf by Night #32 в 1975 году, а его настоящее имя — Марк Спектор.

В шоу снимаются Оскар Айзек («Дюна»), Мэй Каламави («Рами») и Итан Хоук («Тренировочный день»). Последний, предположительно, исполнит роль врага Лунного рыцаря Рауля Бушмана.

Продюсерами выступили глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Среди постановщиков эпизодов будут Мохамед Диаб («Противостояние»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, известные по картинам «Весна», «Ломка» и «Сумеречная зона».

«Лунный рыцарь» выйдет в 2022 году. О запуске проекта рассказали в декабре 2020 года, когда Disney анонсировал все новые проекты во вселенной Marvel.

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