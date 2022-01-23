Канье Уэст требует от Netflix возможность отредактировать финальную версию документалки о себе

Канье Уэст потребовал от Netflix предоставить ему доступ к редактированию финальной версии документального фильма о себе «Джин-Юс». Об этом рэпер заявил в инстаграме.

«По-доброму прошу в последний раз. Я должен получить окончательную версию [фильма] и доступ к ее редактированию до премьеры на Netflix. Немедленно дайте мне права на монтаж, чтобы я мог сам отвечать за собственный образ. Заранее спасибо», — пишет музыкант.

Режиссерами фильма выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза, авторы клипов на «Through the Wire» и «Jesus Walks». Название фильма, «Джин-Юс», созвучно с genius (с английского — «гений»).

Картина состоит из трех частей, а ее премьера состоится 23 января на кинофестивале «Сандэнс». В феврале документалка появится на Netflix.

На этой неделе режиссеры заявили Variety, что финальная версия ленты уже готова. Издание назвало такую скорость удивительной, поскольку рэпер «дотошно относится к своему имиджу и невероятно контролирует процесс».