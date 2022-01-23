перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст требует от Netflix возможность отредактировать финальную версию документалки о себе 15:03
«Корона голове ума не прибавляет»: в Турции журналистку арестовали за пословицы 14:45
Miss Kittin анонсировала третий совместный альбом с The Hacker. Первый сингл — «Ostbahnhof» 14:28
Адель созвонилась с фанатами и лично извинилась за перенос концерта в Лас-Вегасе 14:02
jeanjacquessavin2021/Instagram
75-летний француз погиб, пытаясь во второй раз пересечь Атлантику на лодке 13:33
Умер Владимир Лагранж — классик отечественной фотографии 12:55
Глава Центра Гамалеи: «Омикрон» не положит конец пандемии коронавируса 12:10
В России выявили более 60 тыс. новых случаев COVID-19. Суточный антирекорд увеличился почти на 6000 11:53
Усталость, кашель и насморк: врачи назвали симптомы «Омикрона» у детей 11:05
Steve Jurvetson/Flickr
Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить интернет, но ответа от них не получил 10:10
В сети выложили отрывок из «Бэтмена» Мэтта Ривза 9:15
Кирстен Данст снимется в боевике Алекса Гарленда «Гражданская война». Фильмом занимается студия A24 Вчера в 20:26
Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal. Актрису показали в трейлере, но в фильме ее не было Вчера в 19:33
Робби Уильямс продаст три картины Бэнкси из своей коллекции Вчера в 18:55
Санкции Зеленского против 52 россиян, перенос «Миссия невыполнима» и другие новости дня
Вчера в 18:40 дайджест
Видео: Эндрю Гарфилд репетирует номер из «Тик-так… БУМ!». Хореограф рассказал задумку танца Вчера в 17:01
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты Вчера в 16:48
Павел Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете оборота криптовалют в России Вчера в 15:41
Премьеры седьмой и восьмой частей «Миссия невыполнима» отложили почти на год из‑за пандемии Вчера в 15:34
Netflix/YouTube
Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий» Вчера в 14:55
Отключить рекламу

Канье Уэст требует от Netflix возможность отредактировать финальную версию документалки о себе

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

Канье Уэст потребовал от Netflix предоставить ему доступ к редактированию финальной версии документального фильма о себе «Джин-Юс». Об этом рэпер заявил в инстаграме.

«По-доброму прошу в последний раз. Я должен получить окончательную версию [фильма] и доступ к ее редактированию до премьеры на Netflix. Немедленно дайте мне права на монтаж, чтобы я мог сам отвечать за собственный образ. Заранее спасибо», — пишет музыкант.

Режиссерами фильма выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза, авторы клипов на «Through the Wire» и «Jesus Walks». Название фильма, «Джин-Юс», созвучно с genius (с английского — «гений»).

Картина состоит из трех частей, а ее премьера состоится 23 января на кинофестивале «Сандэнс». В феврале документалка появится на Netflix.

На этой неделе режиссеры заявили Variety, что финальная версия ленты уже готова. Издание назвало такую скорость удивительной, поскольку рэпер «дотошно относится к своему имиджу и невероятно контролирует процесс».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить